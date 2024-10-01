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Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malta
Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacılara, hesap tabanlı pazarlama (ABM) stratejisini yürütmek için gerekli olan özelleştirilmiş mesajları oluşturma ve yayma yetkisi verir. B2B pazarlamaya odaklı bir yaklaşım olan ABM, önemli hedef hesapları belirlemek ve bunları müşteriye dönüştürmek için özel pazarlama taktikleri uygulamak üzere pazarlama ve satış ekiplerini birleştirir. Geleneksel pazarlamada potansiyel müşteri yaratma, geniş bir kitlenin ilgisini çekecek içerik oluşturmayı, ardından bu potansiyel müşterileri nihai satın alma umuduyla pazarlama hunisi aracılığıyla beslemeyi içerir. Ancak pek çok potansiyel müşteri satın alma aşamasına ulaşmadan dönüşüm hunisinden çıkar. ABM, yüksek kaliteli potansiyel müşterileri önceliklendirip hedefleyerek bu sorunu çözüyor; satış ve pazarlama ekiplerinin, dönüşüm sağlama olasılığı en yüksek potansiyel müşterilerin ilgisini çekmeye odaklanmasına olanak tanıyor. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacıların hedef hesaplar için kişiselleştirilmiş kampanyalar sunmasına olanak tanıyarak ABM stratejilerini kolaylaştırır. Bu kampanyalar e-posta, web sitesi kişiselleştirme, hedefli reklam, doğrudan posta ve etkinlikler gibi çeşitli kanalları kapsar. Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımının Temel Faydaları: * Son Derece Kişiselleştirilmiş Kampanyalar: Pazarlamacılar birden fazla kanalda özel kampanyalar oluşturarak alaka düzeyini ve etkileşimi artırabilir. * Hesaba Özel İçerik Teslimatı: İçerik, hesap bazında iletilir ve mesajların her hedefin benzersiz ihtiyaçlarına ve sorunlu noktalarına uygun olması sağlanır. * Stratejik İçerik Dağıtımı: Yazılım, pazarlama içeriğinin zamanlamasını ve yerleştirilmesini planlamaya, erişimi ve etkiyi optimize etmeye yardımcı olur. * Satış ve Pazarlama Çabalarının Uyumlaştırılması: ABM yazılımı, satış ve pazarlama departmanları arasındaki işbirliğini teşvik ederek tutarlı ve koordineli stratejiler sağlar. * Kaynak Optimizasyonu: Kaynakları yüksek dönüşüm olasılıklı hesaplara odaklayarak kuruluşlar zamandan ve paradan tasarruf ederek yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. * İlişki Kurma ve Elde Tutma: ABM stratejileri, kilit müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmaya, sadakati artırmaya ve genişleme fırsatları yaratmaya öncelik verir. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, özünde, pazarlamacılara hassas hedefli kampanyalar yürütme, müşteri ilişkilerini derinleştirme ve ABM stratejileri aracılığıyla sürdürülebilir iş büyümesi sağlama gücü verir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Sendoso
sendoso.com
Sendoso Doğrudan Pazarlama Otomasyon Platformu ile müşteri yaşam döngüsü yolculuğu boyunca alıcılarınızla derinlemesine bağlantı kurmak için son derece farklı ve özel olarak tasarlanmış kampanyalar oluşturun ve satış ve pazarlama dolar yatırımlarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde edin.
&Open
andopen.co
&Open, hediyeleri düşünceli bir şekilde tedarik eden, gönderildikleri zamanı otomatikleştiren ve baştan sona tüm lojistiği yöneten küresel bir hediye platformudur. Daha iyi, daha hızlı ve daha kolay kurumsal hediyeler yoluyla markaların sadakat oluşturmasına ve elde tutma oranını artırmasına yardımc...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterilerini...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve ...
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta düny...
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı...
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve d...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Influ2
influ2.com
Reklamları satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin. Influ2, hedef hesaplardaki belirli kişilere ulaşmanızı ve reklamlarınızla kimlerin etkileşime girdiğini görmenizi sağlayan, kişiye dayalı bir reklamcılık platformudur. İlgili içeriği önemli karar vericilere iletin, iletişim düzeyindeki...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu ...
Printfection
printfection.com
Printfection, swag ve markalı ürünlerin satın alınmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Zendesk, BetterHelp, Hinge ve Gusto gibi müşteriler, promosyonları müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara ve etkinliklere kolayca göndermek için bizi kullanıyo...
Postal
postal.com
2020 yılında San Luis Obispo, Kaliforniya'da kurulan Postal, Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic ve Fivetran gibi 600'den fazla B2B müşterisine hizmet veren lider Çevrimdışı Etkileşim Platformudur. Posta, müşterilerin potansiyel müşteriler, ortaklar, müşteriler ve çalışanlarla anlamlı ve etkili in...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduk...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. ...
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk, B2B şirketlerinin veriye dayalı doğrudan posta ve hediye verme yoluyla önemli anları geniş ölçekte sunmasına olanak tanır. Reachdesk aracılığıyla şirketler, tek bir tıklamayla müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve çalışanlarla daha derin bağlantılar kuran hediyeler ve doğrudan postalar...
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız i...
Enthusem
enthusem.com
Prospect Smarter'ın sunduğu Enthusem, çevrimdışı ve çevrimiçi pazarlama konusunda uzmanlaşmış bir dijital pazarlama çözümüdür; özel, yüksek değerli, kişisel potansiyel müşteriler sunmak.
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için en uygun çözü...
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, müşteri yolculuğu boyunca satın alma komitesinin en etkili üyelerini bulup onlarla etkileşim kurarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketlerin en iyi hesaplarını daha hızlı dönüştürmelerine olanak tanıyor. Küresel çok kanallı bir ABM medya etkinleştirme ve ölçüm platformu olan ML Platf...
Advertaze
advertaze.com
Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişileri...
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.