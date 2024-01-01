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Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra
Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacılara, hesap tabanlı pazarlama (ABM) stratejisini yürütmek için gerekli olan özelleştirilmiş mesajları oluşturma ve yayma yetkisi verir. B2B pazarlamaya odaklı bir yaklaşım olan ABM, önemli hedef hesapları belirlemek ve bunları müşteriye dönüştürmek için özel pazarlama taktikleri uygulamak üzere pazarlama ve satış ekiplerini birleştirir. Geleneksel pazarlamada potansiyel müşteri yaratma, geniş bir kitlenin ilgisini çekecek içerik oluşturmayı, ardından bu potansiyel müşterileri nihai satın alma umuduyla pazarlama hunisi aracılığıyla beslemeyi içerir. Ancak pek çok potansiyel müşteri satın alma aşamasına ulaşmadan dönüşüm hunisinden çıkar. ABM, yüksek kaliteli potansiyel müşterileri önceliklendirip hedefleyerek bu sorunu çözüyor; satış ve pazarlama ekiplerinin, dönüşüm sağlama olasılığı en yüksek potansiyel müşterilerin ilgisini çekmeye odaklanmasına olanak tanıyor. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacıların hedef hesaplar için kişiselleştirilmiş kampanyalar sunmasına olanak tanıyarak ABM stratejilerini kolaylaştırır. Bu kampanyalar e-posta, web sitesi kişiselleştirme, hedefli reklam, doğrudan posta ve etkinlikler gibi çeşitli kanalları kapsar. Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımının Temel Faydaları: * Son Derece Kişiselleştirilmiş Kampanyalar: Pazarlamacılar birden fazla kanalda özel kampanyalar oluşturarak alaka düzeyini ve etkileşimi artırabilir. * Hesaba Özel İçerik Teslimatı: İçerik, hesap bazında iletilir ve mesajların her hedefin kendine özgü ihtiyaçları ve sorunlu noktaları ile uyumlu olması sağlanır. * Stratejik İçerik Dağıtımı: Yazılım, pazarlama içeriğinin zamanlamasını ve yerleştirilmesini planlamaya, erişimi ve etkiyi optimize etmeye yardımcı olur. * Satış ve Pazarlama Çabalarının Uyumlaştırılması: ABM yazılımı, satış ve pazarlama departmanları arasındaki işbirliğini teşvik ederek tutarlı ve koordineli stratejiler sağlar. * Kaynak Optimizasyonu: Kaynakları yüksek dönüşüm olasılıklı hesaplara odaklayarak kuruluşlar zamandan ve paradan tasarruf ederek yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. * İlişki Kurma ve Elde Tutma: ABM stratejileri, kilit müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmaya, sadakati artırmaya ve genişleme fırsatları yaratmaya öncelik verir. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, özünde, pazarlamacılara hassas hedefli kampanyalar yürütme, müşteri ilişkilerini derinleştirme ve ABM stratejileri aracılığıyla sürdürülebilir iş büyümesi sağlama gücü verir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox, Tespit Etmenize, Etkileşime Geçmenize ve Amacı Gelire Dönüştürmenize yardımcı olur. Salesbox'ın amaca dayalı Konuşmalı ABM platformunu ve programlarını kullanarak satış hattını ve gelir artışını hızlandırın.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Sendoso
sendoso.com
Lider Gönderim Platformu Sendoso, alıcının yolculuğu boyunca müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunarak şirketlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
&Open
andopen.co
Önemseyen şirketler için daha iyi hediye. Satış, Pazarlama, İK ve CX ekipleri arasında ilişkileri geliştirin ve sadakat oluşturun.
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta düny...
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun kişiliğe dayalı satış ve pazarlama platformu, satıcıların, yapay zeka destekli kişilik öngörüleri aracılığıyla alıcıların zihniyetini anlamalarını sağlar.
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve d...
Postal
postal.com
2020 yılında San Luis Obispo, Kaliforniya'da kurulan Postal, Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic ve Fivetran gibi 600'den fazla B2B müşterisine hizmet veren lider Çevrimdışı Etkileşim Platformudur. Posta, müşterilerin potansiyel müşteriler, ortaklar, müşteriler ve çalışanlarla anlamlı ve etkili in...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. ...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Albacross
albacross.com
Hedef kitlenizi anlamak, görünmeyen potansiyel müşterileri ortaya çıkarmak ve pazarlama ve satış verimliliğini artırmak için her kaydı zenginleştirmek için Birinci Taraf Amaç Verileri.
Influ2
influ2.com
Hesaplar karar vermez; insanlar karar verir. Kişiye dayalı reklamcılığı satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin.
Reachdesk
reachdesk.com
Gelir başarısı için oluşturulmuş dünyanın 1 numaralı küresel kurumsal hediye platformu Reachdesk ile geniş ölçekte hediye vermenin gücünü ortaya çıkarın.
Printfection
printfection.com
Kolayca güzel, markalı swag oluşturun ve swag yönetim platformumuzla bunu dünyanın her yerine dağıtın. Bugün bizimle iletişime geçin veya bir demo alın.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak pazarlamacıların daha iyi bir müşteri deneyimi sunmasına ve geliri artırmasına yardımcı olur.
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
Enthusem
enthusem.com
Prospect Smarter'ın sunduğu Enthusem, çevrimdışı ve çevrimiçi pazarlama konusunda uzmanlaşmış bir dijital pazarlama çözümüdür; özel, yüksek değerli, kişisel potansiyel müşteriler sunmak.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Madison Logic
madisonlogic.com
En iyi hesaplarınızı daha hızlı dönüştürün. Madison Logic'in küresel hesap tabanlı pazarlama platformuyla satış hattını hızlandırın.
Advertaze
advertaze.com
Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişileri...
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için çok uygundur....
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.