Hesap Tabanlı Doğrudan Posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Hesap tabanlı doğrudan postaya yönelik yazılım, kuruluşların belirli hesaplardaki önemli kişilere kişiselleştirilmiş doğrudan posta veya hediyeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin hedeflenen hesaplarda marka görünürlüğünü artırmasına ve bu belirli hesaplarla etkileşim oranlarını artırmasına yardımcı olur. Pazarlamacılar, satış ekipleri bu hesaplardaki önemli karar vericilere doğrudan yaklaşmadan önce bir hesapla iletişimi başlatmak için hesap tabanlı doğrudan posta yazılımından yararlanabilir. Bu yaklaşım, hesap tabanlı reklamcılık ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri gibi diğer yöntemlerin yanı sıra, hesap tabanlı pazarlama stratejisi içindeki potansiyel uygulama yöntemlerinden yalnızca biridir. Şirketler, belirli hedef ve tercihlerine göre bu uygulama taktiklerinden birini veya birkaçını benimseme esnekliğine sahiptir.
Yeni Uygulama Gönder
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini güçlendirmesine ve pazarlama kampanyalarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
&Open
andopen.co
&Open, dünya genelinde hediye göndermeyi kolaylaştıran bir platformdur. Hediye seçimi, gönderim ve lojistik süreçlerini otomatikleştirir.
Printfection
printfection.com
Printfection, marka ürünlerini satın almayı, yönetmeyi ve dağıtmayı kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Müşterilere hızlı ve entegre bir hizmet sunar.
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design, markaların ödül ürünlerini oluşturup satmasına yardımcı olan bir e-ticaret platformu ve lojistik çözümüdür.
Postal
postal.com
Postal, 2020'de kurulan bir platformdur. B2B müşterilere insan bağlantılarını güçlendirmek için araçlar sunar.
PFL
pfl.com
PFL uygulaması, veri odaklı doğrudan posta hizmetleri sunarak kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturur ve performans ölçümü yapar.
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini geliştirmelerini ve bu süreçleri otomatikleştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk, B2B şirketlerin veri odaklı doğrudan posta ve hediye gönderimiyle müşteri, aday ve çalışanlarla bağlantı kurmasını sağlar.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem, Prospect Smarter tarafından geliştirilen bir dijital pazarlama çözümüdür; çevrimdışı pazarlamadan çevrimiçi pazarlamaya yönelik yüksek değerli, kişisel fırsatlar sunar.
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