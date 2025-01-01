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Hesap Tabanlı Doğrudan Posta Yazılımı
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Hesap Tabanlı Doğrudan Posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hesap tabanlı doğrudan postaya yönelik yazılım, kuruluşların belirli hesaplardaki önemli kişilere kişiselleştirilmiş doğrudan posta veya hediyeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin hedeflenen hesaplarda marka görünürlüğünü artırmasına ve bu belirli hesaplarla etkileşim oranlarını artırmasına yardımcı olur. Pazarlamacılar, satış ekipleri bu hesaplardaki önemli karar vericilere doğrudan yaklaşmadan önce bir hesapla iletişimi başlatmak için hesap tabanlı doğrudan posta yazılımından yararlanabilir. Bu yaklaşım, hesap tabanlı reklamcılık ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri gibi diğer yöntemlerin yanı sıra, hesap tabanlı pazarlama stratejisi içindeki potansiyel uygulama yöntemlerinden yalnızca biridir. Şirketler, belirli hedef ve tercihlerine göre bu uygulama taktiklerinden birini veya birkaçını benimseme esnekliğine sahiptir.

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Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini güçlendirmesine ve pazarlama kampanyalarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.

&Open

&Open

andopen.co

&Open, dünya genelinde hediye göndermeyi kolaylaştıran bir platformdur. Hediye seçimi, gönderim ve lojistik süreçlerini otomatikleştirir.

Printfection

Printfection

printfection.com

Printfection, marka ürünlerini satın almayı, yönetmeyi ve dağıtmayı kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Müşterilere hızlı ve entegre bir hizmet sunar.

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

Kotis Design, markaların ödül ürünlerini oluşturup satmasına yardımcı olan bir e-ticaret platformu ve lojistik çözümüdür.

Postal

Postal

postal.com

Postal, 2020'de kurulan bir platformdur. B2B müşterilere insan bağlantılarını güçlendirmek için araçlar sunar.

PFL

PFL

pfl.com

PFL uygulaması, veri odaklı doğrudan posta hizmetleri sunarak kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturur ve performans ölçümü yapar.

Alyce

Alyce

alyce.com

Alyce, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini geliştirmelerini ve bu süreçleri otomatikleştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Reachdesk

Reachdesk

reachdesk.com

Reachdesk, B2B şirketlerin veri odaklı doğrudan posta ve hediye gönderimiyle müşteri, aday ve çalışanlarla bağlantı kurmasını sağlar.

Enthusem

Enthusem

enthusem.com

Enthusem, Prospect Smarter tarafından geliştirilen bir dijital pazarlama çözümüdür; çevrimdışı pazarlamadan çevrimiçi pazarlamaya yönelik yüksek değerli, kişisel fırsatlar sunar.

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Hesap Tabanlı Doğrudan Posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog