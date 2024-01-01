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Hesap Tabanlı Doğrudan Posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya
Hesap tabanlı doğrudan postaya yönelik yazılım, kuruluşların belirli hesaplardaki önemli kişilere kişiselleştirilmiş doğrudan posta veya hediyeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin hedeflenen hesaplarda marka görünürlüğünü artırmasına ve bu belirli hesaplarla etkileşim oranlarını artırmasına yardımcı olur. Pazarlamacılar, satış ekipleri bu hesaplardaki önemli karar vericilere doğrudan yaklaşmadan önce bir hesapla iletişimi başlatmak için hesap tabanlı doğrudan posta yazılımından yararlanabilir. Bu yaklaşım, hesap tabanlı reklamcılık ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri gibi diğer yöntemlerin yanı sıra, hesap tabanlı pazarlama stratejisi içindeki potansiyel uygulama yöntemlerinden yalnızca biridir. Şirketler, belirli hedef ve tercihlerine göre bu uygulama taktiklerinden birini veya birkaçını benimseme esnekliğine sahiptir.
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso Doğrudan Pazarlama Otomasyon Platformu ile müşteri yaşam döngüsü yolculuğu boyunca alıcılarınızla derinlemesine bağlantı kurmak için son derece farklı ve özel olarak tasarlanmış kampanyalar oluşturun ve satış ve pazarlama dolar yatırımlarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde edin.
&Open
andopen.co
&Open, hediyeleri düşünceli bir şekilde tedarik eden, gönderildikleri zamanı otomatikleştiren ve baştan sona tüm lojistiği yöneten küresel bir hediye platformudur. Daha iyi, daha hızlı ve daha kolay kurumsal hediyeler yoluyla markaların sadakat oluşturmasına ve elde tutma oranını artırmasına yardımc...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve ...
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta düny...
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve d...
Postal
postal.com
2020 yılında San Luis Obispo, Kaliforniya'da kurulan Postal, Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic ve Fivetran gibi 600'den fazla B2B müşterisine hizmet veren lider Çevrimdışı Etkileşim Platformudur. Posta, müşterilerin potansiyel müşteriler, ortaklar, müşteriler ve çalışanlarla anlamlı ve etkili in...
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk, B2B şirketlerinin veriye dayalı doğrudan posta ve hediye verme yoluyla önemli anları geniş ölçekte sunmasına olanak tanır. Reachdesk aracılığıyla şirketler, tek bir tıklamayla müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve çalışanlarla daha derin bağlantılar kuran hediyeler ve doğrudan postalar...
Printfection
printfection.com
Printfection, swag ve markalı ürünlerin satın alınmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Zendesk, BetterHelp, Hinge ve Gusto gibi müşteriler, promosyonları müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara ve etkinliklere kolayca göndermek için bizi kullanıyo...
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
Enthusem
enthusem.com
Prospect Smarter'ın sunduğu Enthusem, çevrimdışı ve çevrimiçi pazarlama konusunda uzmanlaşmış bir dijital pazarlama çözümüdür; özel, yüksek değerli, kişisel potansiyel müşteriler sunmak.