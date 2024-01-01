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Hesap Tabanlı Doğrudan Posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda
Hesap tabanlı doğrudan postaya yönelik yazılım, kuruluşların belirli hesaplardaki önemli kişilere kişiselleştirilmiş doğrudan posta veya hediyeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin hedeflenen hesaplarda marka görünürlüğünü artırmasına ve bu belirli hesaplarla etkileşim oranlarını artırmasına yardımcı olur. Pazarlamacılar, satış ekipleri bu hesaplardaki önemli karar vericilere doğrudan yaklaşmadan önce bir hesapla iletişimi başlatmak için hesap tabanlı doğrudan posta yazılımından yararlanabilir. Bu yaklaşım, hesap tabanlı reklamcılık ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri gibi diğer yöntemlerin yanı sıra, hesap tabanlı pazarlama stratejisi içindeki potansiyel uygulama yöntemlerinden yalnızca biridir. Şirketler, belirli hedef ve tercihlerine göre bu uygulama taktiklerinden birini veya birkaçını benimseme esnekliğine sahiptir.
Yeni Uygulama Gönder
Sendoso
sendoso.com
Lider Gönderim Platformu Sendoso, alıcının yolculuğu boyunca müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunarak şirketlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.
&Open
andopen.co
Önemseyen şirketler için daha iyi hediye. Satış, Pazarlama, İK ve CX ekipleri arasında ilişkileri geliştirin ve sadakat oluşturun.
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta düny...
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve d...
Postal
postal.com
2020 yılında San Luis Obispo, Kaliforniya'da kurulan Postal, Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic ve Fivetran gibi 600'den fazla B2B müşterisine hizmet veren lider Çevrimdışı Etkileşim Platformudur. Posta, müşterilerin potansiyel müşteriler, ortaklar, müşteriler ve çalışanlarla anlamlı ve etkili in...
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
Reachdesk
reachdesk.com
Gelir başarısı için oluşturulmuş dünyanın 1 numaralı küresel kurumsal hediye platformu Reachdesk ile geniş ölçekte hediye vermenin gücünü ortaya çıkarın.
Printfection
printfection.com
Kolayca güzel, markalı swag oluşturun ve swag yönetim platformumuzla bunu dünyanın her yerine dağıtın. Bugün bizimle iletişime geçin veya bir demo alın.
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
Enthusem
enthusem.com
Prospect Smarter'ın sunduğu Enthusem, çevrimdışı ve çevrimiçi pazarlama konusunda uzmanlaşmış bir dijital pazarlama çözümüdür; özel, yüksek değerli, kişisel potansiyel müşteriler sunmak.