Hesap Tabanlı Veri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Hesap Tabanlı Veri Yazılımı (ABDS), belirli hedef hesaplara göre uyarlanmış kapsamlı veri öngörüleri ve analizler sağlayarak, hesap tabanlı pazarlamanın (ABM) stratejik girişimlerini desteklemek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Geleneksel veri yönetimi platformlarından farklı olarak ABDS, yalnızca işletmeler tarafından belirlenen yüksek değerli hesaplarla ilgili verileri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya odaklanır. Bu yazılım, kuruluşların müşteri demografisi, firma grafiği, davranışsal veriler ve katılım ölçümleri dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarını merkezileştirmesine ve uyumlu hale getirmesine olanak tanır. ABDS, bu bilgi zenginliğini birleştirerek pazarlamacılara ve satış ekiplerine hedef müşteriler, sorunlu noktalar ve satın alma davranışları hakkında bütünsel bir anlayış kazanmaları konusunda güç verir. Hesap Tabanlı Veri Yazılımının temel özellikleri şunları içerir: * Veri Toplama: ABDS, hedef hesapların birleşik bir görünümünü oluşturmak için CRM sistemleri, pazarlama otomasyon platformları, sosyal medya ve üçüncü taraf veritabanları gibi çeşitli iç ve dış kaynaklardan veri toplar. * Veri Zenginleştirme: Yazılım, hedefleme doğruluğunu ve segmentasyon yeteneklerini geliştirmek için mevcut hesap verilerini şirket büyüklüğü, sektör trendleri, teknografik bilgiler ve amaç sinyalleri gibi ek bilgilerle zenginleştirir. * Tahmine Dayalı Analitik: Gelişmiş algoritmalardan ve makine öğrenimi modellerinden yararlanan ABDS, gelecekteki hesap davranışını tahmin eder, satın alma eğilimini belirler ve hesapları dönüşüm olasılıklarına göre önceliklendirir. * Segmentasyon ve Kişiselleştirme: ABDS, kullanıcıların hedef hesapları ortak özelliklere veya davranışlara göre farklı gruplara ayırmasına olanak tanır. Bu segmentasyon, her hesabın benzersiz ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını kolaylaştırır. * Anlaşılır Raporlama ve Görselleştirme: Yazılım, hesap performansı, kampanya etkinliği ve yatırım getirisi hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan sezgisel kontrol panelleri ve özelleştirilebilir raporlar sunarak kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasını sağlar. * ABM Platformlarıyla Entegrasyon: ABDS, hesap yaşam döngüsünün tamamı boyunca koordineli pazarlama ve satış çabalarını düzenlemek için ABM platformları ve diğer pazarlama teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Genel olarak Hesap Tabanlı Veri Yazılımı, işletmeleri hassas hedefli ABM stratejilerini yürütmek, gelir artışını artırmak ve önemli müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatır.
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SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs, SEO için kapsamlı bir araçtır. Rakip analizi, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve site denetimi gibi özellikler sunar.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn Satış Navigatörü, satış profesyonellerine potansiyel müşterileri bulma, yönetme ve iletişim kurma konusunda yardımcı olan bir araçtır.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve kamu şirketleri hakkında yatırım, kurucu ve sektör bilgileri sunan bir iş bilgi platformudur.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
G2
g2.com
G2, kullanıcıların yazılım seçimlerini gerçek incelemelere dayanarak yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım pazarı platformudur.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.
Keyword.com
keyword.com
Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog, web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürerek kullanıcıların birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmesini sağlar.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.
Data.ai
data.ai
Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
VisualPing
visualping.io
Visualping, web sayfalarındaki görsel ve içerik değişikliklerini izleyen bir araçtır. URL girerek izlemek istediğiniz alanı seçer, değişiklikleri bildiri ile bildirir.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
WASK
wask.co
WASK, dijital reklamcıların kampanya yönetimini kolaylaştıran, otomatik optimizasyon sağlayan ve büyük veri analizi ile hedef kitle oluşturan bir AI tabanlı yazılımdır.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia, mobil uygulamalar için performans verileri ve analiz sunan bir platformdur. Geliştiricilerin ve pazarlamacıların uygulama stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai, veri analizi ve otomasyon için yapay zeka tabanlı çözümler sunan bir araçtır. Kullanıcıların süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Octane11
octane11.com
Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış bağlantıları için gerçek zamanlı iletişim bilgileri arama motorudur; kullanıcılar doğrulanmış telefon ve e-posta bilgilerine ulaşabilir.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, şirketler ve çalışanlar hakkında 100'den fazla veri noktası sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini optimize eden bir veri zenginleştirme platformudur.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
NetLine
netline.com
NetLine, B2B pazarlamacılara alıcı niyet verileri ve lider oluşturma yetenekleri sunan, hepsi bir arada bir platformdur.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com, makine öğrenimi ve yapay zeka ile desteklenen B2B iletişim platformudur. Satış ve pazarlama için karar vericilere doğru iletişim bilgileri sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
Metadata
metadata.io
Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.
Owler
owler.com
Owler, 15 milyon şirket hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, rakip analizi ve sektörel güncellemeler yapabilir.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Ziyaretçi, web sitesi trafiğini tanımlayıp izleyen, anonim ziyaretçileri belirleyen ve satış ekiplerine potansiyel müşteri verileri sunan bir platformdur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda, topluluk katılımını kolaylaştırarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar.
xiQ
xiqinc.com
xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketlerine rakip fiyatlarını izleme ve fiyatlandırma stratejilerini optimize etme konusunda yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla birebir kişisel tanıtımlarla etkileşim kurmasına yardımcı olur.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte, rakipleri dijital kanallarda izleyerek içgörü sağlayan AI tabanlı bir rekabetçi istihbarat platformudur.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarına rekabetçi istihbarat toplayıp düzenlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay, ideal hesapları bulup seçmenize ve takip etmenize yardımcı olan ücretsiz bir B2B hesap yönetim ve analiz platformudur.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, satış ve pazarlama ekiplerine veri sağlamak için tasarlanmış bir B2B istihbarat platformudur. Müşteri hedefleme ve iletişim bilgileri sunar.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterileri tanımlayıp takip etmesine yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web trafiğini aktif potansiyel müşterilere dönüştüren bir platformdur ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli araçlar sunar.
Albacross
albacross.com
Albacross, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek potansiyel müşterileri tanımlar ve satış takımlarını bilgilendirir. CRM sistemleriyle entegre olur.
Influ2
influ2.com
Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.
FullContact
fullcontact.com
FullContact, kullanıcıların iletişim bilgilerini yönetmelerini sağlayan bir platformdur. Verileri birleştirir ve senkronize eder.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lider Forensics, işletmelerin anonim web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp iletişim bilgileri sağlayarak olası satışları artırmalarına yardımcı olur.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert, iş riski ve kredi referans verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı verilerle işletme iflas riskini belirlemeye yardımcı olur.
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot, kurumsal teknoloji çözümleri hakkında güvenilir bilgi ve incelemeler sunan bir platformdur. Kullanıcılar, deneyim paylaşımı ve tavsiyeler alabilir.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.
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