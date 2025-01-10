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Hesap Tabanlı Veri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Hesap Tabanlı Veri Yazılımı (ABDS), belirli hedef hesaplara göre uyarlanmış kapsamlı veri öngörüleri ve analizler sağlayarak, hesap tabanlı pazarlamanın (ABM) stratejik girişimlerini desteklemek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Geleneksel veri yönetimi platformlarından farklı olarak ABDS, yalnızca işletmeler tarafından belirlenen yüksek değerli hesaplarla ilgili verileri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya odaklanır. Bu yazılım, kuruluşların müşteri demografisi, firma grafiği, davranışsal veriler ve katılım ölçümleri dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarını merkezileştirmesine ve uyumlu hale getirmesine olanak tanır. ABDS, bu bilgi zenginliğini birleştirerek pazarlamacılara ve satış ekiplerine hedef müşteriler, sorunlu noktalar ve satın alma davranışları hakkında bütünsel bir anlayış kazanmaları konusunda güç verir. Hesap Tabanlı Veri Yazılımının temel özellikleri şunları içerir: * Veri Toplama: ABDS, hedef hesapların birleşik bir görünümünü oluşturmak için CRM sistemleri, pazarlama otomasyon platformları, sosyal medya ve üçüncü taraf veritabanları gibi çeşitli iç ve dış kaynaklardan veri toplar. * Veri Zenginleştirme: Yazılım, hedefleme doğruluğunu ve segmentasyon yeteneklerini geliştirmek için mevcut hesap verilerini şirket büyüklüğü, sektör trendleri, teknografik bilgiler ve amaç sinyalleri gibi ek bilgilerle zenginleştirir. * Tahmine Dayalı Analitik: Gelişmiş algoritmalardan ve makine öğrenimi modellerinden yararlanan ABDS, gelecekteki hesap davranışını tahmin eder, satın alma eğilimini belirler ve hesapları dönüşüm olasılıklarına göre önceliklendirir. * Segmentasyon ve Kişiselleştirme: ABDS, kullanıcıların hedef hesapları ortak özelliklere veya davranışlara göre farklı gruplara ayırmasına olanak tanır. Bu segmentasyon, her hesabın benzersiz ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını kolaylaştırır. * Anlaşılır Raporlama ve Görselleştirme: Yazılım, hesap performansı, kampanya etkinliği ve yatırım getirisi hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan sezgisel kontrol panelleri ve özelleştirilebilir raporlar sunarak kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasını sağlar. * ABM Platformlarıyla Entegrasyon: ABDS, hesap yaşam döngüsünün tamamı boyunca koordineli pazarlama ve satış çabalarını düzenlemek için ABM platformları ve diğer pazarlama teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Genel olarak Hesap Tabanlı Veri Yazılımı, işletmeleri hassas hedefli ABM stratejilerini yürütmek, gelir artışını artırmak ve önemli müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatır.
Yeni Uygulama Gönder
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlığını analiz etmek için belirli segmentleri takip etme araçları sağlamak amacıyla sosyal medya verilerini arşivleyen bir "self-servis uygulama" veya hizmet olarak yazılımdır. Aracın kapsamı blogları, haber siteleri, forumlar, videolar, incelemeler, resimler ve Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit dahil sosyal ağlar. Kullanıcılar, metin ve görsel Aramayı kullanarak veri arayabilir ve daha fazla bilgi ve analiz sağlamak için grafik, kategorizasyon, duygu analizi ve diğer özellikleri kullanabilir. Brandwatch'ın 80 milyondan fazla kaynağa erişimi var.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent, makine öğrenimi ve yapay zekaya dayanan B2B Niyet tabanlı bir iletişim zekası platformudur. Çok kaynaklı amaç sinyalleriyle, doğru cep telefonu ayrıntılarıyla, gerçek zamanlı doğrulanmış iletişimlerle, yapay zeka destekli Benzerlik modellemesiyle, 35 milyon karar vericiye ilişkin benzersiz firmaografik ve teknografik içgörülerle pazarlama ve satış hatlarını güçlendiriyoruz. Infotelligent, işletmelerin satın alma eğilimi daha yüksek olan hesapları bulmasına ve doğru iletişim bilgileri ve ışık hızında veri iş akışlarıyla satış rezervasyonlarını artırmasına yardımcı olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine, zenginleştirmesine ve analiz etmesine ve performansı sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmasına yardımcı oluyoruz. Müşteriler, Octane11'in kullanıma hazır görselleştirmelerinden yararlanır veya gelişmiş verileri BI aracına, CDP'ye, CRM'ye veya tercih ettikleri diğer uç noktalara iletir. Octane11 gerçekten de B2B veri yığınındaki eksik halkadır ve silolanmış verileri çok az zaman ve maliyetle eyleme geçirilebilir içgörülere ve iyileştirilmiş performansa dönüştürür.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarlanmış, kişiselleştirilmiş, sohbet niteliğinde tanıtımlarla 1'e 1 olarak etkileşime girer. Güveniliriz, bütçe dostuyuz ve ölçeklenebiliriz. B2B satışların geleceğine hoş geldiniz.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işleten INTENTIVE, gerçek zamanlı bilgiler sunuyor
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişimlerini 5 kata kadar büyük ölçüde artırmalarına yardımcı olan bir çözüm paketini güçlendiriyor. Versium'un tescilli veri varlıkları, 2 milyardan fazla iletişim noktası ve 2 trilyondan fazla içgörü özelliği içermekte olup, pazarlamacılara müşteri kazanma gücü veren sektörün en zengin B2B2C kimlik grafiğini ve veri teknolojisi platformunu oluşturmaktadır.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı - Anonim Web Sitesi Ziyaretçi Kimliği - E-posta/Teklif Takibi Platformumuzun faydaları şunları içerir: - Satış ve pazarlama ekiplerinizin ilk teması kurmasına yardımcı olmak. Satışların %36'sı ilk yanıt veren satıcıya gidiyor. - Potansiyel müşteri bulma süresini %80'e kadar azaltın. Bu zorlu potansiyel müşteriye ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlıyoruz. - Gizli Potansiyel Müşterilerinizi Ortaya Çıkarın. Halihazırda sahip olduğunuz trafikten daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize yardımcı oluyoruz. - Potansiyel müşteriler yanıt vermiyor mu? Potansiyel müşteriler tarafında neler olup bittiğine dair size fikir vereceğiz. 2009 yılında kurulan Jacksonville, FL ve Atlanta, GA'da ofislerimiz bulunmaktadır. 2.220'den fazla müşterisi ve beyaz etiketli bayisiyle Visual Visitor, hızla büyüyen şirketlerin tercih ettiği platform haline geliyor.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. Milyarlarca veri noktasını gerçek zamanlı olarak analiz ederek, doğrulanmış çevrimdışı iş verilerini çevrimiçi dünyaya doğru bir şekilde bağlayabiliyor ve pazarlamacılara dijital reklamcılık çalışmalarında B2B hedefleme ve Hesap Tabanlı Pazarlama için birinci sınıf çözümler sunabiliyoruz.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef hesaplarınızı tanımlamanıza, dijital reklamlar, web kişiselleştirme, e-posta imzaları ve satış otomasyonu ile onlarla etkileşime geçmenize ve son olarak programlarınızın etkinliğini ölçmenize yardımcı olur. RollWorks, hesap tabanlı yaklaşımın iyi bir B2B pazarlama olduğuna inanan büyük ve küçük pazarlama ve satış ekipleri için vazgeçilmez bir platformdur. www.rollworks.com adresinden bugün başlayın.
Intentsify
intentsify.io
NE YAPIYORUZ Intentsify, B2B kuruluşlarına günümüz pazarındaki en doğru, kapsamlı alıcı niyeti istihbaratını ve bu istihbarata göre hareket edecek çözümleri sağlar. Tescilli, yeni nesil hassas amaç verilerini sağlayan ve etkinleştiren Intentsify'ın İstihbarat Aktivasyon Platformu, doğrudan iş çözümlerinizle ilgili araştırma davranışları sergileyen şirketleri tanımlar, satın alma sürecinde nerede olduklarını belirler, en çok önemsedikleri konuları ortaya çıkarır ve Tanımlanmış şirketlerle hızlı ve etkili bir şekilde iletişime geçmenizi sağlar. NEDEN YAPIYORUZ B2B kuruluşlarının amacı tüketme, yorumlama ve etkinleştirme biçimini dönüştürmek, böylece geliri artıran, tam dönüşüm hunisi boyunca olağanüstü satın alma deneyimleri sağlamak.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot'un Satın Alma Zekası Platformu, teknoloji profesyonellerinin kurumsal teknoloji hakkında pratik, güvenilir bilgiler edindiği yerdir; böylece satın aldıkları şeyin tam olarak ihtiyaç duydukları şey olduğundan emin olabilirler. Dünyanın en büyük kurumsal teknoloji alıcıları topluluğu tarafından desteklenen PeerSpot, derinlemesine incelemeler, çevrimiçi forumlar, doğrudan Soru-Cevap desteği ve daha fazlasını sunarak profesyonellere doğru kararı verme konusunda güven ve beklentileri karşılayan gerçekliğin mutluluğunu verir.
Signum
signum.ai
Müşterilerinizin şirketlerindeki, sektörlerindeki ve kariyerlerindeki ilerlemelerden haberdar olun ve etkili konuşmalar için yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri kullanın.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı, özenle seçilmiş içeriği ekibinizin parmaklarının ucuna getirerek güven oluşturmalarını ve anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarını sağlar. Büyük kurumsal müşterilerimiz, hedef kitleleriyle geleneksel pazarlama kanallarına kıyasla 10 kat daha iyi etkileşime girdi, binlerce saatlik araştırma süresinden tasarruf etti ve %24'e kadar daha yüksek yakın kazanma oranları elde etti. XiQ'nun tescilli yapay zeka destekli platformunun temel yetenekleri: * Bire bir satış taktikleri için kişiliğe dayalı bilgiler * 10 kat etkileşimi artıran SmartSourced Content™* Her etkileşimi kişiselleştirmek için birinci taraf amaç verileri ve gelişmiş analitik * Instasites (kişiselleştirilmiş deneyimler için tasarlanmış mikro siteler) * Saniyeler içinde derlenen kapsamlı hepsi bir arada şirket profilleri * Satış tetikleyicileri ve doğrudan gelen kutunuza gerçek zamanlı uyarılar * Outlook, Salesforce, MS Teams ve sosyal medya entegrasyonu xiQinc.com'da xiQ'yu deneyimleyin.
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir ve Salesforce veya HubSpot CRM ile birkaç dakika içinde entegre olabilirsiniz. Keyplay, hesap seçiminin 3 temel işini kolaylaştırmanıza yardımcı olur: 1.) Yeni hesaplar BUL. Hassas verilerle pazarınızın haritasını çıkarın. Pazarınızın tamamını keşfetmek, kaydetmek ve segmentlere ayırmak için tek bir iş akışı. 2.) Bölgeler ve oyunlar için hesapları seçin. ICP'nizi benzerler ve sinyallerle modelleyin. Her hesabı otomatik olarak puanlayın ve zenginleştirin. 3.) Hesapları TAKİP EDİN. HubSpot veya Salesforce CRM ile 2 yönlü senkronizasyon. Otomatik alan oluşturma ve sürekli senkronizasyonla 90 saniyelik kurulum. İdeal hesap listeniz nihayet mümkün.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, bunlara erişebilirsiniz. Bu şirketlerdeki önemli karar vericilerin iletişim bilgileri (iş e-postası ve cep telefonu), tamamı ölçekli ve sorunsuz bir şekilde.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, Japonya, Hindistan ve ABD) sağlamaktan gurur duymaktadır. Dünya çapında 9000'den fazla teknolojiyi, 1000 amaç konusunu ve 10 milyondan fazla şirketi takip ediyoruz. OceanFrogs, odak noktasını istediğiniz şirketlerin ayrıntılı listesine getirecek şekilde ekiplere, ürünlere ve hizmetlere göre arama sağlar. OceanFrogs platformu, doğru müşterileri ve doğru ortakları belirlemek için (aynı zamanda) kullanılıyor. Hem kanal ortaklarını hem de müşteri hattını oluşturabilirsiniz. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud müşterilerimizden bazılarıdır. Küçük şirketlerin yanı sıra büyük şirketlerle de çalışıyoruz. 2017 yılında başladık. Bulut, RPA, bilgi güvenliği, yetenek yönetimi, analitik gibi birçok dikey alanda pazarlama/satış hizmeti verdik. Müşterilerimiz ürün ve hizmet şirketlerine odaklanmaktadır. Birincil müşterilerimiz, uluslararası müşterileri hedefleyen ve kişiselleştirilmiş desteğe odaklanmak isteyen müşterilerimizdir.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics, turboşarjlı potansiyel müşteri üretimine yönelik bir B2B yazılımıdır. Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi, iletişim bilgilerinizi tanımlayın ve satış hattınızı artırın."
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Aptivio
aptiv.io
Gezegendeki en gelişmiş otomatik Ağ Satış Platformu, B2B şirketlerinin dönüşüm olasılığı en yüksek olan hesapları ve kapanmaya giden en kısa yolu keşfederek gelir artışlarını artırmalarına yardımcı olan Gerçek Alıcı Niyeti ile birleştirilmiştir. Aptivio'nun gelişmiş yapay zeka sinyalleri, alıcı döngüsünün her aşamasında bir fırsatın alıcı amacını belirler ve önceliklendirir; böylece gelir ekibiniz önemli potansiyel müşterilere odaklanır. Platformumuz, kullanımın ilk 60 gününde ortalama %25, 6 ay sonra ise %40 daha fazla satışa uygun potansiyel müşteri ekler. Aptivio'nun yapay zekasıyla üretim hattınızın maksimum potansiyelini ortaya çıkarın.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka platformudur. Platform, işletmelerin yeni müşteriler için potansiyel müşterileri belirlemesine, satışları genişletmesine, çapraz satışlara ve risk altındaki müşterileri tespit etmesine yardımcı olan tahmine dayalı modeller oluşturmak için müşteri verilerinden yararlanıyor. Temel özellikler arasında yapay zeka öncü puanlaması, gerçek zamanlı MQL puanlaması, kimlik grafiği filtreleri ve canlı zenginleştirme yer alır. Ayrıca müşteri verilerinin otomatik olarak birleştirilmesi ve kayıp önleme mekanizmaları gibi işlevler de sağlar. Toplyne Sync ve CRM Copilot entegrasyonları, CRM sistemleriyle kesintisiz veri senkronizasyonuna olanak tanıyarak önemli ekonomik karar vericilerin CRM veritabanına dahil edilmesini sağlar. Toplyne'nin tahmine dayalı modelleri, kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmıştır ve şirket içi tahmine dayalı modellerle karşılaştırıldığında iş üzerinde daha hızlı bir etki sağlar. Platform, kullanıcıların etkileşimleri kişiselleştirmesine, satışları ve pazarlama iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Toplyne, potansiyel müşterileri ve satışları tahmin etmenin yanı sıra, satış ve pazarlama kampanyalarında etkili bir şekilde kullanılabilecek, müşteri amacını yönlendiren kullanım kalıpları ve sinyallere ilişkin bilgiler de sağlar. Platform, B2B SaaS, Bankacılık ve Finansal hizmetler, Tüketici interneti, Sigorta, Satış, Gelir operasyonları, Pazarlama, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ekiplerde kullanım alanı buldu.
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet verilerinin kullanımını kolaylaştırıyoruz. Sonuç, geleneksel B2B büyüme taktiklerine kıyasla MQA akışı ve 5 kat satış etkileşimi üreten otomatik, her zaman açık bir ABM motorudur. Neden Eğilim? - 5 dakikada bir hedef kitle oluşturun, <2 hafta içinde başlatın - Niyet verileriyle sınırsız hesap listesi oluşturma - Her hesap listesi için tamamen zenginleştirilmiş ilgili kişiler - Hazırlanan hesapların ve satış için ilgili kişilerin haftalık listesi - Programatik görüntülü reklamlar - Pazarlama e-posta dağıtımı - Erişim ABM başucu kitaplarından oluşan kütüphanemize - AI İçerik Oluşturucu - Propensity CSM ile haftalık toplantı - Hubspot ve Salesforce dahil entegrasyonlar - Rekor süre ROI — başucu kitabınıza bağlı olarak 30 - 180 gün Propensity Temel Özellikleri: Başucu Kitabı Kütüphanesi - 30'dan 30'a kadar önceden oluşturulmuş başucu kitabı 90 güne kadar uzunlukta Başucu Kitabı Düzenleyici - Kullanıcıların seçtiği başucu kitabındaki her oyunu kolayca düzenleyin Audience Builder - Satın Alma Çevreleri - Oluşturma ve hesap düzeyindeki amaca dayalı olarak hedef ilgili kişilerin yönetimi Kanal Yöneticisi - Kanallar arası kampanya düzenleme ve aktivasyonu ABM Kontrol Paneli - Artışı ve performansı ölçmek için hesap ölçümü ve analitiği Pazarlama teknolojisi ve satış teknolojisiyle entegrasyonlar
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla toplantı rezervasyonu yapar ve daha fazla gelir elde eder. Pazarlama açısından LoneScale, yüksek performanslı ABM kampanyalarını otomatikleştirmek, CAC'yi azaltmak ve gelir katkısını artırmak için her önemli amacı ve kişiyi yakalar. Yapay zekadan yararlanan LoneScale, CRM'yi otomatik olarak en iyi müşterilerinizle eşleşen alıcılarla besler. Bu, temsilcilerin verileri araştırmak yerine satışa odaklanabileceği anlamına geliyor. Hızlı büyüyen şirketler kazanma oranlarını 3 kat artırmak, tekrar başına +10 saat tasarruf etmek ve üretim hatlarını 100 bin $ ARR artırmak için LoneScale'e güveniyor.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
IntentHub
intenthub.com
IntentHub, 1 milyondan fazla kişiden erken alıcı niyeti sinyallerini toplar ve işler. B2B web siteleri, müşterilere pazardaki hesaplara ilişkin uygulanabilir bilgiler sunar. Daha fazla bilgi edinin: Intenthub.com IntentHub, General Electric Healthcare, Powell Software, Rise Up ve diğerleri tarafından güvenilen hesap tabanlı pazara açılma platformunu geliştiren Fin şirketi N.Rich tarafından geliştirilmiştir.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO®, pazarlama ekiplerinin daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital pazarlama analitiği platformudur. Kullanımı kolay arayüzümüz, tek bir gerçek kaynak sağlayarak pazarlamacılara tüm kampanyalar ve kanallardaki performansın gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. ASK BOSCO®, son teknoloji makine öğrenimini kullanarak mevcut ve yeni kanallarda daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatlar belirler. Ayrıca, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş raporlama gösterge tabloları oluşturmasına ve gelecekteki kampanyaları rakipsiz bir doğrulukla tahmin etmesine olanak tanıyan tahmine dayalı analitik yetenekleri de sağlıyoruz. Benzersiz ASK BOSCO® Endeksimiz alan adınızı kategorinizdeki en yakın rakiplere göre sıralar. Bu endeks, çevrimiçi ayak izinizin ve organik ve ücretli medya kanallarına yatırım yaparken ne kadar etkili olduğunuzun bir ölçüsüdür. ASK BOSCO® nasıl çalışır? ASK BOSCO®, web siteniz, sosyal medyanız ve reklam kampanyalarınız dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplayarak çalışır. Bu veriler daha sonra eğilimleri, kalıpları ve fırsatları belirlemek için yapay zeka motorumuz tarafından analiz edilir. ASK BOSCO® ayrıca gelecekteki performansı tahmin etmek için makine öğrenimini kullanır. Bu, pazarlama bütçeniz ve kampanyalarınız hakkında daha iyi kararlar vermenizi sağlar. ASK BOSCO® kullanmanın faydaları nelerdir? ASK BOSCO® kullanmanın birçok faydası vardır. İşte en önemlilerinden birkaçı: - Daha iyi karar verme: ASK BOSCO® size, pazarlama kampanyalarınız hakkında daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve bilgileri sağlar. - Artan gelir: ASK BOSCO®, mevcut ve yeni kanallarınızdan daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatları belirlemenize yardımcı olur. - Artan verimlilik: ASK BOSCO®, dijital pazarlamayla ilgili birçok görevi otomatik hale getirerek size zaman kazandırarak daha stratejik faaliyetlere odaklanabilmenizi sağlar. - Azalan maliyetler: ASK BOSCO®, bütçenizi optimize ederek ve kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde hedefleyerek pazarlama kampanyalarınızdan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Dijital pazarlama performansınızı iyileştirmenin bir yolunu arıyorsanız ASK BOSCO® sizin için mükemmel çözümdür. Pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, pazar verilerini ve tahminlerini sunmak için yapay zekayı kullanan ve böylece araştırma, iş geliştirme veya pazarlama ekiplerinin bir sektörü daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, müşterilerine küresel sektör içgörülerine erişimlerini hızlandıran yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformu sağlamak için makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanıyor.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Uygulama geliştirme pazarlamacılarının ve sahiplerinin stratejilerini harekete geçirmelerine, yol haritalarını uyumlu hale getirmelerine, kullanılmayan pazarlara girmelerine ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olur. Çözümümüz, uygulama sahiplerine, kullanıcı edinme yöneticilerine ve uygulama geliştirme profesyonellerine, mobil endüstrinin karmaşık sorunlarını çözme gücü vererek, sürekli gelişen bir pazarda kazanan bir anlatı oluşturmalarına olanak tanır. Özetle, MobileAction mobil pazarlamacılara şu konularda yardımcı olur: Uygulama indirmelerini artırma Rakiplerin verilerinin kilidini açma En son trendleri keşfetme Pazara hakim olma Daha akıllı kararlar alma Şirket 2013 yılında kuruldu ve merkezi San Francisco, ABD'de bulunuyor. MobileAction, 70 milyondan fazla reklam öğesi, 100.000'den fazla yayıncı, 400.000'den fazla reklamverenden oluşan ve 55'ten fazla DSP'den gelen verileri birleştiren kapsamlı bir kitaplığa sahip, sektörün lider mobil reklam zekası sağlayıcısıdır.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta startupları takip etmek için tasarlanan Crunchbase web sitesi, küresel ölçekte kamu ve özel şirketler hakkında bilgiler içeriyor. Crunchbase verilerini dört yoldan sağlar: girişim programı, makine öğrenimi, kurum içi veri ekibi ve Crunchbase topluluğu. Halkın üyeleri Crunchbase veritabanına bilgi gönderebilir. Bu gönderimler kayıt ve sosyal doğrulamaya tabidir ve genellikle yayına kabul edilmeden önce bir moderatör tarafından incelenir. Vikipedi topluluğu Mart 2019'da onun kaynak olarak kullanımını kaldırdı.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için teknolojiden yararlanan Enrich gibi ürünleri içerir. FullContact'ın genel merkezi Denver, Colorado, ABD'dedir ve Dallas (ABD) ve Kochi'de (Hindistan) ofisleri bulunmaktadır.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık güncellemelerle rekabette önde olun! Owler Max, satış sürecinizi hızlandırmak ve kolaylaştırmak ve daha fazla gelir elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz hesap düzeyinde bilgiler, iletişim verileri ve satış tetikleyicilerini tek bir platformda sağlar.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard, medya türlerinde son derece kişiselleştirilmiş satış içeriğiyle satış temsilcilerinin daha güvenli ve daha başarılı olmasını sağlamak için üretken bir yapay zeka dijital satış asistanı platformu sağlar.
RelPro
relpro.com
RelPro, satış, pazarlama ve iş geliştirme profesyonelleri için akıllı potansiyel müşteriler, kaliteli potansiyel müşteriler ve hedefe yönelik istihbaratın benzersiz bir kombinasyonunu sunar. Güvenilir kaynaklardan, sosyal ağlardan ve web'den 150 milyondan fazla karar vericiye ve 7 milyon şirkete ilişkin verileri analiz ediyoruz. SaaS ve Veri Hizmetleri çözümleri aracılığıyla RelPro, kuruluşların yönetici düzeyindeki ilişkilere ilişkin verimli ve sistematik bir şekilde potansiyel müşteriler bulmasını ve eyleme dönüştürülebilir istihbarat oluşturmasını sağlar. RelPro, önde gelen şirketlerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve üniversitelerin güvenilir bir ortağıdır.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert, bağımsız olarak sahip olunan bir iş verileri, kredi referans ajansı ve gerçek zamanlı karar almayı mümkün kılan iş riski için canlı veriler sağlayan gelişmiş AML platformudur. Red Flag Alert, İngiltere'nin en büyük iflas şirketi Begbies Traynor bünyesinde kuruldu. Begbies tarafından, 2012'de tamamen ayrı bir ürüne ayrılmadan önce işletmelerdeki iflas riskini belirlemek için tasarlandı. Red Flag Alert, iş başarısızlıklarının erken uyarı işaretlerini tespit etme konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahiptir ve bu deneyimi iş ve kredi verilerine benzersiz bir yaklaşım getirmek için kullanır. Bu yaklaşımda, günümüz iş dünyasında bilinçli karar vermenin gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyduğu inancı yer almaktadır. Verilerimiz canlı ve günceldir, bu da geleneksel kredi referans kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında yabancı bir kavramdır. Bu amaçla Red Flag Alert, birden fazla kaynaktan gelen canlı veriler de dahil olmak üzere sektördeki en alakalı verileri sağlıyor. Red Flag Alert ayrıca geleneksel kredi referans kuruluşlarının son derece kusurlu bir sisteme sahip olduğunun bilincindedir ve iflas konusunda farklı bir bakış açısına sahip olup şu anda Birleşik Krallık'ın bir numaralı iflas puan kartıyız. İş başarısızlığı konusundaki derin anlayışımızı kullanarak, Carillion, The Arcadia Group ve Silicon Valley Bank gibi iş başarısızlıklarını ve kredi itibarını tahmin etmek için bir numaralı algoritmayı geliştirdik; bu, bu tür başarısızlıkları ilk tahmin eden olmamızı sağladı.
Ramper
ramper.com.br
Tek eksiksiz B2B pazarlama ve satış platformu Ramper, potansiyel müşteri bulma (giden), pazarlama (gelen) ve B2B satışlarını (CRM) entegre eden bir platform aracılığıyla şirketinizin daha fazla potansiyel müşteri oluşturmasına ve etkileşime geçmesine, bunları satışa dönüştürmesine ve geliri artırmasına yardımcı olur.
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etmesine yardımcı olur. Bombora, en büyük değerini 100'den fazla çalışanı olan kuruluşlara sunuyor.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimize etmek için Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. • Değerli potansiyel müşterileri kaçırmayı bırakın — anında bağlamla, alıcının yolculuğunu puanlamanız, yönlendirmeniz ve hızlandırmanız gerekir. • Formları kısaltın: Dönüşümleri artırmak için bilinen alanları gizleyin veya otomatik olarak doldurun. • Güvenilir, doğru bir kaynaktan yararlanın: Yalnızca Fortune 500 grubu için değil, web sitesi olan her şirket için makine öğrenimi algoritmaları ve yüksek düzeyde eğitimli QA ile optimize edilmiş yeni iş verilerine göre hareket edin.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, itibarlarını artırmak, yazılım harcamalarını yönetmek ve işlerini büyütmek için G2 ile ortaklık yapıyor.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
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