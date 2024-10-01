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Hesap Tabanlı Veri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hollanda
Hesap Tabanlı Veri Yazılımı (ABDS), belirli hedef hesaplara göre uyarlanmış kapsamlı veri öngörüleri ve analizler sağlayarak, hesap tabanlı pazarlamanın (ABM) stratejik girişimlerini desteklemek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Geleneksel veri yönetimi platformlarından farklı olarak ABDS, yalnızca işletmeler tarafından belirlenen yüksek değerli hesaplarla ilgili verileri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya odaklanır. Bu yazılım, kuruluşların müşteri demografisi, firma grafiği, davranışsal veriler ve katılım ölçümleri dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarını merkezileştirmesine ve uyumlu hale getirmesine olanak tanır. ABDS, bu bilgi zenginliğini birleştirerek pazarlamacılara ve satış ekiplerine hedef müşteriler, sorunlu noktalar ve satın alma davranışları hakkında bütünsel bir anlayış kazanmaları konusunda güç verir. Hesap Tabanlı Veri Yazılımının temel özellikleri şunları içerir: * Veri Toplama: ABDS, hedef hesapların birleşik bir görünümünü oluşturmak için CRM sistemleri, pazarlama otomasyon platformları, sosyal medya ve üçüncü taraf veritabanları gibi çeşitli iç ve dış kaynaklardan veri toplar. * Veri Zenginleştirme: Yazılım, hedefleme doğruluğunu ve segmentasyon yeteneklerini geliştirmek için mevcut hesap verilerini şirket büyüklüğü, sektör trendleri, teknografik bilgiler ve amaç sinyalleri gibi ek bilgilerle zenginleştirir. * Tahmine Dayalı Analitik: Gelişmiş algoritmalardan ve makine öğrenimi modellerinden yararlanan ABDS, gelecekteki hesap davranışını tahmin eder, satın alma eğilimini belirler ve hesapları dönüşüm olasılıklarına göre önceliklendirir. * Segmentasyon ve Kişiselleştirme: ABDS, kullanıcıların hedef hesapları ortak özelliklere veya davranışlara göre farklı gruplara ayırmasına olanak tanır. Bu segmentasyon, her hesabın benzersiz ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını kolaylaştırır. * Anlaşılır Raporlama ve Görselleştirme: Yazılım, hesap performansı, kampanya etkinliği ve yatırım getirisi hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan sezgisel kontrol panelleri ve özelleştirilebilir raporlar sunarak kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasını sağlar. * ABM Platformlarıyla Entegrasyon: ABDS, hesap yaşam döngüsünün tamamı boyunca koordineli pazarlama ve satış çabalarını düzenlemek için ABM platformları ve diğer pazarlama teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Genel olarak Hesap Tabanlı Veri Yazılımı, işletmeleri hassas hedefli ABM stratejilerini yürütmek, gelir artışını artırmak ve önemli müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatır.
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SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için al...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, it...
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek a...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aş...
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve etkileşimde bulunmak, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ile ş...
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
WASK
wask.co
WASK; Dijital reklamlarınızı en yüksek kaliteye taşımak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir yazılım.WASK, dijital reklamverenlerin kampanyalarını daha başarılı bir şekilde yönetmelerine ve teknik bilgi gerektirmeden daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmaya odaklanan bir SaaS ürünüdür.WA...
VisualPing
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirmenin yüzlerce potansiyel kullanım durumu vardır. İşletmeniz, rekabet istihbaratı, m...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbar...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedefl...
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı ku...
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesi...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web site...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, ...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimi...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri ya...
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent, makine öğrenimi ve yapay zekaya dayanan B2B Niyet tabanlı bir iletişim zekası platformudur. Çok kaynaklı amaç sinyalleriyle, doğru cep telefonu ayrıntılarıyla, gerçek zamanlı doğrulanmış iletişimlerle, yapay zeka destekli Benzerlik modellemesiyle, 35 milyon karar vericiye ilişkin benz...
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık günc...
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri no...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platfo...
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics, turboşarjlı potansiyel müşteri üretimine yönelik bir B2B yazılımıdır. Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi, iletişim bilgilerinizi tanımlayın ve satış hattınızı artırın."
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarla...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya...
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı...
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işl...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Influ2
influ2.com
Reklamları satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin. Influ2, hedef hesaplardaki belirli kişilere ulaşmanızı ve reklamlarınızla kimlerin etkileşime girdiğini görmenizi sağlayan, kişiye dayalı bir reklamcılık platformudur. İlgili içeriği önemli karar vericilere iletin, iletişim düzeyindeki...
Crayon
crayon.co
Crayon'un ödüllü rekabet istihbaratı platformu, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için kuruluşunuzun fırsatları görmesine ve yakalamasına yardımcı olur. On binlerce ekip, yüz milyonlarca kaynaktan gelen harici mesajlaşma ve konumlandırma, ürün ve fiyatlandırma değişiklikleri, işe alım pl...
Cognism
cognism.com
Cognism, dünya çapında 1000'den fazla gelir ekibinin güvendiği, veri kalitesi ve uyumluluk için yeni bir standart belirleyen, uluslararası satış zekasında liderdir. Bilişsellik, firma grafikleri, teknografi, satış tetikleyici olaylar, amaç verileri, doğrulanmış iş e-postaları ve telefonla doğrulanmı...
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.