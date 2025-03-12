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Hesap Tabanlı Reklam Yazılımı
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Hesap Tabanlı Reklam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hesap tabanlı reklamcılığa yönelik yazılım, işletmelerin, tam olarak uyarlanmış dijital reklamlar aracılığıyla potansiyel alıcılarla bağlantı kurmasını sağlar. Bu reklamlar, belirlenen hedef hesaplardaki etkili karar vericiler için özel olarak özelleştirilmiştir. Hesap tabanlı reklamcılık, genel hesap tabanlı pazarlama stratejisi içerisinde geçerli bir uygulama yaklaşımı olarak hizmet eder ve pazarlamacılara istedikleri hesaplara etkili bir şekilde ulaşma araçlarını sağlar. Bu strateji kapsamındaki diğer yürütme yöntemleri, hesap tabanlı doğrudan postanın yanı sıra özelleştirilmiş web ve içerik deneyimlerini içerebilir. Şirketler bu uygulama taktiklerinden birini veya birkaçını seçme ve uygulama esnekliğine sahiptir. Hesap tabanlı bir reklamcılık stratejisini kolaylaştırmak için işletmeler, CRM yazılımlarından veya pazarlama otomasyon yazılımlarından kişileri çıkarabilir. Alternatif olarak, hedeflenen reklamcılık yaklaşımlarını sorunsuz bir şekilde uygulamak için kişi listelerini düzenleyebilirler.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense, tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Office 365, G-Suite, Salesforce gibi platformlarla uyumlu çalışır.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek potansiyel müşterileri tanımlar ve satış takımlarını bilgilendirir. CRM sistemleriyle entegre olur.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence, B2B pazarlama için hesap bazlı pazarlama ve veri analizi sunarak, hedef kitleyle etkileşimde bulunmayı sağlar.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap, B2B pazarlama için hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş hesap bazlı kampanyalar yönetmeyi sağlayan bir AI destekli platformdur.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Advertaze, hedef hesaplar için kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturarak doğru kişilere doğru yerde gösterir.

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