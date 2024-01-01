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Hesap Tabanlı Reklam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antarktika
Hesap tabanlı reklamcılığa yönelik yazılım, işletmelerin, tam olarak uyarlanmış dijital reklamlar aracılığıyla potansiyel alıcılarla bağlantı kurmasını sağlar. Bu reklamlar, belirlenen hedef hesaplardaki etkili karar vericiler için özel olarak özelleştirilmiştir. Hesap tabanlı reklamcılık, genel hesap tabanlı pazarlama stratejisi içinde geçerli bir uygulama yaklaşımı olarak hizmet eder ve pazarlamacılara istedikleri hesaplara etkili bir şekilde ulaşma araçlarını sağlar. Bu strateji kapsamındaki diğer yürütme yöntemleri, hesap tabanlı doğrudan postanın yanı sıra özelleştirilmiş web ve içerik deneyimlerini içerebilir. Şirketler bu uygulama taktiklerinden birini veya birkaçını seçme ve uygulama esnekliğine sahiptir. Hesap tabanlı bir reklamcılık stratejisini kolaylaştırmak için işletmeler, CRM yazılımlarından veya pazarlama otomasyon yazılımlarından kişileri çıkarabilir. Alternatif olarak, hedeflenen reklamcılık yaklaşımlarını sorunsuz bir şekilde uygulamak için kişi listelerini düzenleyebilirler.
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox, Tespit Etmenize, Etkileşime Geçmenize ve Amacı Gelire Dönüştürmenize yardımcı olur. Salesbox'ın amaca dayalı Konuşmalı ABM platformunu ve programlarını kullanarak satış hattını ve gelir artışını hızlandırın.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. ...
Albacross
albacross.com
Hedef kitlenizi anlamak, görünmeyen potansiyel müşterileri ortaya çıkarmak ve pazarlama ve satış verimliliğini artırmak için her kaydı zenginleştirmek için Birinci Taraf Amaç Verileri.
Influ2
influ2.com
Hesaplar karar vermez; insanlar karar verir. Kişiye dayalı reklamcılığı satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin.
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Madison Logic
madisonlogic.com
En iyi hesaplarınızı daha hızlı dönüştürün. Madison Logic'in küresel hesap tabanlı pazarlama platformuyla satış hattını hızlandırın.
Advertaze
advertaze.com
Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişileri...
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için çok uygundur....