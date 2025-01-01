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Akademik danışmanlık yazılımı, akademik programlar tasarlamalarına ve öğrencileri gelecekteki hedeflerine yönlendirmelerine yardımcı olarak hem yüksek öğrenim hem de K - 12 ortamlarında danışmanları destekler. Okul danışmanları bu yazılımı kişiselleştirilmiş derece planları oluşturmak ve öğrencilerin mezuniyet gereksinimlerine doğru ilerlemesini izlemek için kullanırlar. Üniversite ve üniversite danışmanları, ek yardıma ihtiyaç duyabilecekleri belirleyerek öğrenci elde tutmayı artırmak için bu araçlardan yararlanır. Tipik olarak, akademik danışmanlık yazılımı, program toplantıları planlama, kurs planları geliştirme, panolar aracılığıyla akademik performansı izleme ve risk altındaki öğrenciler için uyarılar gönderme gibi danışmanlar için çeşitli görevleri basitleştiren özellikler içerir. Buna ek olarak, bu araçlar, danışmanların toplantıları belgelemelerine, öğrenci ilerlemesini izlemelerine ve takibi programlarına izin veren not alma özellikleri sunar. Akademik planlamanın ötesinde, danışmanlar bu yazılımı, öğrencilere uzun vadeli isteklerinde yardımcı olmak için, güçlü yönlerini potansiyel kariyer yollarıyla hizalayan kariyer planlama araçlarının yanı sıra lise öğrencilerinin doğru kolejleri ve üniversiteleri bulmalarına yardımcı olmak için kolej eşleşen özelliklerle de kullanabilirler.
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Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi, öğrenciler için özgeçmiş oluşturucu, iş portalları, sanal kariyer fuarı araçları ve mezun takip çalışmaları sunan bir kariyer merkezi platformudur.
Huntr
huntr.co
Huntr, iş arama sitelerindeki iş ilanlarını tek bir uygulamada bulmanızı ve takip etmenizi sağlar. Başvuruları yönetir, notlar ve hatırlatıcılar eklemenize olanak tanır.
Skyward
skyward.com
Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.
12Twenty
12twenty.com
12twenty, işverenler ve iş arayanlar için iş fırsatlarını ve adayları kolayca bir araya getiren bir platformdur.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Prepler
prepler.com
Prepler, öğrencilerin diploma gereksinimlerini ve ders sıralamasını anlamalarına yardımcı olan otomatik bir diploma planlama uygulamasıdır.
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU, 140 ülkedeki uluslararası okulları üniversitelerle bağlayarak öğrencilere daha iyi yüksek eğitim ve kariyer sonuçları sunar.
Xello
xello.world
Xello, öğrencilerin kariyer keşfi ve eğitim planlaması yapmasına yardımcı olan bir çevrimiçi araçtır. Kullanıcılar hedeflerine ulaşmak için planlar oluşturabilir.
RaiseMe
raise.me
RaiseMe, öğrencilere akademik başarılarına göre mikro burslar kazanma fırsatları sunan bir eğitim platformudur.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education, okulların öğrenci deneyimlerini ve refahını anlamalarına yardım eden anketler ve analiz araçları sunan bir eğitim platformudur.
Freckle
freckle.com
Freckle, öğrencilerin matematik, ELA, bilim ve sosyal bilgilerde kişiselleştirilmiş pratik yapmalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore, kolej başvuru süreçlerini yönetmek için danışmanlar ve öğrenciler için tasarlanmış kapsamlı bir planlama yazılımıdır.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays, K-12 okulları ile 1,800'den fazla kolej ve üniversiteyi bağlayan bir uygulamadır. Etkinlikler ve içerik sunarak iletişimi kolaylaştırır.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad, öğrencilerin kolej hedeflerini belirlemelerine, ilerlemelerini takip etmelerine ve üniversitelerle bağlantı kurmalarına yardımcı olan bir çevrimiçi platformdur.
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