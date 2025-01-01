Devamsızlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Devamsızlık yönetimi yazılımı, kuruluşların tatil ve hastalık izni gibi çalışanların devamsızlıklarını planlamasını, yönetmesini ve izlemesini sağlar. Bu yazılım, şirketlerin devamsızlıkları tanımlamasına, talepleri yönetmesine ve onayları yönetmesine olanak tanır. Genellikle işletmelerin uyumlu kalmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için yerel düzenlemeleri, yasaları ve politikaları içeren özellikler içerir. Genellikle İK departmanları tarafından kullanılan bazı bağımsız devamsızlık yönetimi çözümleri, geleneksel İK departmanı olmayan şirketler için de uygundur. Bu yazılım, entegre bir İK yönetim paketinin parçası olabilir veya bağımsız bir çözüm olarak işlev görebilir. Çoğunlukla üçüncü taraf İK uygulamalarıyla entegre olur ve temel İK sistemleri genellikle iş gücü verileri için merkezi bir depo görevi görür.
Yeni Uygulama Gönder
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
greytHR
greythr.com
greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.
Calamari
calamari.io
Calamari, izin yönetimi, katılım izleme ve temel İK işlevleri için tasarlanmış çevrimiçi bir yazılımdır.
PayFit
payfit.com
PayFit, bordro ve İK yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Otomatik bordro hesaplaması, izin ve harcama yönetimi sunar.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
Skello
skello.io
Skello, vardiya tabanlı işyerleri için işgücü yönetimi çözümüdür. Zamanlama, organizasyon ve iletişimi basitleştirir.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS, bordro yönetimi, çalışan takibi ve performans değerlendirmesi gibi İK süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR, personel verileri yönetimi, katılım izleme ve bordro süreçlerini merkezi dijital bir platformda otomatikleştiren bir İK yazılımıdır.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.
Breathe
breathehr.com
Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo, insan kaynakları ve işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman izleme, çalışan izleme ve izin yönetimi gibi özellikler sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Özellikle KOBİ'ler için tasarlanmıştır.
Craze
crazehq.com
Craze, girişimcilerin işe alım, bordro ve uyumluluk işlemlerini otomatik olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, izin yönetimi için bir platformdur. Uyumluluk, talepler ve maaş işlemlerini otomatikleştirir, çalışanlar için daha kolay bir izin deneyimi sunar.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic, izin taleplerini online olarak yönetmeyi sağlayan ve personel izinlerini takip eden bir yazılımdır.
Timeular
timeular.com
Timeular, zaman takibi ve katılım yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunarak, görevler arasında geçiş yapmayı ve zaman kullanımını izlemenizi sağlar.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
BrioHR
briohr.com
BrioHR, KOBİ'ler için İK yönetimini dijitalleştiren, işe alım, izin yönetimi ve performans takibi gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir yazılımdır.
Papershift
papershift.com
Papershift, çalışan vardiya planlamasını, izin yönetimini ve zaman takibini bulutta yöneten bir uygulamadır.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR, bordro, izin, zaman çizelgesi ve diğer İK süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir insan kaynakları platformudur.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, insan kaynakları, proje yönetimi, satış ve pazarlama modülleri sunan bir web ve masaüstü uygulamasıdır.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam, KOBİ'lere karmaşık insan süreçlerini basitleştiren esnek bir İK platformu sunar, manuel işleri azaltarak kontrol ve görünürlük sağlar.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, hybrid ekipler için geliştirilen bulut tabanlı bir İK sistemidir. Çalışan yönetimi, devamsızlık ve belge organizasyonu gibi süreçleri kolaylaştırır.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.
Worknice
worknice.com
Worknice, İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak işe alım, çalışan geçişleri ve belgeleri kolaylaştıran bir yazılımdır.
Mirro
mirro.io
Mirro, yüksek büyüme gösteren KOBİ'lere çalışanların refahını artıran ve bağlılık sağlayan bir performans yönetim platformudur.
Onfolk
onfolk.com
Onfolk, UK'de otomatik bordro hizmeti sunan bir uygulamadır. Ekibinizi basit, hızlı ve hatasız bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.
Leave Dates
leavedates.com
Ayrılma Tarihleri, çalışanların izin taleplerini yönetmelerini sağlayan, merkezi bir platform sunan bir izin yönetimi uygulamasıdır.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Tatil Tracker, izin taleplerini yönetmek için tasarlanmış, Microsoft Teams ile entegre bir uygulamadır. Çalışanların izin geçmişlerini ve kalan bakiyelerini görüntülemesine olanak tanır.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense, metin tabanlı bir katılım yönetim platformudur. Çalışanların devamsızlık bildirimlerini kolaylaştırır ve yöneticilere katılımı izleme imkanı sunar.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack, işletmelerin çalışan devamsızlık, izin ve tatil yönetimini kolaylaştıran özelleştirilebilir bir izin yönetim uygulamasıdır.
Keeple
keeple.com
Keeple, KOBİ'lerde izin ve yokluk yönetimini kolaylaştıran modern bir yazılımdır. Tüm türde izinleri etkili bir şekilde yönetmeyi sağlar.
Planleave
planleave.com
Planleave, çalışan izin taleplerini kolayca yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Otomasyon ile izin süreçlerini basit ve etkili hale getirir.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro, çalışan izinlerini yönetmek için çevrimiçi bir sistemdir. İzin bakiyelerini takip eder, başvuru onaylarını kolaylaştırır ve izin durumunu günceller.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa başı olmayan çalışanların yönetimini kolaylaştıran bir işgücü yönetim sistemi. Planlama, zaman izleme ve analiz gibi araçlar sunar.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için modüler İK yazılımıdır. İK görevlerini yönetmeyi kolaylaştırarak verimliliği artırır.
Humaans
humaans.io
Humaans, İK süreçlerini merkezileştirip kolaylaştıran, veri yönetimi ve otomatik iş akışları sunan modern bir İK yönetim platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.