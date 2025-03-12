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Devamsızlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Devamsızlık yönetimi yazılımı, kuruluşların tatil ve hastalık izni gibi çalışanların devamsızlıklarını planlamasını, yönetmesini ve izlemesini sağlar. Bu yazılım, şirketlerin devamsızlıkları tanımlamasına, talepleri yönetmesine ve onayları yönetmesine olanak tanır. Genellikle işletmelerin uyumlu kalmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için yerel düzenlemeleri, yasaları ve politikaları içeren özellikler içerir. Genellikle İK departmanları tarafından kullanılan bazı bağımsız devamsızlık yönetimi çözümleri, geleneksel İK departmanı olmayan şirketler için de uygundur. Bu yazılım, entegre bir İK yönetim paketinin parçası olabilir veya bağımsız bir çözüm olarak işlev görebilir. Çoğunlukla üçüncü taraf İK uygulamalarıyla entegre olur ve temel İK sistemleri genellikle iş gücü verileri için merkezi bir depo görevi görür.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.

Calamari

Calamari

calamari.io

Calamari, izin yönetimi, katılım izleme ve temel İK işlevleri için tasarlanmış çevrimiçi bir yazılımdır.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit, bordro ve İK yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Otomatik bordro hesaplaması, izin ve harcama yönetimi sunar.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.

Skello

Skello

skello.io

Skello, vardiya tabanlı işyerleri için işgücü yönetimi çözümüdür. Zamanlama, organizasyon ve iletişimi basitleştirir.

Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

Pocket HRMS, bordro yönetimi, çalışan takibi ve performans değerlendirmesi gibi İK süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR, personel verileri yönetimi, katılım izleme ve bordro süreçlerini merkezi dijital bir platformda otomatikleştiren bir İK yazılımıdır.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

HROne

HROne

hrone.cloud

Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.

Bizneo

Bizneo

bizneo.com

Bizneo, insan kaynakları ve işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi, zaman izleme, çalışan izleme ve izin yönetimi gibi özellikler sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Özellikle KOBİ'ler için tasarlanmıştır.

Craze

Craze

crazehq.com

Craze, girişimcilerin işe alım, bordro ve uyumluluk işlemlerini otomatik olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon, izin yönetimi için bir platformdur. Uyumluluk, talepler ve maaş işlemlerini otomatikleştirir, çalışanlar için daha kolay bir izin deneyimi sunar.

Timetastic

Timetastic

timetastic.co.uk

Timetastic, izin taleplerini online olarak yönetmeyi sağlayan ve personel izinlerini takip eden bir yazılımdır.

Timeular

Timeular

timeular.com

Timeular, zaman takibi ve katılım yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunarak, görevler arasında geçiş yapmayı ve zaman kullanımını izlemenizi sağlar.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR, KOBİ'ler için İK yönetimini dijitalleştiren, işe alım, izin yönetimi ve performans takibi gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir yazılımdır.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift, çalışan vardiya planlamasını, izin yönetimini ve zaman takibini bulutta yöneten bir uygulamadır.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

HealthBoxHR, bordro, izin, zaman çizelgesi ve diğer İK süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir insan kaynakları platformudur.

PieTrack

PieTrack

pietrack.com

Pietrack, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, insan kaynakları, proje yönetimi, satış ve pazarlama modülleri sunan bir web ve masaüstü uygulamasıdır.

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

DreamTeam, KOBİ'lere karmaşık insan süreçlerini basitleştiren esnek bir İK platformu sunar, manuel işleri azaltarak kontrol ve görünürlük sağlar.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek, hybrid ekipler için geliştirilen bulut tabanlı bir İK sistemidir. Çalışan yönetimi, devamsızlık ve belge organizasyonu gibi süreçleri kolaylaştırır.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice, İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak işe alım, çalışan geçişleri ve belgeleri kolaylaştıran bir yazılımdır.

Mirro

Mirro

mirro.io

Mirro, yüksek büyüme gösteren KOBİ'lere çalışanların refahını artıran ve bağlılık sağlayan bir performans yönetim platformudur.

Onfolk

Onfolk

onfolk.com

Onfolk, UK'de otomatik bordro hizmeti sunan bir uygulamadır. Ekibinizi basit, hızlı ve hatasız bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.

Leave Dates

Leave Dates

leavedates.com

Ayrılma Tarihleri, çalışanların izin taleplerini yönetmelerini sağlayan, merkezi bir platform sunan bir izin yönetimi uygulamasıdır.

Vacation Tracker

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Tatil Tracker, izin taleplerini yönetmek için tasarlanmış, Microsoft Teams ile entegre bir uygulamadır. Çalışanların izin geçmişlerini ve kalan bakiyelerini görüntülemesine olanak tanır.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

TeamSense, metin tabanlı bir katılım yönetim platformudur. Çalışanların devamsızlık bildirimlerini kolaylaştırır ve yöneticilere katılımı izleme imkanı sunar.

Leavetrack

Leavetrack

leavetrackapp.com

Leavetrack, işletmelerin çalışan devamsızlık, izin ve tatil yönetimini kolaylaştıran özelleştirilebilir bir izin yönetim uygulamasıdır.

Keeple

Keeple

keeple.com

Keeple, KOBİ'lerde izin ve yokluk yönetimini kolaylaştıran modern bir yazılımdır. Tüm türde izinleri etkili bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Planleave

Planleave

planleave.com

Planleave, çalışan izin taleplerini kolayca yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Otomasyon ile izin süreçlerini basit ve etkili hale getirir.

LeavePro

LeavePro

leavepro.co.za

LeavePro, çalışan izinlerini yönetmek için çevrimiçi bir sistemdir. İzin bakiyelerini takip eder, başvuru onaylarını kolaylaştırır ve izin durumunu günceller.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle, masa başı olmayan çalışanların yönetimini kolaylaştıran bir işgücü yönetim sistemi. Planlama, zaman izleme ve analiz gibi araçlar sunar.

PurelyHR

PurelyHR

purelyhr.com

PurelyHR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için modüler İK yazılımıdır. İK görevlerini yönetmeyi kolaylaştırarak verimliliği artırır.

Humaans

Humaans

humaans.io

Humaans, İK süreçlerini merkezileştirip kolaylaştıran, veri yönetimi ve otomatik iş akışları sunan modern bir İK yönetim platformudur.

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