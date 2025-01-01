A/B Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Ürün iş operasyonlarında etkili bir işbirlikçi mi? A/B Testi ürünlerinde kullanıcı memnuniyetinin temel etkenleri arasında 'Raporlama ve Analitik', 'Çok Değişkenli Test Yetenekleri' ve 'Yapay Zeka/Makine Öğrenimi' yer alır. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçen bir algoritma aracılığıyla tanımlanır.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam, canlı sunumlar ve çevrimiçi seminerler düzenleyen çok yönlü bir platformdur. Katılımcı etkileşimini destekleyen özellikler sunar.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, kullanıcı davranışlarını izleyerek işletmelere ürünlerini optimize etme ve veri analizi yapma imkanı sunan bir platformdur.
Algolia
algolia.com
Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin ürünlerini geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Etkinlik takibi, analiz, kullanıcı oturum kaydı ve deneyler sunar.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.
UserWise
userwise.io
UserWise, oyunlar için gelişmiş bir liveops motorudur. Oyuncu tutma stratejileri için segmentasyon, kampanya oluşturma ve özelleştirme araçları sunar.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages, kodlama gerektirmeyen bir açılış sayfası oluşturucu olup, işletmelere çevrimiçi varlıklarını hızlıca inşa etme ve satışlarını artırma imkanı sunar.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy, web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert, deney tasarımı ve optimize etme aracı olup, işletmelere A/B testleri ve gelişmiş segmentasyon ile müşteri etkileşimlerini artırma imkanı sunar.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads uygulaması, dijital reklam kampanyalarını oluşturma, hedefleme ve yönetme imkanı sunar. Kullanıcılar kendi reklamlarını tasarlayabilir ve sonuçları takip edebilir.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, e-posta pazarlama için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı dostu şablonlar, segmentasyon ve analiz araçları sunarak işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasını sağlar.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama analiz aracı olup kullanıcı davranışlarını, uygulama içi gelirleri ve çarpışma raporlarını analiz eder.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
WayMore
waymore.io
WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan çoklu kanallı bir pazarlama platformudur. Verileri analiz ederek hedef kitleyi anlamaya yardımcı olur.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg, web sitesi optimizasyonu için ısı haritaları, oturum kayıtları ve A/B testleri gibi araçlarla kullanıcı davranışlarını analiz eden bir uygulamadır.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee, web sitesi kullanıcı davranışlarını izleyerek analiz ve optimizasyon yapmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Howuku
howuku.com
Howuku, web sitesi kullanıcı davranışlarını analiz eden, ısı haritaları, A/B testleri ve anketler ile geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.
Landingi
landingi.com
Landingi, pazarlamacıların açılış sayfalarını tasarlayıp, test edip, optimize etmelerine yardımcı olan çok yönlü bir oluşturma platformudur.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks, işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir bulut tabanlı sistemde entegre eden bir CRM yazılımıdır.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, A/B testi ve kişiselleştirme çözümleri sunan bir dijital optimizasyon platformudur. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith, web, mobil ve sunucu uygulamalarında özellik bayraklarını yönetmek için uzaktan yapılandırma hizmeti sunan bir platformdur.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit, kullanıcı davranışlarını analiz eden, web siteleri ve mobil uygulamalar için otomatik analiz ve raporlama yapan bir yazılımdır.
Eppo
geteppo.com
Eppo, veri ambarı ile entegre A/B testleri yapan bir platformdur; istatistiksel analiz, özellik yönetimi ve raporlama sunar.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely, işletmelere müşteri verilerini toplayarak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını sağlar. Hızlı entegrasyon ve gerçek zamanlı veri ile çalışır.
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize, web sitenizi otomatik A/B testleri ile optimize eder ve dönüşüm oranını %30'a kadar artırmanıza yardımcı olur.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle, geliştiricilerin kod dağıtımını ve özellik bayraklarını yönetmesine yardımcı olan esnek bir platformdur. Testler ve kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için araçlar sunar.
Personizely
personizely.net
Personizely, web ziyaretçilerinden bilgi toplayarak satışları artırmayı ve kişiselleştirilmiş içerik göstermeyi sağlayan bir e-ticaret araç setidir.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics, Google Ads için otomatik A/B testleri yaparak reklam seviyesinde dönüşüm iyileştirme hizmeti sunar.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy, sürükle ve bırak arayüzüyle özel kullanıcı akışları oluşturmanıza olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir araçtır.
Convert.com
convert.com
Convert.com, A/B testi ve çok değişkenli test ile dönüşüm oranı optimizasyonu yapan bir platformdur.
Testeum
testeum.com
Testeum, mobil ve web uygulamalarının test edilmesi için kapsamlı bir platformdur. Paralel testler yaparak süreçleri hızlandırır ve detaylı raporlama sunar.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, e-ticaret siteleri için açılır pencereler ve kişiselleştirme araçları sunarak satışları artırmayı amaçlayan bir dönüşüm optimizasyon aracıdır.
Monetate
monetate.com
Monetate, markaların ziyaretçilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan, veri odaklı e-ticaret kişiselleştirme yazılımıdır.
Optibase
optibase.io
Optibase, Webflow için A/B testleri yaparak dönüşüm oranlarını optimize eden bir uygulamadır. Farklı versiyonları test eder ve performanslarını analiz eder.
Ptengine
ptengine.com
PTengine, web sitesi performansını analiz eden ve kullanıcı davranışlarını iyileştirmeye yönelik A/B testleri sunan bir pazarlama ve analitik platformudur.
Taplytics
taplytics.com
Taplytics, mobil uygulama analizi ve A/B testi çözümleri sunarak geliştiricilerin uygulama performansını optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Nosto
nosto.com
Nosto, markalara ve perakendecilere çevrimiçi gelirlerini artırmak için veri tabanlı kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan bir ticaret deneyim platformudur.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics, Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testleri ve ASO için kapsamlı bir platformdur.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize, web sitelerinin kişiselleştirilmesine ve dönüşüm oranlarının optimize edilmesine yönelik yapay zeka destekli bir platformdur.
Justuno
justuno.com
Justuno, kullanıcı etkileşimini artırmak için kişiselleştirilmiş kampanyalar sunan dönüşüm optimizasyon platformudur. E-posta ve SMS yakalama, hedefleme ve analiz araçları içerir.
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook, açık kaynaklı bir deney ve özellik işaretleme platformudur. Geliştiricilerin kullanıcı deneyimini yönetmelerine ve davranış analizi yapmalarına olanak tanır.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize, A/B testi ve özellik yönetimi ile kullanıcı deneyimlerini mobil ve dijital kanallarda optimize eden bir platformdur.
Statsig
statsig.com
StatSig, geliştiricilerin ürünleri test etmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan bir deney uygulama platformudur.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect, A/B testleri yaparak web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların kodlama bilgisi olmaksızın testler gerçekleştirmelerini sağlar.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely, mobil ve web uygulamaları için kullanıcı davranışını analiz eden ve A/B testleriyle performansı artıran bir analitik platformudur.
Personyze
personyze.com
Personyze, web sitelerinde ve kanallarda özelleştirilmiş deneyimler yaratmak için kullanıcılara hedefleme, AI önerileri ve kişiselleştirilmiş e-posta gönderimi sağlar.
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