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A/B Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Ürün iş operasyonlarında etkili bir işbirlikçi mi? A/B Testi ürünlerinde kullanıcı memnuniyetinin temel etkenleri arasında 'Raporlama ve Analitik', 'Çok Değişkenli Test Yetenekleri' ve 'Yapay Zeka/Makine Öğrenimi' yer alır. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçen bir algoritma aracılığıyla tanımlanır.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam, canlı sunumlar ve çevrimiçi seminerler düzenleyen çok yönlü bir platformdur. Katılımcı etkileşimini destekleyen özellikler sunar.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, kullanıcı davranışlarını izleyerek işletmelere ürünlerini optimize etme ve veri analizi yapma imkanı sunan bir platformdur.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog, mühendislerin ürünlerini geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Etkinlik takibi, analiz, kullanıcı oturum kaydı ve deneyler sunar.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.

UserWise

UserWise

userwise.io

UserWise, oyunlar için gelişmiş bir liveops motorudur. Oyuncu tutma stratejileri için segmentasyon, kampanya oluşturma ve özelleştirme araçları sunar.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages, kodlama gerektirmeyen bir açılış sayfası oluşturucu olup, işletmelere çevrimiçi varlıklarını hızlıca inşa etme ve satışlarını artırma imkanı sunar.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy, web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert, deney tasarımı ve optimize etme aracı olup, işletmelere A/B testleri ve gelişmiş segmentasyon ile müşteri etkileşimlerini artırma imkanı sunar.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads uygulaması, dijital reklam kampanyalarını oluşturma, hedefleme ve yönetme imkanı sunar. Kullanıcılar kendi reklamlarını tasarlayabilir ve sonuçları takip edebilir.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo, e-posta pazarlama için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı dostu şablonlar, segmentasyon ve analiz araçları sunarak işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasını sağlar.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica, mobil uygulama analiz aracı olup kullanıcı davranışlarını, uygulama içi gelirleri ve çarpışma raporlarını analiz eder.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan çoklu kanallı bir pazarlama platformudur. Verileri analiz ederek hedef kitleyi anlamaya yardımcı olur.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg, web sitesi optimizasyonu için ısı haritaları, oturum kayıtları ve A/B testleri gibi araçlarla kullanıcı davranışlarını analiz eden bir uygulamadır.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Splitbee, web sitesi kullanıcı davranışlarını izleyerek analiz ve optimizasyon yapmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku, web sitesi kullanıcı davranışlarını analiz eden, ısı haritaları, A/B testleri ve anketler ile geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.

Landingi

Landingi

landingi.com

Landingi, pazarlamacıların açılış sayfalarını tasarlayıp, test edip, optimize etmelerine yardımcı olan çok yönlü bir oluşturma platformudur.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks, işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir bulut tabanlı sistemde entegre eden bir CRM yazılımıdır.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty, A/B testi ve kişiselleştirme çözümleri sunan bir dijital optimizasyon platformudur. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Flagsmith, web, mobil ve sunucu uygulamalarında özellik bayraklarını yönetmek için uzaktan yapılandırma hizmeti sunan bir platformdur.

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Analytics Toolkit, kullanıcı davranışlarını analiz eden, web siteleri ve mobil uygulamalar için otomatik analiz ve raporlama yapan bir yazılımdır.

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo, veri ambarı ile entegre A/B testleri yapan bir platformdur; istatistiksel analiz, özellik yönetimi ve raporlama sunar.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely, işletmelere müşteri verilerini toplayarak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını sağlar. Hızlı entegrasyon ve gerçek zamanlı veri ile çalışır.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

AutoOptimize, web sitenizi otomatik A/B testleri ile optimize eder ve dönüşüm oranını %30'a kadar artırmanıza yardımcı olur.

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

DevCycle, geliştiricilerin kod dağıtımını ve özellik bayraklarını yönetmesine yardımcı olan esnek bir platformdur. Testler ve kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için araçlar sunar.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely, web ziyaretçilerinden bilgi toplayarak satışları artırmayı ve kişiselleştirilmiş içerik göstermeyi sağlayan bir e-ticaret araç setidir.

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

AdOptics, Google Ads için otomatik A/B testleri yaparak reklam seviyesinde dönüşüm iyileştirme hizmeti sunar.

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Upflowy, sürükle ve bırak arayüzüyle özel kullanıcı akışları oluşturmanıza olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir araçtır.

Convert.com

Convert.com

convert.com

Convert.com, A/B testi ve çok değişkenli test ile dönüşüm oranı optimizasyonu yapan bir platformdur.

Testeum

Testeum

testeum.com

Testeum, mobil ve web uygulamalarının test edilmesi için kapsamlı bir platformdur. Paralel testler yaparak süreçleri hızlandırır ve detaylı raporlama sunar.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate, markaların ziyaretçilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan, veri odaklı e-ticaret kişiselleştirme yazılımıdır.

Optibase

Optibase

optibase.io

Optibase, Webflow için A/B testleri yaparak dönüşüm oranlarını optimize eden bir uygulamadır. Farklı versiyonları test eder ve performanslarını analiz eder.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

PTengine, web sitesi performansını analiz eden ve kullanıcı davranışlarını iyileştirmeye yönelik A/B testleri sunan bir pazarlama ve analitik platformudur.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk, e-ticaret siteleri için açılır pencereler ve kişiselleştirme araçları sunarak satışları artırmayı amaçlayan bir dönüşüm optimizasyon aracıdır.

Taplytics

Taplytics

taplytics.com

Taplytics, mobil uygulama analizi ve A/B testi çözümleri sunarak geliştiricilerin uygulama performansını optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto, markalara ve perakendecilere çevrimiçi gelirlerini artırmak için veri tabanlı kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan bir ticaret deneyim platformudur.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics, Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testleri ve ASO için kapsamlı bir platformdur.

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

Intellimize, web sitelerinin kişiselleştirilmesine ve dönüşüm oranlarının optimize edilmesine yönelik yapay zeka destekli bir platformdur.

Justuno

Justuno

justuno.com

Justuno, kullanıcı etkileşimini artırmak için kişiselleştirilmiş kampanyalar sunan dönüşüm optimizasyon platformudur. E-posta ve SMS yakalama, hedefleme ve analiz araçları içerir.

GrowthBook

GrowthBook

growthbook.io

GrowthBook, açık kaynaklı bir deney ve özellik işaretleme platformudur. Geliştiricilerin kullanıcı deneyimini yönetmelerine ve davranış analizi yapmalarına olanak tanır.

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Apptimize, A/B testi ve özellik yönetimi ile kullanıcı deneyimlerini mobil ve dijital kanallarda optimize eden bir platformdur.

Statsig

Statsig

statsig.com

StatSig, geliştiricilerin ürünleri test etmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan bir deney uygulama platformudur.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect, A/B testleri yaparak web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların kodlama bilgisi olmaksızın testler gerçekleştirmelerini sağlar.

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely, mobil ve web uygulamaları için kullanıcı davranışını analiz eden ve A/B testleriyle performansı artıran bir analitik platformudur.

Personyze

Personyze

personyze.com

Personyze, web sitelerinde ve kanallarda özelleştirilmiş deneyimler yaratmak için kullanıcılara hedefleme, AI önerileri ve kişiselleştirilmiş e-posta gönderimi sağlar.

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