A/B Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Ürün iş operasyonlarında etkili bir işbirlikçi mi? A/B Testi ürünlerinde kullanıcı memnuniyetinin temel etkenleri arasında 'Raporlama ve Analitik', 'Çok Değişkenli Test Yetenekleri' ve 'Yapay Zeka/Makine Öğrenimi' yer alır. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçen bir algoritma aracılığıyla tanımlanır.
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Eppo
geteppo.com
Eppo güvenilir, veri ambarında yerel A/B testleri yürütür. Birinci sınıf istatistiksel titizlik, özellik yönetimi ve deney raporları - hepsi tek bir araçta.
Adalysis
adalysis.com
Adaliz, PPC profesyonellerine yönelik, zamandan tasarruf etmenize ve büyük hesapları hiç zorlanmadan optimize etmenize yardımcı olan birinci sınıf bir araçtır! Hesaplarınızı 7/24 izliyoruz ve size önemli veriler sağlıyoruz, böylece hiçbir fırsatı kaçırmazsınız ve herhangi bir sorun daha fazla gelişmeden anında müdahale edebilirsiniz. Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın, kampanyalarınızdan istediğiniz sonuçları alın ve hesabınızın kontrolünü elinizde tutun! Web sitemizde 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, markaların satışlarını artırmasına, müşteriyi elde tutmasına ve müşterilerin yaşam boyu değerini artırmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur. Öne çıkan özellikler arasında sürükle ve bırak seçenekleriyle kullanımı kolay bir e-posta oluşturucu, mesajlarınızı kullanıcılara göre uyarlamak için segmentasyon araçları ve çeşitli amaç yakalama formları oluşturma yer alıyor. Akıllı bir e-posta araç seti olan işletmeler, bu uygun maliyetli ve yatırım getirisi odaklı pazarlama platformundan en iyi şekilde yararlanmak için Kasplo'yu kullanabilir.
Taplytics
taplytics.com
Modern geliştirme ekipleri, yayınladıkları özelliklerin yatırım getirisini artırmak için Taplytics'i seçiyor. Günümüzün önde gelen uygulamaları ve web sitelerindeki deneyimleri güçlendiren sıfır şişkinlik, platformlar arası AB Testi ve Özellik İşareti çözümleri sunuyoruz. Taplytics kurumsal dijital dönüşüme güç veriyor. Uygulamaları ve web siteleri aracılığıyla daha fazla gelir elde etmek için Lookout, Grubhub ve Crate&Barrel gibi markalarla çalışıyoruz.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Convertful
convertful.com
Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, fikir oluşturma ve doğrulamayı kapsayan güçlü araç seçenekleri içeren, kullanımı kolay, ünlü bir arayüz sağlar. Etkileşimi, dönüşümleri ve sonuçta müşteri yaşam boyu değerini artırmak için tüketicileri olağanüstü deneyimlerle memnun edin. Monetate, Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group ve diğer yüzlerce pazar lideri gibi önde gelen markaların yıllık gelirinde milyarlarca dolarlık etki yaratıyor.
Nosto
nosto.com
Akıllı Ticareti Deneyimleyin Nosto, markalara ve perakendecilere uçtan uca ticaret deneyimi yönetimi yoluyla çevrimiçi geliri artırmaya yönelik sezgisel olarak tasarlanmış araçlar sunan akıllı Ticaret Deneyimi Platformu'dur (CXP). Nosto, deneyim.AI ile markaların geniş ölçekte yüksek performanslı ticaret deneyimleri sunmak için kişiselleştirme, ürün keşfi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik genelinde müşteri, ürün ve içerik verilerini gerçek zamanlı olarak zenginleştirmesine ve etkinleştirmesine yardımcı oluyor.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy, web deneyimleri oluşturmak ve optimize etmek için sürükle ve bırak kod gerektirmeyen bir araçtır. Kolayca A/B testi kayıt akışları, satış fırsatı hunileri, müşteri katılımı ve daha fazlası. Upflowy, yalnızca birkaç tıklamayla ilgi çekmeye değer bir hikaye oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics, reklam düzeyinde çalışan bir dönüşüm iyileştirme hizmeti sağlar. Hizmetin ana bileşeni Google Ads için otomatik A/B testidir.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify, e-ticaret işletmelerinin müşterilerini kişiselleştirilmiş deneyimlerle buluşturarak daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olan, tamamen yönetilen, uçtan uca bir kişiselleştirme platformudur. Son 4 yılda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik'teki 1000'den fazla e-ticaret markası, Yieldify'ın tam hizmet ekibi ve platformu sayesinde 2,5 milyar doların üzerinde ekstra gelir elde etti. Yieldify ile dönüşüm huninizin neresinde olursa olsun her ziyaretçiye doğru zamanda doğru web sitesi deneyimini sunabilirsiniz.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Araç Seti, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla günlük Google Analytics görevlerinin kurulumunu, denetimini, bakımını ve analizini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir web analizi yazılımıdır.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Landingi
landingi.com
Platform, açılış sayfalarını kullanarak pazarlama kampanyası oluşturmanın her adımında pazarlamacıları desteklemek için çok sayıda çözüm sunar: tasarımdan kampanyanın başlatılmasına, entegrasyonuna, optimizasyonuna ve dönüşüme kadar. Landingi platformu, güzel açılış sayfalarını, mobil sayfaları ve satış hunilerini zahmetsizce tasarlayabileceğiniz inanılmaz derecede sezgisel, piksel açısından mükemmel bir sürükle ve bırak düzenleyicisine sahiptir. Çeşitli sektörlere uyacak ve pazarlama kampanyası hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanmış 400'den fazla kullanıma hazır şablonla, yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfasının oluşturma süreci zamandan tasarruf sağlar ve sorunsuz hale gelir. Landingi, müşterinin iş akışını otomatikleştirmek, pazarlama etkinliğini artırmak ve sonuçta hedeflere daha hızlı ulaşmak için 150'den fazla entegrasyon sunuyor.
Squeezely
squeezely.tech
Müşteri etkileşimlerini herkesin yapabileceği şekilde kişiselleştirilmiş deneyimlere dönüştürerek işletmelerin dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Sıkıştırılmış CDP, işletmelerin üç basit adımda kişiselleştirmeyi geniş ölçekte gerçekleştirmesine yardımcı olur: Toplama - Tüm kaynaklardan verileri tek bir yerde toplayın. Dönüştür - Verileri segmentlere ve eylemlere dönüştürün, f.e. yerleşik Akıllı Hedef Kitlelerimiz ve Ürün Önerilerimiz. Capitalize - Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve reklam kampanyalarınız genelinde Kişiselleştirilmiş Deneyimler sağlanacaktır. Güçlü Yönler Hızlı entegrasyon - Kısa sürede çalışmaya başlayacaksınız Gerçek zamanlı veri kullanılabilirliği - gecikme yok Ölçekli kişiselleştirme - her bir müşteriye son derece alakalı ve otomatikleştirilmiş yaklaşım Gelişmiş makine öğrenimi teknolojisi - en iyi performansı sağlamak için Mükemmel destek - Biz Hedeflerinize ulaşma yolunda size yardımcı olmak için buradayız Videolarımıza göz atın: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
AutoOptimize
autooptimize.ai
Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak 2000 yılında oluşturuldu. Platform o zamandan bu yana katlanarak büyüdü ve Webtrends Optimize'ın Ağustos 2018'de Birleşik Krallık merkezli Accelerate Group Ltd. tarafından satın alınmasından bu yana daha da hızlı büyüdü. Yaptığımız her şey, müşterinin yatırımından geri dönüş sağlamaya odaklanıyor. Yaptığımız her testte bu ölçülüyor ve raporlanıyor. Çok çeşitli test, analiz ve kişiselleştirme araç ve özelliklerine sahibiz. AB, ABN, MVT ve Bölünmüş testler, Sosyal Kanıt ve Ürün Önerileri motorları, Çıkış Amacı katmanları ve diğer birçok araç dahil. İstemci veya Sunucu tarafı testleri mevcuttur ve Mobil uygulama optimizasyonu için çeşitli SDK'lar mevcuttur.
Optibase
optibase.io
Optibase, Webflow için en iyi A/B testi uygulamasıdır. Hassas A/B testi yoluyla Webflow sitenizdeki dönüşüm oranlarını optimize etmenize olanak tanır. Web sitenizin kopyasından tasarımına ve tüm sayfalarına kadar farklı versiyonlarını test edebilir ve en iyi performans gösteren versiyonları bulabilirsiniz. Trafiğinizi bölerek ve performansı analiz ederek daha büyük tasarım değişikliklerini test etmenize olanak tanıyan, iş büyümesini artırmak için bölünmüş test yetenekleri sunar. Optibase, web sitenizdeki öğelerin mükemmel kombinasyonunu bulmak için çok değişkenli testler sağlar. Sınırsız sayıda kombinasyon oluşturabilir ve performanslarını takip edebilirsiniz. Uygulama, Webflow ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tıklamalardan form gönderimlerine kadar sitenizdeki herhangi bir öğe için dönüşüm izlemeyi ayarlamanıza olanak tanır. Optibase, kod gerektirmeyecek ve GDPR ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Herhangi bir titremeye neden olmaz veya web sitesi performansını etkilemez. Web sitesi, Webflow siteniz için A/B testinde uzmanlaşmanıza yardımcı olacak kılavuzlar, A/B testi fikirleri kitaplığı ve hesap makineleri gibi çeşitli kaynaklar sağlar.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely, büyük veri analitiğini tahmine dayalı modellemeyle birleştiren, mobil ve web uygulamalarına yönelik yenilikçi, keşif odaklı bir platformdur. Maxymizely ile uygulamanızın yatırım getirisini artırabilir, kullanıcı katılımını ve yaşam boyu değeri artırabilir, pazarlama kampanyalarınız için en başarılı hedefleme segmentlerini belirleyebilir ve uygulamanızın verimsizliğini azaltabilirsiniz. Bugün analitik platformumuza kaydolabilir ve kullanıcı verilerinizi gerçek zamanlı olarak izlemeye başlayabilirsiniz. Uygulama kullanıcılarınız arasındaki önemli eğilimleri açığa çıkarabilecek 40'tan fazla muhteşem analitik rapor bulunmaktadır. Canlı ücretsiz Demomuzla sistem raporlarını ve özelliklerini inceleyebilirsiniz. Maxymizely 3D analiz, kullanıcı değerlendirmesinde yepyeni bir fikirdir. Kullanıcı özelliklerini ve geçmiş kullanıcı davranışlarını temel parçalar olarak kullanan Maxymizely'nin algoritmaları, kullanıcıyı "puanlayabilir" ve size yüksek kaliteli kullanıcı kümelerini (tıpkı orta ve düşük kaliteli kullanıcılar gibi) gösterebilir. Hedef kitlenizi keşfetmeniz için bu tür analizlerin yeri doldurulamaz. Maksimum düzeyde A/B ve çok değişkenli testler, çok taraflı işlevselliğimizin başka bir yönüdür. Testlerimizle web sitenizde hayata geçirilecek varyasyonların ve fikirlerin sayısı açısından fırsatlarınız sınırsızdır. Test kampanyasının sonunda sistemimiz en dönüştürülebilir modellere ilişkin istatistikleri görüntüler. Böylece test ettiğiniz fikirleri gerçek rakamlarla doğrulayabilir veya çürütebilirsiniz.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Değişken Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman ulaşmak istediğiniz kitleleri tam olarak hedefleyin. - Reklamlarınızın görünmesini istediğiniz kanalları ve web sitelerini seçip yönetin ve bütçenizi yakından kontrol edin. - Size eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama paketimizle reklam kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini tam olarak anlayın. Tamamen Yönetilen Hizmet Göz alıcı reklamlar oluşturmaktan, görüntülendikleri yerleri hedeflemeye, kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini bilmeniz gereken verileri sağlamaya kadar, reklam kampanyanızın her yönünü sizin için yöneterek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Uzman dijital reklam kampanyası yöneticilerimiz, yatırım getirinizi (ROI) en üst düzeye çıkarmak için kampanyanızın sürekli olarak optimize edilmesini sağlayacaktır. Self Servis Yenilikçi self servis platformumuzu kullanarak reklam kampanyanızı kendiniz yönetebilirsiniz. Kendi reklamlarınızı sıfırdan oluşturabilir veya çok sayıda reklam şablonumuzdan birini kullanabilir, bunların nasıl hedefleneceğini seçebilir, görünmesini istediğiniz kanalları ve siteleri seçebilir ve sonuçları raporlama bölümünde görebilirsiniz. Hangi seçeneği seçerseniz seçin, çevrimiçi reklam kampanyanızdan daha iyi sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Personyze
personyze.com
Personyze, davranışsal hedefleme, yapay zeka tabanlı öneriler ve kişiselleştirilmiş e-posta yayınının güçlü bir kombinasyonunu kullanarak web sitenizde ve kanallar arasında ilgi çekici deneyimler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir kişiselleştirme araç setidir. Personyze, platformdan bağımsız olarak herhangi bir web sitesinde çalışır ve herhangi bir CRM, herhangi bir üçüncü taraf e-posta çözümü ve herhangi bir analiz çözümü ile entegre olabilir ve kullanıma hazır Google Analytics entegrasyonu ve dahili analitik ile birlikte gelir. Personyze'ın ilk bileşeni, ziyaretçi segmentasyonunuzu tanımlamanıza ve sitedeki basit görsel düzenlemelerden hedeflenen e-postalara, pop-up'lara veya banner'lara kadar hayal edebileceğiniz her türlü içeriği onlara göstermek için Personyze'nin büyüsünü kullanmanıza olanak tanıyan dinamik hedefleme aracıdır. , sitedeki davranışlar, yönlendirme kaynağı, açılış sayfası, entegre CRM verileri, bilinen ilgi alanları ve daha fazlası dahil olmak üzere, teknolojik olarak mevcut olan herhangi bir davranış veya kullanıcı değişkeni kullanılarak hedeflenir. İkinci bileşen, tamamen özelleştirilebilir ekran widget'ları kullanılarak sitenizin herhangi bir yerinde veya e-postalarınızda görüntülenen, yapay zeka tarafından oluşturulan dinamik ürün/içerik önerileridir. Her duruma uygun bir algoritma ile bireysel ve kalabalık verileri birleştirerek Kullanıcı İlgi Alanlarından En Popüler, Tekrar Görüntüleyin, Tekrar Satın Alın, Terk Edilen Sepetiniz (e-posta veya site), Stoklarınızı Yenileyin, En Son İçerikler gibi öneriler sunabilirsiniz. Favori Yazarlar ve daha fazlası. Bunu, içerik/ürün önerileri, ayrıntılı dahili analizler, raporlama ve KPI takibi, A/B Testi ile hedeflenen e-posta damlaları gönderme yeteneği ile birleştirirseniz, kişiselleştirme için eksiksiz bir çözüme sahip olursunuz.
ABlyft
ablyft.com
ABlyft, Geliştiriciler için tasarlanmış bir A/B Test Platformudur. İşlevler özellikle deneyimli kullanıcılar ve ajanslar için tasarlanmıştır; çok hızlı ve son derece esnektir. JavaScript ve CSS'de A/B testine alışkınsanız bu sizin aracınızdır! Daha önce web denemeleriyle ilgilenen herkes, en alakalı denemelerin bir ağ kullanılarak oluşturulamayacağını bilir.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize, web sitesi kişiselleştirme ve dönüşüm oranı optimizasyonunda uzmanlaşmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Pazarlamacılara web sitesi deneyimlerini test etmek, optimize etmek ve kişiselleştirmek için çok işlevli bir alan sağlar. Platform sınırsız varyasyonları çalıştırma yeteneğine sahiptir, bu nedenle yeni kavram ve fikirlerin hızlı bir şekilde test edilmesini kolaylaştırır. Üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak, kopyalama önerileri sunarak yazma tıkanıklığına da çözümler sunar. Intellimize'ın en büyük gücü, yapay zeka optimizasyonunu kullanarak 1:1 kişiselleştirmeler sunma yeteneğidir. Bireysel davranışlarına ve tercihlerine göre her ziyaretçiye benzersiz web sitesi varyasyonları gösterir, böylece birinci veya üçüncü taraf verilerine ihtiyaç duymadan kullanıcı deneyimini kişiselleştirir. Intellimize platformu, SaaS ve e-ticaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli endüstrileri destekler. . A/B testi, açılış sayfası optimizasyonu ve e-ticaret ile SaaS operasyonlarına yönelik özel kişiselleştirme için kullanılabilir. Platform analiz özelliği, kişinin deneylerinin farklı segmentler üzerindeki etkilerine ilişkin öngörüler sunarak kullanıcıların stratejik kararlarının etkisini anlamalarına yardımcı olur. Çeşitli pazarlama ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği dikkate değerdir. Intellimize, AI teknolojisine ek olarak profesyonel hizmetler, bir müşteri başarı ekibi ve rehberli katılım olanağı sunar. Profesyonel hizmetler ekibi, platformun yeteneklerinin bir uzantısıdır ve kullanıcıların optimizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Stratejik ve Analitik CRO uzmanlarını içerir.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon, Web Deneyi, Özellik Deneyi ve Yapay Zeka Odaklı Kişiselleştirme özelliklerini tek bir uyumlu platformda birleştirerek tüm ekiplerin deneme ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz bir optimizasyon çözümü sunarak markaların ürünlerini ve dijital etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanır. Ürün yöneticilerini, pazarlamacıları ve geliştiricileri farklı deneme ve özellik yönetimi ihtiyaçları konusunda desteklemek üzere tasarlanan Kameleoon, 50'den fazla entegrasyonla her teknoloji yığınına uyum sağlar ve her türlü özel entegrasyonun yapılabilmesine olanak sağlar. Birleşik bir platform olarak Kameleoon, ekiplere deneyler oluşturma yetkisi vererek, bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan sunucu tarafı testlerinde hedefleme, analiz ve etkinleştirme için web tabanlı verileri kullanmalarına olanak tanır. HIPAA, GDPR ve CCPA uyumlu Kameleoon, sağlık hizmetleri, bankacılık ve sigorta gibi sıkı düzenlemeye tabi sektörler için çok uygundur. 1000'den fazla orta ve kurumsal ölçekli şirket, son derece doğru deney verilerine güvenmek için halihazırda Kameleoon'un zengin özelliklere sahip ve güvenli platformunu kullanıyor. Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw ve Cerebral'deki ekipler Kameleoon'u kullanıyor. Daha fazlasını öğrenmek için www.kameleoon.com adresini ziyaret edin.
Testeum
testeum.com
Web veya mobil uygulamanızdan Kullanıcıyı Elde Tutmayı, Kullanıcı Deneyimini ve kullanılabilirliği iyileştirin. Tutkulu kitle test uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan kullanıcı testi alın. Kusursuz performans için web veya mobil uygulamanızı optimize edin.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik, daha iyi arama deneyimlerinin ve gelişmiş dönüşümlerin önünü açacak çözüm. Müşterilerin, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayan bir hizmet olarak arama ile müşterilerin web sitelerinde nasıl gezineceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Özel aramayla ortamlar arasındaki alaka düzeyini artırın.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr, işletmelerin dönüşüm oranlarını ve gelirlerini artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri toplamasına ve alışveriş deneyimi sırasında ve sonrasında kişiselleştirilmiş önerilerle ziyaretçileri yeniden hedeflemesine olanak tanıyan çevrimiçi davranışsal kişiselleştirme, yapay zeka ve kullanıcı gizliliğinde dünya lideridir.
WayMore
waymore.io
WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan, birçok farklı araçtan oluşan yenilikçi, hepsi bir arada çok kanallı bir pazarlama bulut platformudur. Platformun yüksek teknolojisi veri toplama, analitik, otomasyon ve dijital pazarlamaya dayanmaktadır. WayMore, sektör veya büyüklükten bağımsız olarak tüm işletmeler içindir. Platformun basit tasarımı kullanıcı deneyimini oldukça kolaylaştırıyor. Nasıl? * Müşterilerinizi kapsamlı bir yaklaşımın merkezine yerleştirin. * Tüm veri kaynaklarınızı birleştirin. Hedef kitlenizi daha iyi anlamak için verileri yapay zekanın gücüyle analiz edin. * Etkileşim oranını en üst düzeye çıkarmak için kitlenizi mikro segmentlere ayırın. * Her kitle segmentiyle doğru kanalla, doğru zamanda ve doğru içerikle iletişim kurun. * Manuel görevlerden kaçınmak için otomasyonları uygulayın. Neden? * Potansiyel müşteri adaylarını sadık müşterilere dönüştürün. * Zamandan ve emekten tasarruf edin.
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai, pazarlamacılar arasında sevilen, kodsuz bir web sitesi kişiselleştirme ve A/B test platformudur. Her ziyaretçi için web sitesi içeriğini tanıma ve uyarlama konusunda uzmandır ve dönüşüm oranlarını etkili bir şekilde iki katına çıkarır. Platformun öne çıkan özelliği, karmaşık kodlama veya teknik uzmanlık gerektirmeden kişiselleştirilmiş deneyimler sunma yeteneğidir. CustomFit.ai ile pazarlamacılar web sitelerini zahmetsizce optimize edebilir ve iki dakika içinde yayına girebilir, bu da onu dönüşümleri artırmak için hızlı ve etkili bir çözüm haline getirir. CustomFit.ai, pazarlamacılara sezgisel bir arayüz ve güçlü özellikler seti ile güç veriyor. A/B testlerini ayarlamak, dinamik içerik varyasyonları oluşturmak ve gerçek zamanlı performans ölçümlerini izlemek basitleştirilerek hızlı yinelemelere ve optimizasyona olanak sağlanır. Platformun akıllı kişiselleştirme yetenekleri, web sitesi ziyaretçilerinin tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun özel mesajlar almasını sağlayarak dönüşümlerde önemli bir artış sağlar. CustomFit.ai, her düzeydeki pazarlamacılara hitap eden erişilebilir bir çözümdür ve bu da onu web sitesi performansını en üst düzeye çıkarmak ve etkili sonuçlar elde etmek isteyen işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.
Figpii
figpii.com
FigPii, sitenizdeki sorunlu alanları tespit etmenize ve çözümlerinizi test ederek dönüşümleri artırdığından emin olmanıza olanak tanıyan bir dönüşüm optimizasyon platformudur. Platform ısı haritalarını, oturum tekrar videolarını, çevrimiçi oylamayı ve AB testini içerir Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle, kod dağıtımı ve özellik sürümlerinin kusursuz yönetimiyle geliştirme ekiplerine güç verir. Geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış esnek ve entegre Özellik Yönetimi çözümümüz, ekiplere özellik bayrakları üzerinde tam kontrol sağlarken teknoloji borcunun birikmesini de önler. Ölçeklenebilir ve uygun maliyetli platformumuz sayesinde ekipler, özellik yönetiminin karmaşıklıklarına takılıp kalmadan gerçekten önemli olana, yani olağanüstü yazılım oluşturmaya odaklanabilir. Daha önce Taplytics olarak bilinen, Silikon Vadisi'ndeki Y Combinator'da ürün ve pazarlama ekipleri için bir A/B Testi ve Deney çözümü olarak doğan, dünyanın en büyük markalarından bazıları tarafından kullanılan güvenilir bir Özellik Yönetimi Çözümü olan DevCycle'a dönüştük. Milyonlarca son kullanıcıya hizmet vererek milyarlarca etkinlik başlatarak, yüksek ölçekli operasyonların taleplerini anlıyoruz.
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım ekiplerinin olayları yakalamasına, analiz yapmasına, kullanıcı oturumlarını kaydetmesine, deneyler yapmasına ve yeni özellikleri dağıtmasına tek bir platformda olanak sağlıyoruz. - DAHA İYİ TASARIM: Sağlam ürün analitiği. Çok değişkenli A/B denemeleri. Kullanıcı segmentasyonu ve 50'den fazla entegrasyon. PostHog, daha iyi ürünler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. - DAHA İYİ OLUŞTURUN: Özellik bayraklarıyla yeni özellikleri güvenli bir şekilde kullanıma sunun, oturum kayıtlarındaki sorunları ayıklayın ve korelasyon analiziyle yeni özellikler planlayın - hepsi PostHog'da. - DAHA İYİ GELİŞTİRİN: Bir SDK, API, olay işlem hatları, derin analiz için SQL benzeri bir sözdizimi ve açık kaynaklı bir uygulama platformu bekleyin. - DAHA İYİ ÖLÇEKLENDİRİN: ClickHouse tarafından desteklenen ABD veya AB barındırma seçeneği mevcuttur. Her şey SOC2 sertifikalıdır, GDPR'ye hazırdır ve HIPAA uyumludur. PostHog her büyüklükteki ekibe göre ölçeklenebilir ve kullanıma göre fiyatlandırılır. Tamamen açık kaynak olduğundan her kod satırını inceleyebilir, önerilerde bulunabilir ve hatta yeni özellikler ve entegrasyonlar eklemek için doğrudan ürünün üzerine derleme yapabilirsiniz.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz. MoEngage'e Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom ve Airtel dahil olmak üzere 1.200'den fazla küresel tüketici markası güvenmektedir. On ülkede ofisleri bulunan MoEngage, Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast ve Helion Ventures tarafından desteklenmektedir. Ürün Açıklaması: * Kanallar Arası Pazarlama Müşterilerinizi eylemlerine, davranışlarına, niteliklerine ve tercihlerine göre tercih ettikleri kanal aracılığıyla, tercih ettikleri zamanda, gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. MoEngage, web siteniz, e-postanız, mobil uygulamanız, SMS'iniz, WhatsApp'ınız ve sosyal medyanız üzerinden on bir kanal aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurmanıza olanak tanır. * Müşteri İçgörüleri Müşteri verilerinizi MoEngage'e getirin ve müşteri davranışları ve tercihleri hakkında öngörüler elde etmek için yapay zeka motorumuz Sherpa'dan yararlanın. Müşterileri tek bir kontrol panelinden kolayca segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. Sadece birkaç tıklamayla artık hazırsınız! * Web ve Uygulama Kişiselleştirme Web sitenizi ve uygulamanızın ziyaretçilerini tercihlerine, beğenilerine, yolculuk aşamalarına ve yaşam tarzı eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik, teklifler ve önerilerle memnun edin. * Gerçek Zamanlı İşlem Uyarıları MoEngage Inform, kanallar ve satıcılar arasındaki kritik uyarıları tek bir API ile yönetmek için birleşik bir altyapı sağlar.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages®, küçük işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, kodsuz bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Eksiksiz bir dönüşüm araç seti ile donatılmış platform, potansiyel müşteri yaratma sürecini basitleştirir, böylece çevrimiçi işinizi ölçeklendirebilir ve büyütebilirsiniz. İster teknoloji konusunda bilgili bir pazarlamacı olun ister web tasarımında tamamen yeni olun, Leadpages sizin ve hedef kitlenizin seveceği bir çevrimiçi varlık oluşturmanıza yardımcı olur. 2013'ten bu yana güvenilir bir lider olan Leadpages, dönüşüm pazarlamasının dehalarından oluşan bir ekibin yanı sıra gezegendeki en dost canlısı teknik destek ekibi tarafından desteklenmektedir. Çevrimiçi işinizi oluşturmak için neden Leadpages'i seçmelisiniz? Çünkü sizin de işletmeniz için çalışan ve sizin kadar emek veren bir web sitesine ihtiyacınız var. Leadpages ile yayınladığınız her sayfa, potansiyel müşteri toplamak ve satışları kapatmak için titizlikle optimize edilir. Hiçbir güçlük yoktur ve hiçbir teknik beceri gerekmez. Profesyonel tasarımlı bir şablon seçin, onu size ait kılmak için Sürükle ve Bırak Oluşturucu'yu kullanın, yayınla'ya tıklayın ve ardından onu dünyayla paylaşın.
Howuku
howuku.com
Howuku, startup şirketlerinin ısı haritaları, AB testleri ve anketler aracılığıyla değerli müşteri geri bildirimleri ve öngörüleri elde etmesine yardımcı olan bir davranış analitiği çözümüdür. Pazarlamacılara, bir web sitesinde nereye tıkladıklarını ve kaydırdıklarını gösteren görsel temsil yoluyla müşteri davranışını ölçmede yardımcı olur. A/B testi, ekiplerin içerikle etkileşimi artırmasına ve düşük performans gösteren sayfaları belirlemesine olanak tanır. Ürün sahipleri, optimize edilmiş bir pazarlama stratejisi için gerçek zamanlı geri bildirim alabilir, birden fazla cihazdaki çekiş gücünü karşılaştırabilir, önemli kullanıcı segmentlerini belirleyebilir ve kullanıcının dikkatini gözlemleyebilir.
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook, en popüler açık kaynak deneme ve özellik işaretleme platformudur. 2021'de oluşturulan GrowthBook, benzersiz ihtiyaçlarınız ve veri yapılarınızla çalışan, modern ve son derece özelleştirilebilir bir platformdur. Kendiniz oluşturmanıza gerek kalmadan özel şirket içi platformun tüm gücünden yararlanın. GrowthBook, özellik işaretleri için en popüler dillerde yüksek performanslı SDK'lar içerir ve kritik oluşturma yolunda olmayacak şekilde tasarlanmıştır. A/B test platformumuz mevcut veri ambarınızı kullanır ve tamamen veri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Çoğu veri ambarı için özel desteğin yanı sıra en popüler etkinlik izleme araçlarını da destekliyoruz; hatta Mixpanel ve Google Analytics'i bile destekliyoruz. Kara kutu yok! Verilerinize tam şeffaflık kazandırın, sorguları görüntüleyin ve hatta Jupyter not defterlerine aktarın.
Flagsmith
flagsmith.com
Özellik İşaretleme ve Uzaktan Yapılandırma Hizmeti. Özellikleri güvenle yayınlayın; web, mobil ve sunucu tarafı uygulamalardaki özellik işaretlerini yönetin. Barındırılan API'mizi kullanın, kendi özel bulutunuza dağıtın veya şirket içinde çalıştırın.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ziyaretçileri potansiyel müşterilere ve ödeme yapan müşterilere dönüştüren güzel satış sayfaları oluşturabildiği dünyanın en popüler çevrimiçi satış hunisi platformlarından biridir. Hiçbir teknoloji, tasarım veya kodlama deneyimi gerekmez. Yüzlerce tak ve çalıştır şablonu parmaklarınızın ucunda. Veya kendi dönüşüm hunilerinizi özelleştirin. Clickfunnels eğitimler, öğreticiler ve sorunsuz 3. taraf uygulaması, e-posta ve ödeme entegrasyonuyla birlikte gelir. Kullanıcılar 10 dakika kadar kısa bir sürede çalışan huniler oluşturdular!
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
Apptimize
apptimize.com
Bir Airship Şirketi olan Apptimize, mobil odaklı bir bakış açısıyla A/B Testi ve Özellik Sürümü Yönetimi aracılığıyla markaların tüm dijital kanallarında harika kullanıcı deneyimleri oluşturmak için hızla ilerlemelerine yardımcı oluyor. Apptimize mobilden geldiğinden, özellikle hızlı hareket etme, büyük mühendislik zorluklarının üstesinden gelme ve benzersiz kullanıcıları göz önünde bulundurarak kullanıcı deneyimleri hakkında düşünme konusunda özel bir konumdayız. Kullanıcılarımız son derece yenilikçi ve akıllıdır. Kullanıcıları için daha iyi uygulamalar geliştirebilmeleri için engelleri ve riskleri ortadan kaldırarak hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde yenilik yapmalarına olanak sağlıyoruz. Deney yapmanın gerçeği keşfetmenin anahtarı olduğunu düşünüyoruz. Apptimize'da sürekli olarak inançlarımızı sorgularız ve geri bildirim almayı severiz.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu platform, dünya çapında Azur Games, METRO, Burger King ve Brave Stars gibi 60.000'den fazla mobil uygulamanın eyleme geçirilebilir bilgiler bulmasına ve uygulama gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. AppMetrica, birden fazla sektördeki kullanıcı edinme ekipleri, ürün yöneticileri, gelir yöneticileri ve analiz uzmanları tarafından kullanılır. Neden AppMetrica'ya geçmelisiniz: - Mevcut ürün analitiği aracınızdan, yani huniler, segmentasyon ve kullanıcı düzeyindeki verilerden daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız var. - Kullanıcı edinme kampanyalarınızı Google Ads'ün ötesine genişletiyorsunuz ve bir MMP'ye ihtiyacınız var. - Mevcut ürün analitiğiniz veya MMP'niz çok pahalı. - Verilere boğulmuş durumdasınız ve uygulamanızın büyümesine ilişkin öngörüler bulmanın kolay bir yolunu bulmak istiyorsunuz. - 7/24 yüksek kaliteli desteğe değer veriyorsunuz. Sonuçta geçiş yapmanıza gerek yok; alternatif bir gerçek bilgi kaynağı olarak AppMetrica'yı kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterli. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://appmetrica.com
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve gerçek zamanlı olarak çalışmayı hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı gelişmedir. 50.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
Convert.com
convert.com
A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.
Justuno
justuno.com
Justuno'nun dönüşüm araçları paketi, potansiyel müşteri yakalama (SMS ve e-posta), çıkış teklifleri, sepetten vazgeçme, banner'lar, ürün önerileri ve daha fazlasını içerir ve doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda ileten nihai dönüşüm yolculuğunu yaratır. - Daha fazla sıfır ve birinci taraf verisi toplayın ve mevcut pazarlama araçlarınıza aktarın (100'den fazla entegrasyonumuz var ve bu sayı artmaya devam ediyor) - Optimum büyüme için sektör lideri e-posta ve SMS müşteri adayı yakalama (iki adımlı, dokunarak metne dönüştürme ve daha fazlası) - Coğrafi hedefleme (posta koduna kadar), çıkış amacı, sepet içeriği, trafik kaynağı ve daha fazlasını içeren 80'den fazla gelişmiş hedefleme kuralı - Kampanyaları optimize etmek için A/B testleri çalıştırın - Üst satışlar da dahil olmak üzere sitenizin herhangi bir yerindeki ürün önerilerini kullanın, çapraz satışlar, en çok satanlar, en son göz atılanlar ve daha fazlası - Hemen başlamak için sektör lideri ortakların ve bizim tarafımızdan hazırlanan 200'den fazla tasarımdan oluşan önceden oluşturulmuş bir şablon kitaplığına erişin. Daha Fazlasını mı Arıyorsunuz? - Ortalama Sipariş Değerini Artırın: Dinamik gönderi banner'ları, sepette/ödeme önerileri ve daha fazlasıyla - Performansı Gerçek Zamanlı İzleyin: Justuno'nun analiz panosu, kampanyalarınızı en iyi durumda tutmak için gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler ortaya çıkarır - E-posta ve SMS Listelerini Büyütün: Justuno'nun sektör lideri SMS ve ESP'lerle entegrasyonu, e-posta ve SMS katılımlarını eşzamanlı olarak platformlarınıza aktarmanıza, ayrıca iki adımlı potansiyel müşteri formları oluşturmanıza, mobil cihazlarda dokunarak metne katılım seçeneklerini kullanmanıza ve daha fazlasına olanak tanır - Mobil uyumlu oluşturun deneyimler: Google'ın en iyi uygulamalarına uygun optimize edilmiş mobil promosyonlarla mobil web sitesi ziyaretçilerinizin daha fazlasını dönüştürün - İyileştirilmiş Ücretli Medya Yatırım Getirisi: Justuno'nun Audience Sync özellikleri, kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla güncel yeniden hedefleme ve potansiyel müşteri oluşturma için abone listelerinizi saatlik olarak senkronize eder - Gizli Alanlar: Ziyaretçilerden UTM bilgisi, IP adresi, erişilen ilk URL, kullanılan kupon kodu vb. gibi ek bilgiler toplayın. Otomatik akışlarda maksimum kişiselleştirme için bunu tercihlerle birleştirin. - Başsız mağazanız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Justuno, en üst düzeyde ön uç deneyimi yaratması gereken markalar için başsız web sitelerini destekliyor. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin!
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO ve A/B Test Araçları - Dönüşümü artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi mağaza performansınızı optimize etmek için kapsamlı bir paket. 🚀 A/B Test Aracı Plerdy'nin Ücretsiz A/B Test Aracıyla tanışın - kullanıcı deneyimini ve dönüşümlerini artırmayı amaçlayan e-ticaret ve çevrimiçi işletmeler için titizlikle tasarlanmıştır. Veriye dayalı kararlar almak için A/B testlerini kolayca kurun, yürütün ve analiz edin. Gerçek zamanlı sonuçlara tanık olun ve web sitenizi optimize etmek için uygulanabilir bilgiler elde edin. 🌟 Kullanım Örnekleri - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Plerdy ile web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Trafik kaynağı analizinden kaydırma derinliği takibine, sitenizdeki en etkileşimli öğelerin belirlenmesine ve kullanılabilirlik sorunlarına kadar Plerdy tek noktadan çözümünüzdür. 🔥 Isı Haritaları Stratejinizi Plerdy'nin dinamik ısı haritalarıyla güçlendirin. Kaydırma derinliği, imlecin üzerine gelme, metin seçimi ve daha fazlasını içeren gerçek zamanlı kullanıcı davranışlarını yakalayın. Verileri trafik kaynaklarına veya cihazlara göre ayırın ve kullanılabilirliği ve etkileşimi artırmak için bilinçli kararlar alın. 💬 Açılır Formlar ve NPS Geri bildirim almak, müşterileri bilgilendirmek veya potansiyel müşteri toplamak için Plerdy'nin çok yönlü açılır pencere formlarından yararlanın. 25'ten fazla özelleştirme seçeneğiyle mesajlarınızı belirli hedef kitle segmentlerine göre uyarlayın ve etkileşimi optimize edin. 🔍 SEO Denetleyicisi Sıfır site yükü etkisiyle SEO'nuzu güçlendirin. Plerdy'nin SEO Denetleyicisi, sitenizin görünürlüğünü ve performansını artırmak için Google'ın mobil öncelikli dizin algoritmasını temel alan günlük otomatik analizler, ayrıntılı raporlar ve bilgiler sağlar. 🎥 Oturum Tekrarı Plerdy'nin oturum tekrarı ile kullanıcı gezinme modellerinin derinliklerine dalın. Kullanıcı yolculuğunu optimize etmek için kayıtları trafik kanallarına veya cihazlara göre bölümlere ayırın, videoları etiketleyin ve gizli bilgileri ortaya çıkarın. 📊 Dönüşüm Oranı ve Etkinlikler Plerdy'nin otomatik takibi sayesinde hiçbir etkinliği kaçırmayın. Dönüşüm hunileri oluşturun, kullanıcıların ayrılma noktalarını analiz edin ve dönüşümleri artırmak için yolculuğu optimize edin. 💼 Satış Performansı (E-ticaret Takibi) Plerdy'nin satış performansı analizleriyle e-ticaret stratejinizi geliştirin. Ürün etkileşimlerini analiz edin, çalışmayan ürünleri ortaya çıkarın ve tekliflerinizi satışları ve kârlılığı en üst düzeye çıkaracak şekilde uyarlayın. 🛠 Özelleştirme ve Entegrasyon Plerdy kolayca özelleştirilebilir ve mevcut ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek sorunsuz ve verimli bir optimizasyon süreci sağlar. Plerdy ile kusursuz optimizasyonlar ve yüksek performansla dolu bir yolculuğa çıkın. Gelişmiş dönüşümlere, kullanıcı deneyimine ve SEO'ya giden yol yalnızca bir tık uzakta. Keşfedin, Deneyin ve Mükemmelleştirin! ✨
UserWise
userwise.io
UserWise, oyunlar için mevcut en gelişmiş canlı operasyon motorudur ve stüdyoların oyuncularını ömür boyu elinde tutmasına olanak tanır. UserWise, gelişmiş segmentasyon araçları, sezgisel bir canlı çalışma takvimi, görsel bir kampanya oluşturucu ve özelleştirilebilir çerçevelerle gücü ellerinize veriyor.
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