A/B Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

Justuno

justuno.com

Justuno'nun dönüşüm araçları paketi, potansiyel müşteri yakalama (SMS ve e-posta), çıkış teklifleri, sepetten vazgeçme, banner'lar, ürün önerileri ve daha fazlasını içerir ve doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda ileten nihai dönüşüm yolculuğunu yaratır. - Daha fazla sıfır ve birinci taraf verisi toplayın ve mevcut pazarlama araçlarınıza aktarın (100'den fazla entegrasyonumuz var ve bu sayı artmaya devam ediyor) - Optimum büyüme için sektör lideri e-posta ve SMS müşteri adayı yakalama (iki adımlı, dokunarak metne dönüştürme ve daha fazlası) - Coğrafi hedefleme (posta koduna kadar), çıkış amacı, sepet içeriği, trafik kaynağı ve daha fazlasını içeren 80'den fazla gelişmiş hedefleme kuralı - Kampanyaları optimize etmek için A/B testleri çalıştırın - Üst satışlar da dahil olmak üzere sitenizin herhangi bir yerindeki ürün önerilerini kullanın, çapraz satışlar, en çok satanlar, en son göz atılanlar ve daha fazlası - Hemen başlamak için sektör lideri ortakların ve bizim tarafımızdan hazırlanan 200'den fazla tasarımdan oluşan önceden oluşturulmuş bir şablon kitaplığına erişin. Daha Fazlasını mı Arıyorsunuz? - Ortalama Sipariş Değerini Artırın: Dinamik gönderi banner'ları, sepette/ödeme önerileri ve daha fazlasıyla - Performansı Gerçek Zamanlı İzleyin: Justuno'nun analiz panosu, kampanyalarınızı en iyi durumda tutmak için gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler ortaya çıkarır - E-posta ve SMS Listelerini Büyütün: Justuno'nun sektör lideri SMS ve ESP'lerle entegrasyonu, e-posta ve SMS katılımlarını eşzamanlı olarak platformlarınıza aktarmanıza, ayrıca iki adımlı potansiyel müşteri formları oluşturmanıza, mobil cihazlarda dokunarak metne katılım seçeneklerini kullanmanıza ve daha fazlasına olanak tanır - Mobil uyumlu oluşturun deneyimler: Google'ın en iyi uygulamalarına uygun optimize edilmiş mobil promosyonlarla mobil web sitesi ziyaretçilerinizin daha fazlasını dönüştürün - İyileştirilmiş Ücretli Medya Yatırım Getirisi: Justuno'nun Audience Sync özellikleri, kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla güncel yeniden hedefleme ve potansiyel müşteri oluşturma için abone listelerinizi saatlik olarak senkronize eder - Gizli Alanlar: Ziyaretçilerden UTM bilgisi, IP adresi, erişilen ilk URL, kullanılan kupon kodu vb. gibi ek bilgiler toplayın. Otomatik akışlarda maksimum kişiselleştirme için bunu tercihlerle birleştirin. - Başsız mağazanız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Justuno, en üst düzeyde ön uç deneyimi yaratması gereken markalar için başsız web sitelerini destekliyor. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin!