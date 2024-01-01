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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
A/B Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brunei
Ürün iş operasyonlarında etkili bir işbirlikçi mi? A/B Testi ürünlerinde kullanıcı memnuniyetinin temel etkenleri arasında 'Raporlama ve Analitik', 'Çok Değişkenli Test Yetenekleri' ve 'Yapay Zeka/Makine Öğrenimi' yer alır. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçen bir algoritma aracılığıyla tanımlanır.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
PostHog
posthog.com
Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla tesli...
AutoOptimize
autooptimize.ai
Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
Convert.com
convert.com
A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.
Workbooks
workbooks.com
İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.
WayMore
waymore.io
Daha fazlasını yapın, zaman kazanın ve daha iyi sonuçlar elde edin. Müşterilerinizle bağlantı kurun. Müşterilerinizi güvende tutun. İşinizi büyütün. WayMore'u keşfedin!
Landingi
landingi.com
Veri odaklı Dijital Pazarlamacılar için Kodsuz Açılış Sayfası Platformu. Landingi, daha iyi dönüşüm oranları için dijital pazarlama varlıklarını mikro dönüşüm izlemeyle tasarlamanıza, yayınlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.
Flagsmith
flagsmith.com
Özellik İşaretleme ve Uzaktan Yapılandırma Hizmeti. Özellikleri güvenle yayınlayın; web, mobil ve sunucu tarafı uygulamalardaki özellik işaretlerini yönetin. Barındırılan API'mizi kullanın, kendi özel bulutunuza dağıtın veya şirket içinde çalıştırın.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo e-posta pazarlama yazılımı, optimum performans ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Güçlü müşteri tutma, yaşam döngüsü ve dönüşüm deneyimlerini yaşayın.
Testeum
testeum.com
Web veya mobil uygulamanızdan Kullanıcıyı Elde Tutmayı, Kullanıcı Deneyimini ve kullanılabilirliği iyileştirin. Tutkulu kitle test uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan kullanıcı testi alın. Kusursuz performans için web veya mobil uygulamanızı optimize edin.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Apptimize
apptimize.com
İleriyi düşünen ürün ekiplerinin, Apptimize'ın Mobil A/B Testi ve Sürüm Yönetimi platformu aracılığıyla veri odaklı büyümeyi nasıl desteklediğini öğrenin.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tamamen entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kad...
Upflowy
upflowy.com
Dönüşümleri artırmaya yardımcı olan bir sürükle ve bırak aracı. Formlarınızı, sınavlarınızı, anketlerinizi, işe alım akışlarınızı ve daha fazlasını oluşturmak ve optimize etmek için bir akış oluşturun.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Araç Seti, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla günlük Google Analytics görevlerinin kurulumunu, denetimini, bakımını ve analizini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir web analizi yazılımıdır.
Squeezely
squeezely.tech
Her ziyaretçi için kişiselleştirilmiş deneyimlerle daha iyi bir dönüşüm hunisi oluşturun
Splitbee
splitbee.io
Splitbee ile çevrimiçi işinizi takip edin ve optimize edin. Analitikler, Huniler, Otomasyonlar, A/B Testi ve daha fazlası.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşt...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-t...
Eppo
geteppo.com
Eppo güvenilir, veri ambarında yerel A/B testleri yürütür. Birinci sınıf istatistiksel titizlik, özellik yönetimi ve deney raporları - hepsi tek bir araçta.
DevCycle
devcycle.com
Bir özelliğin başarısı, operasyonel istikrardan daha fazlasıyla tanımlanmalıdır. DevCycle daha hızlı dağıtım yapmanızı, sürüm karmaşıklığını azaltmanızı ve etkiyi en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.
Statsig
statsig.com
Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.
GrowthBook
growthbook.io
Etkili Yazılım Sunun. Stressiz dağıtımlar, ölçülen etki ve daha akıllı kararlar için açık kaynak platformu.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Optibase
optibase.io
Optibase, Webflow için en iyi A/B testi uygulamasıdır. Hassas A/B testi yoluyla Webflow sitenizdeki dönüşüm oranlarını optimize etmenize olanak tanır. Web sitenizin kopyasından tasarımına ve tüm sayfalarına kadar farklı versiyonlarını test edebilir ve en iyi performans gösteren versiyonları bulabili...
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely, büyük veri analitiğini tahmine dayalı modellemeyle birleştiren, mobil ve web uygulamalarına yönelik yenilikçi, keşif odaklı bir platformdur. Maxymizely ile uygulamanızın yatırım getirisini artırabilir, kullanıcı katılımını ve yaşam boyu değeri artırabilir, pazarlama kampanyalarınız için ...
Personyze
personyze.com
Personyze, davranışsal hedefleme, yapay zeka tabanlı öneriler ve kişiselleştirilmiş e-posta yayınının güçlü bir kombinasyonunu kullanarak web sitenizde ve kanallar arasında ilgi çekici deneyimler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir kişiselleştirme araç setidir. Personyze,...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft, Geliştiriciler için tasarlanmış bir A/B Test Platformudur. İşlevler özellikle deneyimli kullanıcılar ve ajanslar için tasarlanmıştır; çok hızlı ve son derece esnektir. JavaScript ve CSS'de A/B testine alışkınsanız bu sizin aracınızdır! Daha önce web denemeleriyle ilgilenen herkes, en alakalı...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon, Web Deneyi, Özellik Deneyi ve Yapay Zeka Odaklı Kişiselleştirme özelliklerini tek bir uyumlu platformda birleştirerek tüm ekiplerin deneme ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz bir optimizasyon çözümü sunarak markaların ürünlerini ve dijital etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanır. Ürü...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr, işletmelerin dönüşüm oranlarını ve gelirlerini artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri toplamasına ve alışveriş deneyimi sırasında ve sonrasında kişiselleştirilmiş önerilerle ziyaretçileri yeniden hedeflemesine olanak tanıyan çevrimiçi davranışsal kişiselleştirme, yapay zeka ve kullanıc...
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai, pazarlamacılar için oluşturulmuş, son derece hızlı, titreşimsiz, SEO dostu ve güvenli, kullanımı kolay, kodsuz A/B testi ve web sitesi kişiselleştirme platformudur.
Figpii
figpii.com
Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.