401(k) Yazılım - En Popüler Uygulamalar

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401(k) yazılımı, kuruluşların resmi düzenlemelere uyumu sağlarken, çalışanlarına emeklilik planları sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu platformlar, bir şirketin emeklilik planını tasarlamak, yatırım seçeneklerini seçmek, çalışanları işe almak, katkıları yönetmek ve idari kontrol paneli aracılığıyla çalışanların katılımını takip etmek için kullanılır. Ayrıca çalışanların katkılarını yönetmeleri, yatırım kararları vermeleri ve devretmeler, krediler ve dağıtımlar gibi eylemleri gerçekleştirmeleri için bir arayüz sağlarlar. İşveren tarafından finanse edilen ve emeklilik sonrasında garantili bir aylık fayda sağlayan emeklilik planlarının aksine, 401(k) planları çalışanların katkılarını içerir ve çalışanların yatırımlarını kontrol etmelerine olanak tanır.
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Betterment
betterment.com
Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest, küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışanları için 401(k) emeklilik planlarını çevrimiçi kurma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Tantify
tantify.com
Tantify, gayrimenkul profesyonellerine sanal evreleme, 3D render, fotoğrafçılık ve videografi hizmetleri sunan bir platformdur.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell, emeklilik planları ve tasarruf çözümlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir dijital platformdur. İşverenler ve çalışanlar için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Guideline
guideline.com
Guideline, küçük işletmelerin çalışanlarına emeklilik avantajları sunmasını kolaylaştıran kapsamlı 401(k) planları sunar.
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