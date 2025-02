401(k) Yazılım - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışanlarının emeklilik için yatırım yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan, uygun fiyatlı, tam hizmet veren bir 401(k) ve 403(b) sağlayıcısıdır. 2015 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Human Interest, tüm iş kollarındaki çalışanların emeklilik avantajlarına ve finansal bağımsızlığa giden yola erişmesine yardımcı oluyor. Çözümümüz, şirketlerin İK'ya büyük bir idari yük getirmeden rekabetçi fayda paketinin bir parçası olarak yüksek kaliteli 401(k)'ler sunmasını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. İşverenler 401(k) planını tamamen çevrimiçi olarak kurup yönetebilir ve çalışanların emeklilik faydalarını yönetmelerini kolaylaştırabilir. * 60 bin ABD Doları veya daha az gelir elde eden ve 12 aylık bir süre boyunca her maaş çekinin en az %8'ini uygun bir plana katkıda bulunan uygun katılımcılara açıktır. Ödül talebinde bulunmak için formu gönderin. Minimum ödül 100$, maksimum ise 250$’dır. Ek gereksinimlere (humaninterest.com/legal/cashback-terms) ve program ayrıntılarına (humaninterest.com/solutions/kickstart) bakın. Bu program, kayıt sorumlusu Human Interest Inc. tarafından yönetilir ve sunulur.