En Popüler Son Eklenenler 401(k) Yazılım - En Popüler Uygulamalar - Niue

401(k) yazılımı, kuruluşların resmi düzenlemelere uyumu sağlarken, çalışanlarına emeklilik planları sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu platformlar, bir şirketin emeklilik planını tasarlamak, yatırım seçeneklerini seçmek, çalışanları işe almak, katkıları yönetmek ve idari kontrol paneli aracılığıyla çalışanların katılımını takip etmek için kullanılır. Ayrıca çalışanların katkılarını yönetmeleri, yatırım kararları vermeleri ve devretmeler, krediler ve dağıtımlar gibi eylemleri gerçekleştirmeleri için bir arayüz sağlarlar. İşveren tarafından finanse edilen ve emeklilik sonrasında garantili bir aylık fayda sağlayan emeklilik planlarının aksine, 401(k) planları çalışanların katkılarını içerir ve çalışanların yatırımlarını kontrol etmelerine olanak tanır.