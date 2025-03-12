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3PL Yazılımı
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3PL Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Üçüncü taraf lojistik (3PL) yazılımı, taşıma ve depolama gibi dış kaynaklı tedarik zinciri işlevlerini yönetir. Kendi depoları veya filoları olmayan şirketler için 3PL sağlayıcıları bu hizmetleri onlar adına yönetebilir. Bu yazılım, 3PL sağlayıcılarının, daha fazla şeffaflık sağlamak için sisteme erişimi olan müşterileri için tedarik zinciri operasyonlarını planlamalarına, planlamalarına ve denetlemelerine olanak tanır. Bazı 3PL yazılım çözümleri dış kaynak kullanımı için özel olarak tasarlanırken, diğerleri hem 3PL sağlayıcıları hem de kendi tedarik zincirlerini dahili olarak yöneten şirketler tarafından kullanılabilir. Bir şirketin daha geniş tedarik zinciri yönetimi paketine entegre edilen 3PL yazılımı, nakliye yönetimi ve depo yönetimi sistemleriyle birlikte çalışır. Ek olarak, e-ticaretin yükselişiyle birlikte 3PL yazılımının da giderek e-ticaret platformlarıyla entegre olması gerekiyor.

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ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace, bağımsız sipariş yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Envanter, sipariş ve yerine getirme bilgilerini tek bir panelde toplar.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero, e-ticaret ve dağıtım için depo yönetimi ve sipariş yerine getirme çözümü sunar, envanter güncellemeleri ve çoklu depo yönetimi sağlar.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.

uShip

uShip

uship.com

uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.

Zenventory

Zenventory

zenventory.com

Zenventory, envanter yönetimi, sipariş takibi ve gönderim işlemlerini optimize eden kullanıcı dostu bir platformdur.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail, teslimatları optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı veri ile envanter yönetimi ve sipariş yönlendirmesi sağlar.

KleverCargo

KleverCargo

klevercargo.com

KleverCargo, taşımacılık ve lojistik şirketlerini, depoları ve hizmet ihtiyacı olanları bir araya getiren bir web tabanlı platformdur.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote, kullanıcıların depo hizmetlerini yönetmelerini, farklı sağlayıcılardan alıntılar talep etmelerini ve fiyatları karşılaştırmalarını sağlayan bir platformdur.

It's here

It's here

itshere.com

It's Here Delivery, tedarik zinciri teknolojisi sunan bir yazılım uygulamasıdır. E-ticaret ve dağıtım süreçlerini optimize ederek verimliliği artırır.

Fulfillrite

Fulfillrite

fulfillrite.com

Fulfillrite, e-ticaret ve kitle fonlaması için sipariş yerine getirme sürecini otomatikleştirir, gerçek zamanlı izleme sağlar ve aynı gün nakliye seçenekleri sunar.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse, e-ticaret işletmeleri için bulut tabanlı lojistik ve sipariş yönetim platformudur. Depo, sipariş ve nakliye süreçlerini entegre eder.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.

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3PL Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog