En Popüler Son Eklenenler 3PL Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları

Üçüncü taraf lojistik (3PL) yazılımı, taşıma ve depolama gibi dış kaynaklı tedarik zinciri işlevlerini yönetir. Kendi depoları veya filoları olmayan şirketler için 3PL sağlayıcıları bu hizmetleri onlar adına yönetebilir. Bu yazılım, 3PL sağlayıcılarının, daha fazla şeffaflık sağlamak için sisteme erişimi olan müşterileri için tedarik zinciri operasyonlarını planlamalarına, planlamalarına ve denetlemelerine olanak tanır. Bazı 3PL yazılım çözümleri dış kaynak kullanımı için özel olarak tasarlanırken, diğerleri hem 3PL sağlayıcıları hem de kendi tedarik zincirlerini dahili olarak yöneten şirketler tarafından kullanılabilir. Bir şirketin daha geniş tedarik zinciri yönetimi paketine entegre edilen 3PL yazılımı, nakliye yönetimi ve depo yönetimi sistemleriyle birlikte çalışır. Ek olarak, e-ticaretin yükselişiyle birlikte 3PL yazılımının da giderek e-ticaret platformlarıyla entegre olması gerekiyor.