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3PL Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya
Üçüncü taraf lojistik (3PL) yazılımı, taşıma ve depolama gibi dış kaynaklı tedarik zinciri işlevlerini yönetir. Kendi depoları veya filoları olmayan şirketler için 3PL sağlayıcıları bu hizmetleri onlar adına yönetebilir. Bu yazılım, 3PL sağlayıcılarının, daha fazla şeffaflık sağlamak için sisteme erişimi olan müşterileri için tedarik zinciri operasyonlarını planlamalarına, planlamalarına ve denetlemelerine olanak tanır. Bazı 3PL yazılım çözümleri dış kaynak kullanımı için özel olarak tasarlanırken, diğerleri hem 3PL sağlayıcıları hem de kendi tedarik zincirlerini dahili olarak yöneten şirketler tarafından kullanılabilir. Bir şirketin daha geniş tedarik zinciri yönetimi paketine entegre edilen 3PL yazılımı, nakliye yönetimi ve depo yönetimi sistemleriyle birlikte çalışır. Ek olarak, e-ticaretin yükselişiyle birlikte 3PL yazılımının da giderek e-ticaret platformlarıyla entegre olması gerekiyor.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob, ABD, Kanada, İngiltere, AB ve Avustralya'da 30'dan fazla sipariş karşılama merkezinden oluşan küresel bir ağ ile 7.000'den fazla e-ticaret markasını destekleyen küresel bir sipariş karşılama platformudur. Tüccarlarımızın mallarını fiziksel olarak saklıyoruz, ardından siparişler geldiğinde o...
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
LSP pazarı için akıllı fiyatlandırma. Greenscreens.ai, daha fazla işi daha karlı bir şekilde kazanmak isteyen Brokerlar ve 3PL'ler için yaratıldı!
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahm...
FarEye
fareye.com
FarEye'nin Teslimat Yönetimi platformu, teslimatları rekabet avantajına dönüştürüyor. Perakende, e-ticaret ve üçüncü taraf lojistik şirketleri, karmaşık son kilometre teslimat lojistiğini basitleştirmek için FarEye'nin benzersiz orkestrasyon, gerçek zamanlı görünürlük ve markalı müşteri deneyimlerin...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon taşımacılık ve lojistiği yaşıyor, nefes alıyor ve hayal ediyor. Taşımacılık Yönetim Platformumuz, dünyadaki en deneyimli gönderici, nakliyeci, nakliyeci, perakendeci ve yük alıcı ağına güç vermektedir. Uygulama Merkezlerimiz sayesinde, tedarikten uzlaşmaya kadar uçtan uca nakliye yönetim...
Flowspace
flow.space
Flowspace bağımsız gerçekleştirmeye güç verir. Şirketin bulut tabanlı OmniFlow yazılımı, tüm sipariş kaynaklarını tek bir kontrol panelinde merkezileştirerek envanter, siparişler ve sipariş karşılama faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlıyor. Ülke genelinde 150'den fazla sipariş karş...
uShip
uship.com
uShip, sizi gönderiniz için rekabet eden taşıyıcılar ağımıza bağlayarak motosiklet, tekne ve diğer büyük eşyaların nakliyesini hızlı ve uygun fiyatlı hale getirir.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero ile Hızlı e-Ticaret Gönderim Maliyetleri Daha Az İster kendi deponuzu çalıştırmanın getirdiği sıkıntıdan kurtulmak, ister kendi deponuzu daha iyi ve daha verimli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, ShipHero'nun bir çözümü vardır. Aradığınız özellikler: %99+ Gönderi Doğruluğu %30 Daha Hızlı G...
Shipedge
shipedge.com
Harekete geçme, karmaşık e -ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Garip tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri e-ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için sipariş yönetimi ve depo yönetim sistemleridir. Şirketlerin bir veya birden fazla depoyu (...
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk benzersiz bir yol gösterici prensiple çalışır: Girişimcilerin daha az strese girip daha fazla büyümesine olanak tanıyan teknoloji odaklı sipariş karşılama çözümleri aracılığıyla e-ticaret markalarının ölçeklenmesine yardımcı olun. ABD, Kanada, Meksika ve Avrupa'daki 12 son teknoloji tesiste...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, kamyon şirketlerine yönelik bir ERP yazılımıdır. Rose Rocket, binlerce kamyon ve lojistik şirketinin (komisyoncular, nakliyeciler ve nakliyatçılar) işlerini kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan, en yüksek puan alan, ödüllü, hepsi bir arada Taşıma Yönetim Sistemidir (...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, hızla büyüyen DTC markalarının sipariş karşılama ve lojistik sağlayıcısıdır. Güçlü teknolojiyle birbirine bağlanan yüksek performanslı depolardan oluşan küresel bir ağ işletiyoruz. Dünyanın en büyük markalarının verimliliğiyle ölçeklendirin.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory, paranızın karşılığını size piyasadaki diğer tüm çözümlerden daha fazla verecektir. Bu kullanıcı dostu platform, envanteri sorunsuz bir şekilde yönetir, siparişleri yerine getirir ve nakliye işlemlerini gerçekleştirir. Her plan sınırsız kullanıcı içerir - bu ne kadar harika? Çok yönlü çöz...
OneRail
onerail.com
OneRail, işletmelerin teslimat sözlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için güvenilirlik ve hız sağlamak üzere sınıfının en iyisi yazılımı lojistikle bir hizmet olarak eşleştiren lider bir çok kanallı sipariş karşılama çözümüdür. 12 milyon sürücüden oluşan gerçek zamanlı bağlantı ağıyla OneRai...
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo, nakliye ve taşıma şirketlerini, depoları ve hizmetlerine ihtiyaç duyanları bir araya getiren web tabanlı bir platformdur. Hızlı B2B rezervasyon, entegre evrak işleri ve herhangi bir cihazda sınırsız erişim sağlayan gerçek zamanlı lojistik değişim eşleştirme platformu.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote, hızlı büyüyen şirketler için esnek ve tam olarak yönetilen çözümler sunan akıllı bir depolama platformudur.
It's here
itshere.com
Kesinlikle Emir. İşte tedarik zinciri görünürlüğü ve optimizasyonunu birleştiren güncellenmiş bir yanıt: It's Here Delivery, tedarik zinciri teknolojisinde uzmanlaşmış lider bir yazılım şirketidir. E-ticaret işletmeleri, 3PL şirketleri, distribütörler ve son kilometre teslimatında yer alanlar için o...
Fulfillrite
fulfillrite.com
Sipariş yerine getirmede en güvenilir isim. Ekibinizin bir uzantısı gibi hissettiren bir lojistik ortağıyla müşteri memnuniyetini artırın ve işinizi daha hızlı ölçeklendirin. Hizmetler arasında aynı gün teslimat, gerçek zamanlı sipariş ve envanter takibi, özel müşteri hizmetleri ve hacim bazlı indir...
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, paket, LTL, TL, okyanus ve uluslararası hava yoluyla gelen ve giden yük yönetimi de dahil olmak üzere tüm taşımacılık yönetimi için tek oturum açmayla lojistiği basitleştirir. FreightPOP, mevcut teknoloji yığınınıza (ERP, WMS, CRM) kusursuz entegrasyon sunar ve aylarca çalışmaya gerek ka...
Shipwell
shipwell.com
Shipwell'in TMS platformu, her büyüklükteki işletmenin nakliye operasyonlarını kolaylaştırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan kapsamlı bir nakliye yönetimi çözümüdür. Shipwell'in TMS'si ile işletmeler, kamyon, demiryolu, hava ve deniz dahil tüm taşımacılık modlar...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...