3PL Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Brazavil

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Üçüncü taraf lojistik (3PL) yazılımı, taşıma ve depolama gibi dış kaynaklı tedarik zinciri işlevlerini yönetir. Kendi depoları veya filoları olmayan şirketler için 3PL sağlayıcıları bu hizmetleri onlar adına yönetebilir. Bu yazılım, 3PL sağlayıcılarının, daha fazla şeffaflık sağlamak için sisteme erişimi olan müşterileri için tedarik zinciri operasyonlarını planlamalarına, planlamalarına ve denetlemelerine olanak tanır. Bazı 3PL yazılım çözümleri dış kaynak kullanımı için özel olarak tasarlanırken, diğerleri hem 3PL sağlayıcıları hem de kendi tedarik zincirlerini dahili olarak yöneten şirketler tarafından kullanılabilir. Bir şirketin daha geniş tedarik zinciri yönetimi paketine entegre edilen 3PL yazılımı, nakliye yönetimi ve depo yönetimi sistemleriyle birlikte çalışır. Ek olarak, e-ticaretin yükselişiyle birlikte 3PL yazılımının da giderek e-ticaret platformlarıyla entegre olması gerekiyor.
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Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin. Çok kanallı siparişiniz ve envanter yönetimi çözümünüz hakkında herhangi bir karar vermeden önce Blastramp HQ'ya gelin. Marka türü için dev bir adım atmaya kararlıyız! TEMEL ÖZELLİKLER - Birden fazla satış kanalına sahip küçük ama büyüyen marka için tasarlandı - Sağlam envanter ve sipariş yönetimi özellikleri - Merkezi merkez, fabrika PO'sundan iade yönetimine kadar tüm yaşam döngüsünü yönetir. - Sipariş odaklı CRM özellikleri, marka personeli, satıcılar, satış temsilcileri, 3PL/depo ve müşteriler arasındaki iletişimi güçlendirir. - Basit fiyatlandırma yapısı (gizli ücret yok) ENTEGRASYONLAR: ERP'ler - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ENTEGRASYONLAR: E-TİCARET VE TOPTAN SATIŞ - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ENTEGRASYONLARI: MUHASEBE & POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Masaüstü ENTEGRASYONLARI: NAKLİYE VE KARŞILAMA - ShipStation - 2Ship ENTEGRASYONLARI: 3PL ORTAKLARI - Logiwa - AMS Yerine Getirme - NRI Yerine Getirme - Verde Yerine Getirme
Zenventory
zenventory.com
Zenventory, paranızın karşılığını size piyasadaki diğer tüm çözümlerden daha fazla verecektir. Bu kullanıcı dostu platform, envanteri sorunsuz bir şekilde yönetir, siparişleri yerine getirir ve nakliye işlemlerini gerçekleştirir. Her plan sınırsız kullanıcı içerir - bu ne kadar harika? Çok yönlü çözümümüzle e-ticaret, muhasebe, depo ve sevkiyatınızı tek çatı altında toplayın. Duyarlı destek ekibimizin desteğiyle Zenventory'yi benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. En iyi kısım? Teknik yardım tüm aboneliklere dahildir. Gelin işinizi birlikte kolaylaştıralım!
OneRail
onerail.com
OneRail, işletmelerin teslimat sözlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için güvenilirlik ve hız sağlamak üzere sınıfının en iyisi yazılımı lojistikle bir hizmet olarak eşleştiren lider bir çok kanallı sipariş karşılama çözümüdür. 12 milyon sürücüden oluşan gerçek zamanlı bağlantı ağıyla OneRail, doğru teslimat için doğru aracı eşleştiriyor, böylece markalar masraflarını azaltıyor ve işletmelerini hızla ölçeklendirmek için kapasitelerini artırıyor. Bu insan artı platform yaklaşımı, %99 zamanında teslimat oranını koruyan, 7/24 ABD merkezli bir istisna ekibini içeriyor. OneRail yakın zamanda Inc. dergisinin En İyi İşyerleri 2023 listesinde yer aldı, Forbes'un Amerika'nın En İyi Startup İşverenleri listesinde 23. sırada ve Inc. 5000'de 48. sırada yer aldı. OneRail hakkında daha fazla bilgi edinmek için OneRail.com'u ziyaret edin.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo, nakliye ve taşıma şirketlerini, depoları ve hizmetlerine ihtiyaç duyanları bir araya getiren web tabanlı bir platformdur. Hızlı B2B rezervasyon, entegre evrak işleri ve herhangi bir cihazda sınırsız erişim sağlayan gerçek zamanlı lojistik değişim eşleştirme platformu.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote, hızlı büyüyen şirketler için esnek ve tam olarak yönetilen çözümler sunan akıllı bir depolama platformudur.
It's here
itshere.com
Kesinlikle Emir. İşte tedarik zinciri görünürlüğü ve optimizasyonunu birleştiren güncellenmiş bir yanıt: It's Here Delivery, tedarik zinciri teknolojisinde uzmanlaşmış lider bir yazılım şirketidir. E-ticaret işletmeleri, 3PL şirketleri, distribütörler ve son kilometre teslimatında yer alanlar için operasyonları kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kapsamlı, hepsi bir arada bir platform sunuyoruz. Çözümlerimiz arasında gelişmiş depo yönetimi, teslimat optimizasyonu, dağıtım yönetimi, tedarik zinciri görünürlüğü ve otomatik randevu planlama yer alır. Kusursuz API entegrasyonlarıyla platformumuz, müşterilerimiz için verimliliği artırır, tedarik zinciri operasyonlarını optimize eder ve maliyetleri azaltır.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Sipariş yerine getirmede en güvenilir isim. Ekibinizin bir uzantısı gibi hissettiren bir lojistik ortağıyla müşteri memnuniyetini artırın ve işinizi daha hızlı ölçeklendirin. Hizmetler arasında aynı gün teslimat, gerçek zamanlı sipariş ve envanter takibi, özel müşteri hizmetleri ve hacim bazlı indirimler yer alır.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, paket, LTL, TL, okyanus ve uluslararası hava yoluyla gelen ve giden yük yönetimi de dahil olmak üzere tüm taşımacılık yönetimi için tek oturum açmayla lojistiği basitleştirir. FreightPOP, mevcut teknoloji yığınınıza (ERP, WMS, CRM) kusursuz entegrasyon sunar ve aylarca çalışmaya gerek kalmadan SİZİN mevcut iş akışlarınıza ve süreçlerinize göre yüksek düzeyde yapılandırılabilir. 300'den fazla taşıyıcıya, ERP'ye, WMS'ye ve fiyat pazarlarına bağlantı sayesinde en iyi fiyatları elde etmek ve nakliye süreçlerini optimize etmek kolaylıkla başarılabilir. Sınıfının en iyisi müşteri desteği; sohbet, e-posta ve telefon aracılığıyla sağlanır. Forever21, NewEgg, Toshiba gibi kullanıcılar ve dünyanın en büyük otomobil üreticileri tarafından güvenilmektedir.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell'in TMS platformu, her büyüklükteki işletmenin nakliye operasyonlarını kolaylaştırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan kapsamlı bir nakliye yönetimi çözümüdür. Shipwell'in TMS'si ile işletmeler, kamyon, demiryolu, hava ve deniz dahil tüm taşımacılık modlarını tek bir platformda yöneterek tedarik zincirlerinin birleşik bir görünümünü sağlayabilir. Shipwell'in TMS platformu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunar: Taşıyıcı yönetimi: Ücretlerine, kapasitelerine ve hizmet düzeylerine göre taşıyıcıları kapsamlı bir taşıyıcı ağı içinden kolayca yönetin ve seçin. Rota optimizasyonu: Maliyet, nakliye süresi ve teslimat gereksinimleri gibi çeşitli kriterlere göre nakliye rotalarını optimize edin. Gönderi görünürlüğü: Teslim alma aşamasından teslimat aşamasına kadar gönderilerinize ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edin ve gönderileri tüm ulaşım modlarında takip edin. Navlun denetimi ve ödeme: Navlun faturası denetimi ve ödeme sürecini otomatikleştirerek doğru faturalandırma sağlayın ve fazla ücretlendirme riskini azaltın. Raporlama ve analiz: Taşımacılık harcamalarını, taşıyıcı performansını ve diğer önemli ölçümleri izlemek için kapsamlı raporlama ve analizlere erişin. Shipwell'in TMS platformu da son derece özelleştirilebilir olup, işletmelerin platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına ve WMS ve ERP gibi mevcut sistemleriyle entegre olmasına olanak tanır. Shipwell'in TMS platformuyla işletmeler şunları yapabilir: Verimliliği artırın: Manuel süreçleri otomatikleştirin, hataları azaltın ve rotaları optimize ederek nakliye operasyonlarının daha hızlı ve daha verimli olmasını sağlayın. Maliyetleri azaltın: Taşıyıcı seçimini optimize edin, nakliye hatalarını azaltın ve nakliye denetimini ve ödemeyi otomatikleştirerek nakliye maliyetlerini azaltın. Görünürlüğü artırın: Tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlayarak tüm taşıma modlarında tüm gönderiler için gerçek zamanlı görünürlük elde edin
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, kamyon şirketlerine yönelik bir ERP yazılımıdır. Rose Rocket, binlerce kamyon ve lojistik şirketinin (komisyoncular, nakliyeciler ve nakliyatçılar) işlerini kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan, en yüksek puan alan, ödüllü, hepsi bir arada Taşıma Yönetim Sistemidir (TMS). Rose Rocket, Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower ve daha binlercesinin geliri ve sipariş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, müşterilerine en iyi fiyatları almak, sorunsuz teslimat yapmak ve ELD takibini en üst düzeye çıkarmak için tercih ettiği Taşımacılık Yönetimi Yazılımıdır (TMS) ve görünürlüğü takip edin, nakde dönüş süresini en aza indirin ve mevcut iş akışı entegrasyonlarıyla güvenli bir şekilde entegre olun.
Shipedge
shipedge.com
Harekete geçme, karmaşık e -ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Garip tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri e-ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için sipariş yönetimi ve depo yönetim sistemleridir. Şirketlerin bir veya birden fazla depoyu (yerine getirme ağları) yöneten verimli sipariş yerine getirme yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Diğer modüller arasında iade ve borsalar, çoklu taşıyıcı nakliye, tedarik yönetimi, çok kanallı entegrasyonlar, sipariş yönlendirme, 3PL faturalandırma, mobil WMS uygulamaları ve çok daha fazlası bulunur. ShipEdge'in Sipariş Yönetimi Çözümü (OMS), olası tüm envanter kaynaklarını birçok çevrimiçi satış kanalına bağlar. ShipEdge, dağıtım merkezleriniz arasında çapraz rıhtım transferlerini yönetmek de dahil olmak üzere, mağaza nakliye veya toplama, yerine getirme merkezleri veya ortak depolar arasında karar vererek en iyi envanter konumuna sipariş verir. Diğer modüller arasında tedarikçi yönetimi, envanter tahmini bulunur. Müşteri deneyiminizi geliştirirken ShipEdge, envanter ve nakliye maliyetlerini azaltır. ShipEdge’in Kapsamlı Depo Yönetim Sistemi (WMS), çok kiracılı operasyonları çalıştıran e-ticaret yerine getirme merkezleri için tasarlanmıştır. Barkodlama teknolojisi, akıllı telefon mobil uygulamaları, proje yönetimi, ambalaj algoritmaları, kapsamlı iadeler ve değişimler, nakliye oranı dükkanları, lot/seri#/son kullanma kontrolü ve çok daha fazlasını içerir. ShipEdge, hataları ortadan kaldırmak, alan kullanımını optimize etmek ve işçilik maliyetlerini azaltmak için operasyonları kolaylaştırmak ve basitleştirmek için en yeni web ve kablosuz teknolojileri kullanır. ShipEdge, karmaşık e -ticaret operasyonlarını basitleştirmek ve otomatikleştirmek için en kapsamlı OMS ve WMS çözümüdür.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, hızla büyüyen DTC markalarının sipariş karşılama ve lojistik sağlayıcısıdır. Güçlü teknolojiyle birbirine bağlanan yüksek performanslı depolardan oluşan küresel bir ağ işletiyoruz. Dünyanın en büyük markalarının verimliliğiyle ölçeklendirin.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon taşımacılık ve lojistiği yaşıyor, nefes alıyor ve hayal ediyor. Taşımacılık Yönetim Platformumuz, dünyadaki en deneyimli gönderici, nakliyeci, nakliyeci, perakendeci ve yük alıcı ağına güç vermektedir. Uygulama Merkezlerimiz sayesinde, tedarikten uzlaşmaya kadar uçtan uca nakliye yönetimi süreçlerinizi ve aradaki her şeyi dijitalleştirebilirsiniz. 1.300'den fazla bağlantılı gönderici, 145.000'den fazla nakliyeci ve 100'den fazla perakendeciden oluşan en kapsamlı lojistik ağına katılın.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahmetli platform geçişleri olmadan üstün esneklik ve ölçekle talepleri her yerde karşılamalarına olanak sağlıyoruz.
Flowspace
flow.space
Flowspace bağımsız gerçekleştirmeye güç verir. Şirketin bulut tabanlı OmniFlow yazılımı, tüm sipariş kaynaklarını tek bir kontrol panelinde merkezileştirerek envanter, siparişler ve sipariş karşılama faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlıyor. Ülke genelinde 150'den fazla sipariş karşılama merkezinden oluşan esnek bir ağla entegre olan Flowspace, markalara kanallar arasında karlı ve geniş ölçekte verimli, güvenilir sipariş karşılama sağlama gücü veriyor.
uShip
uship.com
uShip, sizi gönderiniz için rekabet eden taşıyıcılar ağımıza bağlayarak motosiklet, tekne ve diğer büyük eşyaların nakliyesini hızlı ve uygun fiyatlı hale getirir.
FarEye
fareye.com
FarEye'nin Teslimat Yönetimi platformu, teslimatları rekabet avantajına dönüştürüyor. Perakende, e-ticaret ve üçüncü taraf lojistik şirketleri, karmaşık son kilometre teslimat lojistiğini basitleştirmek için FarEye'nin benzersiz orkestrasyon, gerçek zamanlı görünürlük ve markalı müşteri deneyimlerinden oluşan benzersiz kombinasyonunu kullanıyor. FarEye platformu, işletmelerin tüketici sadakatini ve memnuniyetini artırmasına, maliyetleri azaltmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına olanak tanır. FarEye'nin ürünleri, son kilometre teslimat sürecini verimli bir şekilde yürütmek ve kusursuz bir tüketici deneyimi sağlamak için siparişten kapıya teslimat yolculuğundaki kilit alanlara yöneliktir: Gönderim: Esnek teslimat seçenekleri yelpazesi sunarak müşterilerle bulundukları yerde tanışın. En yüksek verimlilik ve zamanında teslimat performansı için çoklu taşıyıcının etkin olduğu teslimatları optimize edin. Takip: Siparişten teslimata kadar olan yolculuk boyunca gerçek zamanlı sevkiyat düzeyinde görünürlük sağlayın, gecikmeleri ve aksaklıkları önleyin. Rota: Dinamik kısıtlamaya dayalı rota planlama ve planlamayla teslimatları daha karlı hale getirin. Yürütme: Çapraz sevkiyat ve sürücü operasyonlarını hızlandırarak teslimat merkezinde veya depoda operasyonların daha hızlı olmasını sağlayın. Deneyim: Sipariş takibi ve planlamasından teslimat bildirimlerine, iade ve değişime kadar satın alma öncesi ve sonrası süreç boyunca markalı, farklı bir müşteri deneyimi sunun. FarEye platformu markalara, nakliyatçılara ve nakliyecilere iş gereksinimlerini karşılamak, sürdürülebilirlik önlemlerine uymak ve aksaklıklara güvenle ve güvenle müdahale etmek için gereken çevikliği, esnekliği ve ölçeklenebilirliği sunar. FarEye teknolojisi, paketlerinizi her zaman zamanında teslim ederken, son kilometre lojistiğinin büyük karmaşıklıklarını basitleştirmek için şeffaflık ve uyarlanabilirlik sağlar. Kendini müşteri odaklı gören her işletmenin bir dağıtım ve lojistik şirketine dönüşmesi gerekiyor. Bu nedenle Dominoz, Gordon Food Services, Tata Steel, Hilti, Bluedart, Helofresh gibi dünya çapındaki liderler ve 150'den fazla marka, son kilometre operasyonları ve müşteri teslimat deneyimleri konusunda FarEye'ye güveniyor.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk benzersiz bir yol gösterici prensiple çalışır: Girişimcilerin daha az strese girip daha fazla büyümesine olanak tanıyan teknoloji odaklı sipariş karşılama çözümleri aracılığıyla e-ticaret markalarının ölçeklenmesine yardımcı olun. ABD, Kanada, Meksika ve Avrupa'daki 12 son teknoloji tesiste 2.000'den fazla ekip üyemiz var. DTC, B2B ve perakende sipariş karşılama için Amerika'nın en hızlı büyüyen üçüncü taraf lojistik sağlayıcısıyız (3PL) ve her boyuttaki ve sektördeki e-ticaret markalarının sürdürülebilir büyümesinin kolaylaştırılmasında uzmanlaşıyoruz. Daha fazla bilgi için https://www.shipmonk.com adresini ziyaret edin.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero ile Hızlı e-Ticaret Gönderim Maliyetleri Daha Az İster kendi deponuzu çalıştırmanın getirdiği sıkıntıdan kurtulmak, ister kendi deponuzu daha iyi ve daha verimli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, ShipHero'nun bir çözümü vardır. Aradığınız özellikler: %99+ Gönderi Doğruluğu %30 Daha Hızlı Gönderi Depo Maliyetlerinde %35 Azalma Toplama İşleminde 3 Kat Artış | Gemi Kahramanı
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, ABD, Kanada, İngiltere, AB ve Avustralya'da 30'dan fazla sipariş karşılama merkezinden oluşan küresel bir ağ ile 7.000'den fazla e-ticaret markasını destekleyen küresel bir sipariş karşılama platformudur. Tüccarlarımızın mallarını fiziksel olarak saklıyoruz, ardından siparişler geldiğinde onları benzersiz özelliklerine göre aynı gün topluyor, paketliyor ve gönderiyoruz. Tescilli sipariş karşılama platformumuz, markaların siparişleri yönetmesine, düzenlemesine ve özelleştirmesine, herhangi bir konumdaki gerçek zamanlı stok seviyelerini takip etmesine, yeniden sipariş bildirimleri almasına ve daha iyi çok kanallı alışveriş deneyimi sağlamasına olanak tanır. ShipBob, sınır ötesi siparişlerin yerine getirilmesi, karbon nötr nakliye, B2B genişletme, 2 günlük teslimat için %100 kapsam ve özel kutu açma deneyimleri dahil olmak üzere bir dizi özel özelliği destekler.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
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