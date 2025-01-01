Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
3D baskı yazılımı, 3D yazıcıları kullanarak dijital planları fiziksel nesnelere dönüştürür ve tasarımları 3D modelleme yazılımından yazdırılabilir verilere dönüştürmek için bir aracı görevi görür. Bu, karmaşık modellerin yönetilebilir bölümlere ayrılmasını içerir ve yazıcının nesneleri katman katman hassas bir şekilde oluşturmasını sağlar. 3D baskı yazılımının dikkate değer özellikleri arasında, tek başına yazıcının yeteneklerini zorlayabilecek çıkıntılı öğeler için destek yapılarının oluşturulması yer alır. Ek olarak, özelleştirilebilir dolgu desenleri, nesnenin iç alanını dolduracak bir dizi tasarım sunarak son baskının gücü ve sağlamlığı üzerinde kontrol sağlar. Bu yetenekler, yazdırılan nesnelerin kalitesini ve dayanıklılığını artırır. Yazılım, çeşitli 3D tasarım araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tasarımların aktarımını basitleştirir. Uyumluluk ve doğruluk açısından kritik önem taşıyan bu özellik, malzeme ayarları ve yazıcı kalibrasyonu için seçenekler sunar. Ayrıca önizleme ve simülasyon işlevleri, yazdırma sürecini başlatmadan önce potansiyel sorunların proaktif olarak tanımlanmasına olanak tanıyarak daha sorunsuz işlemler ve daha iyi sonuçlar sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad, kullanıcıların çevrimiçi 3D tasarım ve baskı yapmasına olanak tanıyan basit bir araçtır. Eğitim, hobi ve prototip geliştirme için idealdir.
Onshape
onshape.com
Onshape, CAD ve ürün veri yönetimini bulut ortamında birleştiren bir tasarım ve geliştirme platformudur.
OctoPrint
octoprint.org
Octoprint, 3D yazıcıları uzaktan kontrol etmeyi ve izlemeyi sağlayan açık kaynaklı bir web arayüzüdür.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD, 3D modelleme ve tasarım yapmayı kolaylaştıran web tabanlı bir yazılımdır. Kullanıcıların 3D baskı için modeller oluşturmasına olanak tanır.
BuildBee
buildbee.com
BuildBee, bulut tabanlı bir yazılımdır. Blok kodlama, modelleme araçları ve otomatik onarım özellikleriyle 3D yazıcıları uzaktan yönetmeyi sağlar.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways, kullanıcıların 3D baskılı ürünleri tasarlayıp, üretip ve satmasına olanak tanıyan bir dijital platformdur.
Jiga
jiga.io
Jiga, imalat parçalarını hızlı bir şekilde tedarik etmenizi sağlar; tedarikçilerle doğrudan iletişim kurar, teklif ve sipariş süreçlerini basitleştirir.
Altair One
altairone.com
Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv, özel üretim süreçlerini hızlandıran bir platformdur. Müşterilerle üreticileri bağlayarak verimli parça tedarik ve üretim yönetimi sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.