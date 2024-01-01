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3D Baskı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bulgaristan
3D baskı yazılımı, 3D yazıcıları kullanarak dijital planları fiziksel nesnelere dönüştürür ve tasarımları 3D modelleme yazılımından yazdırılabilir verilere dönüştürmek için bir aracı görevi görür. Bu, karmaşık modellerin yönetilebilir bölümlere ayrılmasını içerir ve yazıcının nesneleri katman katman hassas bir şekilde oluşturmasını sağlar. 3D baskı yazılımının dikkate değer özellikleri arasında, tek başına yazıcının yeteneklerini zorlayabilecek çıkıntılı öğeler için destek yapılarının oluşturulması yer alır. Ek olarak, özelleştirilebilir dolgu desenleri, nesnenin iç alanını dolduracak çeşitli tasarımlar sunarak son baskının sağlamlığı ve sağlamlığı üzerinde kontrol sağlar. Bu yetenekler, yazdırılan nesnelerin kalitesini ve dayanıklılığını artırır. Yazılım, çeşitli 3D tasarım araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tasarımların aktarımını basitleştirir. Uyumluluk ve doğruluk açısından kritik öneme sahip olan bu özellik, malzeme ayarları ve yazıcı kalibrasyonu için seçenekler sunar. Ayrıca önizleme ve simülasyon işlevleri, yazdırma sürecini başlatmadan önce potansiyel sorunların proaktif olarak tanımlanmasına olanak tanıyarak daha sorunsuz işlemler ve daha iyi sonuçlar sağlar.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad, 3D tasarım, elektronik ve kodlamaya yönelik ücretsiz, kullanımı kolay bir uygulamadır.
SelfCAD
selfcad.com
Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma ...
Onshape
onshape.com
Dünya çapında binlerce şirket tarafından kullanılan modern CAD sistemi olan Onshape'e Giriş Yapın / Giriş Yapın.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint, 3D yazıcınız için hızlı web arayüzüdür.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Altair One
altairone.com
Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
BuildBee
buildbee.com
Entegre blok kodlama ortamına, çerez kesici oluşturucu ve litofan oluşturucu gibi temel modelleme özelliklerine ve kolaylaştırılmış bir iş akışına sahip bulut tabanlı bir dilim ve kontrol yazılımı. Bozuk dosyalar için otomatik onarım aracı, büyük modelleri yazdırılabilir parçalara (otomatik oluşturu...
Fictiv
fictiv.com
Fictiv, mekanik parçaların tedarikini ve tedarikini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getiren, özel üretime yönelik işletim sistemidir. Sınıfının en iyisi operasyon yetenekleriyle desteklenen akıllı sistemimiz, tekliften teslimata kadar hızlı, yüksek kaliteli üretim için dünya çapında yüks...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways, 3D baskıyı kullanarak tasarım, yapım ve satış hizmetleri aracılığıyla ürün oluşturmayı yeniden tanımlayan lider platformdur.