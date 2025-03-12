3D Modelleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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3D modelleme yazılımı, nesnelerin veya karakterlerin temel üç boyutlu modellerini oluşturmak için tasarlanmış programları kapsar. Bu araçlar genellikle ayrıntılı ve gerçekçi modellerin oluşturulmasına olanak tanıyan doku, ışık ve renk eklemek için 3 boyutlu boyama gibi ek özellikler içerir. Modeller tamamlandıktan sonra, 3D oluşturma ve animasyon araçları kullanılarak canlandırılabilir ve hayata geçirilebilir. Televizyon ve film, oyun, pazarlama ve sanal gerçeklik gibi sektörler, projeleri için giderek daha fazla bu 3D araçlara güveniyor. Grafik tasarımcıları işlenmemiş 3D modelleri doğrudan web siteleri ve medya görüntüleri için kullanabilirler. Ancak mimari bina tasarımı, inşaat mühendisliği veya diğer CAD ile ilgili işlevler için özel olarak tasarlanmış yazılımlar, 3D modelleme yazılımı kapsamında sınıflandırılmaz.
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Vectary
vectary.com
Vectary, kullanıcıların tarayıcıda etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmasına ve artırılmış gerçeklik deneyimleri yaymasına olanak tanıyan bir platformdur.
Artflow
artflow.ai
Artflow, kullanıcıların AI yardımıyla görsel içerik oluşturmalarını sağlayan bir dijital çizim ve resim uygulamasıdır.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks, mühendislerin 3D ürün tasarımları oluşturup simüle etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir CAD yazılımıdır.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD, 3D modelleme ve tasarım yapmayı kolaylaştıran web tabanlı bir yazılımdır. Kullanıcıların 3D baskı için modeller oluşturmasına olanak tanır.
KAEDIM
kaedim3d.com
KAEDIM, 2D görüntüleri 3D modellere dönüştüren bir yapay zeka aracıdır. Oyun, AR/VR ve e-ticaret sektörlerinde kullanılır.
Coohom
coohom.com
Coohom, kullanıcıların kolayca 3D iç tasarımlar ve kat planları oluşturmasını sağlayan bir 3D görselleştirme platformudur.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me, selfie ile 3D avatar oluşturup 600'den fazla uyumlu uygulama ve oyunda kullanmanızı sağlayan bir platformdur.
Modsy
modsy.com
Modsy, kullanıcıların iç mekanlarını 3D olarak tasarlayıp dönüştürmesine yardımcı olan AI destekli bir iç tasarım uygulamasıdır.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX, uzaktan 3D proje işbirliği yapmayı ve AR, 3D deneyimleri oluşturmayı sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab, sanal gerçeklik için optimize edilmiş, 3D heykel tasarımına odaklanan bir uygulamadır. Kullanıcılara ayrıntılı dijital varlıklar oluşturma imkanı sunar.
TilesView
tilesview.ai
TilesView, kullanıcıların mekanları için ideal tasarımları oluşturmasına yardımcı olan, 3D görüntü sunan bir yapay zeka yazılımıdır.
Imagine.io
imagine.io
Imagine.io, kullanıcıların tarayıcıdan 3D görseller oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Mobilya ve tekstil üreticilerine photorealistik içerik yaratma imkanı sunar.
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs uygulaması, ürün sayfanızdan birkaç görüntü ile 3D modeller oluşturmanızı sağlar. AR/VR ticareti için hızlı ve düşük maliyetli 3D modelleme sunar.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io, inşaat sahası lojistiğini hızlandıran bulut tabanlı bir platformdur. 4D planlama, simülasyon ve anlık işbirliği imkanı sunar.
Avataar
avataar.ai
Avataar, AI kullanarak otomatik yüksek kaliteli video üretimi yapar ve ürün tanıtımında etkili bir hikaye anlatım aracı sunar.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, veri analizi ve modelleme sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Varlıkların 3D dijital ikizlerini oluşturur ve uzaktan görsel denetim yapma imkanı sunar.
Quixel
quixel.com
Quixel, 3D içerik oluşturma için tasarlanmış, dokuları ve varlıkları hızlı bir şekilde entegre edip özelleştirmeye yardımcı olan bir araç paketidir.
Sibe
sibe.io
Sibe, güvenli 3D tasarımların görüntülenmesi, paylaşılması ve geri bildirim alınması için bulut tabanlı bir platformdur. Herhangi bir cihazda erişilebilir.
Prontto
prontto.co
Prontto, profesyonel tasarım hizmetlerini 24 saat içinde sunarak, maliyetleri düşürmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Kullanıcılar, sınırsız ekip üyesi davet edebilir.
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