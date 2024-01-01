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3D Modelleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Aruba
3D modelleme yazılımı, nesnelerin veya karakterlerin temel üç boyutlu modellerini oluşturmak için tasarlanmış programları kapsar. Bu araçlar genellikle ayrıntılı ve gerçekçi modellerin oluşturulmasına olanak tanıyan doku, ışık ve renk eklemek için 3 boyutlu boyama gibi ek özellikler içerir. Modeller tamamlandıktan sonra, 3D oluşturma ve animasyon araçları kullanılarak canlandırılabilir ve hayata geçirilebilir. Televizyon ve film, oyun, pazarlama ve sanal gerçeklik gibi sektörler, projeleri için giderek daha fazla bu 3D araçlara güveniyor. Grafik tasarımcıları işlenmemiş 3D modelleri doğrudan web siteleri ve medya görüntüleri için kullanabilirler. Ancak mimari bina tasarımı, inşaat mühendisliği veya diğer CAD ile ilgili işlevler için özel olarak tasarlanmış yazılımlar, 3D modelleme yazılımı kapsamında sınıflandırılmaz.
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Vectary
vectary.com
Fikirlerinizi aktarmak için 3D etkileşimli deneyimler oluşturun. İlham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çevrimiçi bir platform olan Vectary ile tanışın. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda.
Artflow
artflow.ai
yapay zeka Tarayıcınızda birlikte video oluşturma. Karakterinizi ve sahnenizi seçin, diyaloğunuzu yazın ve mükemmel sesi bulun. A.I. hikayenize hayat verin.
KAEDIM
kaedim3d.com
Dakikalar içinde sihirli bir şekilde özel 3D modeller oluşturun. Modelleme araçlarına saatlerinizi harcamayı bırakın. Yalnızca bir görüntüyle çarpıcı 3D sanat eserleri oluşturun.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
Ready Player Me
readyplayer.me
Selfie'li tam vücutlu bir 3D avatar oluşturun ve bunu meta veri deposunda kullanın. Avatar platformumuzu uygulamanıza veya oyununuza entegre edin.
Modsy
modsy.com
Modsy'nin çevrimiçi iç tasarım hizmetleriyle mekanınızı dönüştürün. Deneyimli iç mimarlarla çalışın. Sınırsız revizyon. Bu gün başlayacağım.
SelfCAD
selfcad.com
Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma ...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX, %100 çevrimiçi olan en güçlü ücretsiz 3D tasarım işbirliği platformudur. 3D projelerde iş arkadaşlarınızla uzaktan işbirliği yapın ve çalışmalarınızı müşterilerinizle kolayca paylaşın. Tek satır kod gerekmeden Web3D, AR ve VR deneyimlerini anında oluşturun.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview, müşterilerin kendi alanları için ideal tasarımı oluşturmalarına yardımcı olacak yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Seçilen döşemelere sahip herhangi bir odanın 3 boyutlu görünümünü görüntüler. Çeşitli kategorilerde çok çeşitli oda önizlemeleri sunar. En iyi şirket markalaması için, müşter...
Imagine.io
imagine.io
3D'nin gücüyle çarpıcı görseller yaratın. Ürünlerinize 3D ile hayat verin. Hepsi tarayıcınızdan. Imagine.io, mağazanız, sosyal medyanız veya herhangi bir yer için yüksek dönüşüm sağlayan ürün görselleri oluşturmanıza olanak tanır.
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs olarak, e-ticaret ortamını Üretken 3D teknolojimiz aracılığıyla dönüştürme misyonundayız; AI tarafından desteklenen 3D modelleme çözümleri geliştirerek, yalnızca ürün sayfanızdaki birkaç görüntüyü AR/VR Ticaret için sorunsuz bir şekilde 3D modellere dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın ve kullan...
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab, sanal gerçeklik cihazları için optimize edilmiş, yüksek verimli bir 3D şekillendirme uygulamasıdır. Yazılım, tasarımcıların 3 boyutlu alanda heykel yapmalarına olanak tanıyan, onlara yeni bir kontrol düzeyi ve yaratıcı özgürlük veren sürükleyici ve sezgisel bir arayüz sağlamak için VR tekn...
Prontto
prontto.co
Prontto, profesyonel tasarımların 24 saat gibi kısa bir sürede teslim edilmesini kolaylaştırır. Pahalı şirket içi ekipleri ve güvenilmez serbest çalışanları, kullandıkça öde formatıyla değiştiriyoruz. Çok düşük bir fiyata tüm kolaylıklardan yararlanın. Tamamen eşzamansızdır ve sınırsız ekip üyesini ...
Quixel
quixel.com
Quixel Suite, bugüne kadar kullanımı en kolay dokulandırma araç setidir ve boru hattını ve geleneksel iş akışını büyük ölçüde hızlandırmaya olanak tanır.
Sibe
sibe.io
Sibe, 3 boyutlu tasarımların güvenli bir şekilde görüntülenmesi, paylaşılması ve geri bildirim alınmasına yönelik bir bulut platformudur. Ürün ve proje yöneticileri, mühendisler, tasarımcılar, pazarlamacılar, serbest çalışanlar ve müşteriler tarafından kullanılır; gerçeğin tek kaynağıdır. Sibe ile k...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Yeni Endüstri Standardı Şantiye Lojistiği Platformu cmBuilder, hızlı ve kolay bulut tabanlı iş akışları, güçlü sıralama simülasyonu yetenekleri ve benzersiz gerçek zamanlı işbirliği ile 4D şantiye lojistiğini demokratikleştiriyor
Avataar
avataar.ai
3 boyutlu mekansal anlatılar çevrimiçi alışveriş ortamında devrim yaratıyor; Her 10 müşteriden 6'sı, dijital mağazalarına 3D'yi entegre eden perakendecilerden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Avataar, 3D videolar ve etkileşimli web kaydırmaları için tüm platformlardaki e-ticaret mağazaları için özel...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetre ayrıntılarını i...