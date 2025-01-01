360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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360 geri bildirim araçları, çalışanlardan, yöneticilerinden ve doğrudan raportörlerden geri bildirim toplamayı içeren 360 derece inceleme yürütme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu araçlar özellikle performans inceleme döngüleri sırasında faydalıdır ve bir kuruluş içindeki her seviyeden içgörülerin verimli bir şekilde toplanmasını sağlar. Gözden geçirenler, bir meslektaşın iş performansı, yöneticinin liderlik tarzı veya genel iş deneyimi hakkında geri bildirim sağlayabilir. Tipik olarak İK departmanı tarafından yönetilen bu araçlar, 360 anketin ekipler arasında dağıtılmasını kolaylaştırır. İşverenlerin, çalışanların işyeri çeşitliliği, yönetsel yeterlilik ve değerli ekip üyeleri gibi çeşitli konulardaki duyarlılığını ölçmelerine yardımcı olurlar. Sonuçta 360 derece geri bildirim araçları, çalışanlara ve yöneticilere standart iş etkileşimleri yoluyla aktarılamayacak değerli bakış açıları sunarak gelişimi teşvik eder.
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Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
Valence
valence.co
Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow, müşteri ve çalışan deneyimini ölçmek için çok kanallı anketler sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile anket oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırır.
Macorva
macorva.com
Macorva, işletmelerin performans yönetimi ve müşteri memnuniyetini geliştiren AI destekli bir platformdur. Geri bildirim, analiz ve rapor oluşturma süreçlerini kolaylaştırır.
Slidergap
spidergap.com
Slidergap, çalışanlar için 360° geri bildirim değerlendirmeleri oluşturan ve yöneten çevrimiçi bir araçtır. Kişisel gelişimi kolaylaştırır.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv, çalışan geri bildirimlerini toplamak için tasarlanmış bir platformdur. Anketler ve 360 derece değerlendirmeler aracılığıyla anonim geri bildirim almayı sağlar.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam, belediyelere çalışan ve topluluk görüşlerini analiz ederek karar verme süreçlerini hızlandıran bir platformdur.
Feebee
getfeebee.io
Feebee, girişimlerin geri bildirim kültürünü dönüştüren Slack ile entegre bir platformdur. Performans yönetimini ve çalışan bağlılığını kolaylaştırır.
Klaar
klaarhq.com
Klaar, iş performansı yönetimi, hedef belirleme ve çalışan etkileşimi sunan bir B2B SaaS platformudur. Ekiplerin gelişimini destekler ve verileri analiz eder.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, çalışan yaşam döngüsünü yönetmek için tasarlanmış araçlar sunan bir uygulamadır; işe alım, geri bildirim, belgeler ve kariyer yönetimi işlemlerini kolaylaştırır.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerin gelişim ilerlemesini ve kod incelemelerini görsel olarak sunan bir mühendislik yönetim platformudur.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro, çevrimiçi değerlendirmeler oluşturan ve kişiselleştirilmiş raporlar üreten bir yazılım platformudur.
TruScore
truscore.com
TruScore uygulaması, 360 derece geri bildirim sürecini tasarlayıp yönetmenize yardımcı olur. Kendi içeriğinizi veya bizim içeriğimizi kullanabilirsiniz.
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