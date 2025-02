360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

Macorva

macorva.com

Macorva'nın yapay zeka destekli platformu, işletmelerin performans yönetimi, geri bildirim ve müşteri memnuniyetini yönetme biçiminde devrim yaratıyor. Çözümleri, içgörüleri hedeflenen kaynaklara ve kuruluşun deneyim verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yanıt planlarına dönüştürmek için sorunsuz geri bildirimi, gelişmiş analitiği ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Verilere takılıp kalmak yerine zaman kazanmak ve etkili değişim yaratan eylemlere daha fazla odaklanmak için Radiant AI'yı kullanıyor. Radiant AI, her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla birbirine bağlamaktan geri bildirim döngüsünü kapatmaya ve sonuçları iyileştirmeye kadar daha iyi çalışan ve müşteri deneyimleri sağlamada kişisel koçtur. Macorva EX, anketler, nabız kontrolleri, katılım puanlaması, kıyaslama, sürücü analizi, eNPS, 360° geri bildirim ve daha fazlasını içeren gelişmiş, yapay zeka destekli bir çalışan deneyimi platformudur. Zahmetsizce dinamik, mobil uyumlu, ilgi çekici geri bildirim deneyimleri oluşturur ve otomatik, sezgisel raporlarla önemli içgörülerin kilidini açar. Geri bildirim döngüsünü kapatmak ve sonuçları iyileştirmek için her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla buluşturarak Radiant AI ile analize daha az, eyleme geçmeye daha fazla zaman harcıyor. SMS anket bildirimleri ve öne çıkan çalışanları tespit etme yeteneği gibi özelliklerle Macorva EX, ekibi daha iyi yönetme, sessiz süper yıldızları tanıma ve uçuş risklerini azaltma konusunda ona güç verir. Macorva CX, müşteri yolculuğu boyunca eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek için ilgi çekici çok kanallı müşteri deneyimi (CSAT/CES), marka deneyimi (Net Tavsiye Skoru), ürün deneyimi ve dijital deneyim anketleri sağlar. Birkaç saniye içinde ayrıntılı özel gösterge tabloları oluşturur ve eğilimleri tespit etmek ve aykırı değerleri belirlemek için AI raporları oluşturur. Gelişmiş yapay zekası, her bir ankete yanıt vermek için kişiselleştirilmiş iletişim komut dosyaları bile oluşturur. Mobil öncelikli anketlerle daha yüksek yanıt oranları elde eder ve yapay zeka tarafından oluşturulan sosyal incelemelerle çevrimiçi itibarı zahmetsizce artırır. Macorva CX, müşterinin yolculuğunun daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak deneyimlerini ve işlerini geliştirmeye yardımcı olur. Macorva MX, tüm çalışan performans verileri için yapay zeka tarafından oluşturulan kaynaklar ve merkezi depolama ile yönetim sürecini kolaylaştırmak ve ekip performansını artırmak üzere tasarlanmıştır. Platformu verileri dinler ve onlardan öğrenir; performans incelemelerini, geliştirme planlarını, OKR'leri, SMART hedeflerini ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturmak için şirket hedeflerini ve kültürel değerleri birleştirir. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu özellikler, yöneticinin yılda 100 saatten fazla tasarruf etmesini sağlayarak bilinçli kararlar alınmasını ve şirketin hedeflerine ulaşması için performansın artırılmasını sağlar. Macorva, 80'den fazla HRIS ve CX platformuyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek çalışan ve müşteri bilgilerini otomatik olarak senkronize ederek iş akışlarını kolaylaştırır ve veri yönetimini basitleştirir. Arayüzünün tamamı birden fazla dili ve tam yerelleştirmeyi destekler.