360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan En Popüler Son Eklenenler

360 geri bildirim araçları, çalışanlardan, yöneticilerinden ve doğrudan raportörlerden geri bildirim toplamayı içeren 360 derece inceleme yürütme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu araçlar özellikle performans inceleme döngüleri sırasında faydalıdır ve bir kuruluş içindeki her seviyeden içgörülerin verimli bir şekilde toplanmasını sağlar. Gözden geçirenler, bir meslektaşın iş performansı, yöneticinin liderlik tarzı veya genel iş deneyimi hakkında geri bildirim sağlayabilir. Tipik olarak İK departmanı tarafından yönetilen bu araçlar, 360 anketin ekipler arasında dağıtılmasını kolaylaştırır. İşverenlerin, çalışanların işyeri çeşitliliği, yönetsel yeterlilik ve değerli ekip üyeleri gibi çeşitli konulardaki duyarlılığını ölçmelerine yardımcı olurlar. Sonuçta 360 derece geri bildirim araçları, çalışanlara ve yöneticilere standart iş etkileşimleri yoluyla aktarılamayacak değerli bakış açıları sunarak gelişimi teşvik eder.