Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ödemeleri kolayca alın ve daha fazla doğrudan rezervasyon alın. Sekmeyle Ödemeler ile konukların kredi ve banka kartlarından önceden ve şahsen kolayca ödeme almanıza ve tercih ettiğiniz para biriminde ücretsiz ödeme yapmanıza yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: business.tab.travel

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tab Payments by Tab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.