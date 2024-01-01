Sytex

Sytex

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Web Sitesi: sytex.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sytex çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sytex, Telekom'dan başlayarak Saha Altyapısına yönelik bir proje yönetim platformudur. Örneğin Telefonica ve Claro gibi şirketler ağlarını kurmak ve sürdürmek için Sytex'i kullanıyor.

Web Sitesi: sytex.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sytex ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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