Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sytex çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Sytex, Telekom'dan başlayarak Saha Altyapısına yönelik bir proje yönetim platformudur. Örneğin Telefonica ve Claro gibi şirketler ağlarını kurmak ve sürdürmek için Sytex'i kullanıyor.

Web Sitesi: sytex.io

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