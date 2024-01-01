Systran
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Web Sitesi: systransoft.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Systran çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Web Sitesi: systransoft.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Systran ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Alternatifler
Google Translate
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DeepL Translator
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Microsoft Translator
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U-Dictionary Translator
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