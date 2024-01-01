Alternatifler - SynergyXR
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat, Graham Gaylor ve Jesse Joudrey tarafından oluşturulan ve VRChat, Inc. tarafından işletilen çevrimiçi bir sanal dünya platformudur. Platform, kullanıcıların, kullanıcı tarafından oluşturulan 3D avatarlar ve dünyalarla başkalarıyla etkileşime girmesine olanak tanır.
Contentful
contentful.com
Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.
Spatial
spatial.io
Sayısız Metaevren Galerisi, Alanı ve Etkinliğini görüntülemek için Uzamsal'a geçin. Metaevreni avucunuzun içinde deneyimleyin. Her yerden katılabilirsiniz! Sanatçıların ve girişimcilerin özenle hazırlanmış eserlerini keşfedin. Kültürel etkinlikler için uzmanlarla ve arkadaşlarınızla buluşun ve düny...
Zoho Lens
zoho.com
Artırılmış Gerçeklik kullanarak Etkileşimli Uzaktan Yardım. Uzak konumdaki bir kullanıcının akıllı telefon kamerasına erişerek, tesis makinelerinden sunuculara kadar ekipmandaki sorunlara istediğiniz zaman doğrudan masanızdan göz atın.
Contentstack
contentstack.com
Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın
Augmentir
augmentir.com
Akıllı Dijitalleştirme Operasyonel Mükemmelliği Artırıyor Augmentir'in bağlantılı çalışan çözümü, ön saf operasyon teknolojisinde tanınmış bir liderdir. Çalışanları daha hızlı işe alın, üretkenlik süresini kısaltın, hedeflenen yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmeyi mümkün kılın, bireysel ih...
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty, Desktop, and Mobile training software that is game-based, cost-effective, and scalable to the size of any company. With TrainBeyond you train your workforce with hands-on and interactive experiences, at industry standards, and without taking risks.
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
A strategic partner helping med-device leaders solve the Competency @ Scale Gap todrive commercial success.
Motive.io
motive.io
The Motive Training Platform is the complete toolset that gives training professionals the power to create and control their VR training, making it simple to build and distribute VR training material at scale.
CenarioVR
cenariovr.com
Create Immersive Experiences with the Easiest VR Platform.
ClassVR
classvr.com
ClassVR is a versatile platform using the power of Virtual and Augmented Reality for education and training from the classroom to the boardroom
Warp VR
warpvr.com
Warp VR is the easiest and most powerful way to create and scale interactive story-based VR training & onboarding scenarios for enterprise, training agencies and education. Companies like ASML, Erste Bank, KLM, Shell, and Tata Steel use Warp VR to train their workforce in safety, security and soft s...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D helps you create top-performing web-based 3D viewer that works great on mobile and VR. It is tailored for real-time Archviz walkthrough, 3D product configurator and presentation. Thanks to the unique sets of AutoOptimization tech, even a complex architectural scene with multi-millions poly now...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, a platform offering no-code, web-based content creation. It emphasizes affordability, ease of use, and AI-driven 3D conversion capabilities. Users can create immersive content without coding, leveraging a robust library of 3D assets. Sharing creations is simplified with a single link for imme...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR is the leading immersive cloud-platform to review designs, manage client presentations and collaborate for professionals working in the Building Industry. With direct integrations to leading softwares like Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion and others, bring your designs to the clou...
StellarX
stellarx.ai
Collaboration should be simple, straightforward, and effective. StellarX empowers business professionals across industries to better themselves with immersive AI-enabled experiences. Simply drag-and-drop, grab and go, point and click, or set it and forget it. You name it, consider it done—without co...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR is a enterprise grade analytics platform for virtual reality. It can track, aggregate, and analyze visual telemetry information about your users.
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
Agora World
agoraworld.io
Agora World is WordPress or Canva for 3D content creation. We offer a streamlined, no-code, & fully customizable 3D Design Platform and Multiplayer Infrastructure to create and publish professional immersive social experiences in as little as 1 hour. We handle all of the 'under-the-hood' technology,...
MootUp
mootup.com
MootUp is the only virtual meeting and event platform that provides a cross-device, 3D environment accessible without a download for event professionals and agencies located around the world needing to provide their attendees a truly immersive and engaging experience that safely allows for collabora...
vTime
vtime.net
vTime is the VR sociable network that takes the humble smartphone, and transforms it into a passport to the outer edges by simply adding a virtual reality headset. Released for Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS and Android the free app allows...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR strives to be a leader in the space of enterprise VR collaboration. We have created a brand new universe optimized for business meetings in distributed teams. Innovative, creative, and critical thinking, combined with detail-oriented design and user-centricity result in an exceptional exper...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışan...
Ajna Lens
ajnalens.com
AjnaVidya ile Herkesin XR'de Yaratmasına, Dağıtmasına ve Büyümesine Yardımcı Oluyoruz. Birkaç dakika içinde endüstri becerilerini öğrenin. En yeni araçları ve kaynakları kullanarak XR deneyimleri oluşturun, ardından bunları AjnaVidya'da devreye alın ve dağıtın. İçeriğiniz için analizlere erişin ve s...
SimX
simxvr.com
SimX'in yazılımı, fiziksel simülasyon mankenlerinizi, her yere yansıtılabilen, özelleştirilebilir, yüksek çözünürlüklü, 3 boyutlu sanal hastayla değiştirir.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çaba...
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen t...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe, kurumsal düzeyde 3D, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları oluşturma sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir platformdur. Geçmişte bu tür uygulamaları geliştirmek, uzmanlık becerileri, uzun geliştirme döngüleri ve önemli bütçeler gerektiriyordu. Artık Vufra...
CGTrader
cgtrader.com
Lisanslanabilir stok ve özel 3D modeller için dünyanın en büyük kaynağı olan şirketin faaliyetleri birbiriyle ilişkili iki iş kolunu içermektedir. 800.000'den fazla lisanslanabilir 3D model içeren 3D modeller için şirketin self-servis CGTrader Pazaryeri ve kurumsal müşterilerin ve çevrimiçi perakend...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR, sektörün en basit ve en güçlü AR platformuyla sınıfının en iyisidir. Küçük işletmelerin ve ajansların sürükleyici XR deneyimleri yaratması için amaca yönelik olarak oluşturulmuş temel. Baskınızı, satış malzemelerinizi, e-ticaret ürün görselleştirmenizi ve daha fazlasını artırılmış gerçekli...
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricileriniz...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek temsilcilerinin müşterilerin bir uygulama yüklemesine gerek kalmadan müşterilerin telefon kameralarına erişerek gördüklerini görmeleri için bir bağlantı göndermesine olanak tanıyor. Viewabo, işletmelerin olayları müşterilerinin gördüğü gibi görmelerini sağlayarak, daha akıcı bir teşh...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve soru...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uz...
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve Geniş Dil Modeli (L.L.M.) tarafından desteklenen görsel bir uzaktan yardım aracıdır. Karmaşık teknik sorunları uzaktan çözmek için canlı videodaki AR açıklamalarını kullanarak görsel olarak yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere uzmanların teknisye...
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...
SightCall
sightcall.com
SightCall, dünya çapında her kıtada iş dünyası ve müşteriler arasında canlı, uzaktan etkileşimler sağlayan, dünyanın önde gelen artırılmış gerçeklik destekli video bulut platformudur. Bağlantılı, mobil öncelikli bir dünyada, SightCall'dan yararlanan işletmeler, müşterilerinin gördüklerini görme ve o...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, hızlı bir şekilde uzaktan görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim için profesyonel bir araçtır. Paradan ve zamandan tasarruf edin ve bilgi birikiminizi yeni nesil teknisyenlere aktarın.
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
Trezi
trezi.com
Trezi, AEC endüstrisine yönelik, 3D modelleme yazılımı ve mimari yazılımından gelen tasarımların gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde deneyimlenmesine olanak tanıyan sürükleyici bir VR ürünüdür.