Synctera

Synctera

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Web Sitesi: synctera.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Topluluk bankaları ile FinTech'ler arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Sizi hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir ortaklık bankacılığı çözümleriyle güçlendirerek entegrasyon karmaşıklığını ortadan kaldırıyor ve köprüler kuruyoruz. Güvene dayalı ticari ilişkiler kurarak tüm taraflara işe alım süreci ve sonrasında rehberlik etmek için buradayız.
Kategoriler:
Finance
Gömülü Ödeme Yazılımı

Web Sitesi: synctera.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Synctera ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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WePay

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Checkout.com

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Finix

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