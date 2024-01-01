Alternatifler - Sync
Google Drive
google.com
Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de kullanıma sunulan Google Drive, kullanıcıların sunucularında dosya depolamasına, dosyaları cihazlar arasında senkronize etmesine ve dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Google Drive, bir web ...
iCloud
icloud.com
Fotoğraflarınıza, videolarınıza, belgelerinize, notlarınıza, kişilerinize ve daha fazlasına erişmek için iCloud'da oturum açın. Apple hizmetlerini kullanmaya başlamak için Apple Kimliğinizi kullanın veya yeni bir hesap oluşturun.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...
TeraBox
terabox.com
Dosyalar için ağ yedeklemesi ve senkronizasyonu sağlayın. Geniş alan, yüksek hız, güvenlik ve kararlılık, web tabanlı eğitim ve cep telefonlarının hızlandırılması desteği ile özellik. 1 TB ücretsiz depolama alanının keyfini çıkarmak için şimdi kaydolun
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde iCloud'da saklayabilir ve bunlara iCloud.com'dan ve iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Windows bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Ayrıca Mac'inizdeki Masaüstü ve Belgeler klasörlerindeki tüm dosyaların otomatik olarak iCloud Drive'da saklanmasını da s...
MEGA
mega.io
Mega (büyük harflerle MEGA olarak stilize edilmiştir) veya Mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive, hassas belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza, paylaşmanıza ve bunlara her yerden erişmenize olanak tanır.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ücretsiz Sınırsız Bulut Depolama Alanınız. Size hak ettiğinizi verecek açık kaynak projesi. Telegram API'sini sınırsız depolama alanınız olarak kullanma. Yani herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar yükleme yapabilirsiniz.
Multcloud
multcloud.com
Çoklu Bulut Depolama Yöneticisi: Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive ve FTP vb. destekleyen MultCloud ile bulut dosyalarını taşıyın, taşıyın, senkronize edin, kopyalayın, yedekleyin ve aktarın.
Amazon Drive
amazon.com
Eskiden Amazon Cloud Drive olarak bilinen Amazon Drive, Amazon tarafından yönetilen bir bulut depolama uygulamasıdır. Hizmet, güvenli bulut depolama, dosya yedekleme, dosya paylaşımı ve Fotoğraf baskısı sunar. Bir Amazon hesabı kullanılarak dosyalar ve klasörler web tarayıcıları, masaüstü uygulamala...
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık şifre korumalı oturum açma.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyip bırakarak yükleyin, dosya ve klasörlerle toplu işlemler gerçekleştirin ve yüklemeden hemen sonra yayınlayın. Yandex.Disk ne olursa olsun dosyalarınızı kaydeder.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazl...
Internxt
internxt.com
Güvenli dosya depolama
Backblaze
backblaze.com
Backblaze bir veri depolama sağlayıcısıdır. İki ürün sunuyor: B2 Bulut Depolama - Amazon'un S3'üne benzer bir nesne depolama hizmeti. Bilgisayar Yedekleme - Windows ve macOS kullanıcılarının verilerini şirket dışındaki veri merkezlerine yedeklemelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir yedekleme aracı....
IDrive
idrive.com
IDrive, düşük bir ücret karşılığında PC'ler, Mac'ler, iPhone'lar, Android ve diğer Mobil Cihazlar için TEK hesapta Buluta Çevrimiçi Yedekleme sağlar
NinjaRMM
ninjaone.com
BT yönetimini otomatikleştiren, teknisyen verimliliğini artıran ve kârınızı artıran RMM yazılımıyla BT ekibinizi daha etkili hale getirin.
OpenDrive
opendrive.com
Hepsi Bir Arada Bulut Depolama. Sınırsız Bulut Depolama, Yedekleme ve Bulut İçerik Yönetimi.
Datto
datto.com
Datto, Inc. bir Amerikan siber güvenlik ve veri yedekleme şirketidir. 2007 yılında Norwalk, Connecticut'ta kurulan şirket, 2017 yılında Vista Equity Partners'ın bir yan kuruluşu haline geldi ve Autotask Corporation ile birleşti.
Aruba Cloud
arubacloud.com
Sizin için Bulut olan Aruba Cloud'u keşfedin! Kullanıma Dayalı Bulut Bilişim, Cloud PRO & VPS, Özel Bulut, Depolama, Yedekleme ve İzleme Hizmetleri.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
SimpleBackups
simplebackups.com
Tüm sunucularınız, veritabanlarınız (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) ve klasörleriniz için yedeklemeleri otomatikleştirin. Her türlü depolamayı bağlayın, hızlı kurtarma ve gönül rahatlığı sağlayın.
Carbonite
carbonite.com
Carbonite'ın bulut yedekleme yazılımı, kişisel ve iş verilerinizi yaygın veri kaybı türlerinden korumaya yardımcı olur. Carbonite'ı deneyin ve ücretsiz deneme sürümünü bugün indirin!
Axcient
axcient.com
MSP'ler için kapsamlı yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri Neredeyse tüm MSP kullanım durumları için güvenilir, kullanımı kolay İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma için tek bir platform
Pulseway
pulseway.com
Pulseway, otomasyon, yama uygulama, uzaktan kontrol ve ağ keşfi özelliklerine sahip eksiksiz bir uzaktan izleme ve yönetim (RMM) yazılımıdır. Ücretsiz bir araçla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...
Jottacloud
jottacloud.com
Güvenle saklanan her şeye erişim Bireysel, aile veya işletme olmanızdan bağımsız olarak Jottacloud, nerede olursanız olun depolamanıza, paylaşmanıza ve üretken olmanıza olanak tanır.