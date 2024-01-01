Synatic

Synatic

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Web Sitesi: synatic.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Synatic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Synatic veri platformu, inanılmaz hızda değer sunan bütünsel bir çözüm sağlamak için oluşturulmuş iPaaS, ESB, ETL ve API Yönetiminin birleşiminden oluşan bir çözümdür. Kullanımı basit araçlarla kurumsal düzeyde özellikler bir araya gelerek veri entegrasyonu, otomasyon ve analiz süresini ve maliyetini %80'e kadar azaltıyoruz ve bunların hepsini makul bir fiyata yapıyoruz. Bizim bulutumuz, sizin bulutunuz, şirket içi. Kod yok, düşük kod, sizin kodunuz. Önceden paketlenmiş çözümler veya sıfırdan yapılandırılmış çözümler. Synatic bunların hepsini yapıyor.
Kategoriler:
Software Development
API Tasarım Araçları

Web Sitesi: synatic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Synatic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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