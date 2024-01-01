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Kaydırma | Modern KOBİ'ler için Akıllı Finansal Araçlar Swipey, geleneksel finans kurumlarının sunduğu ödeme hizmetleri ile modern KOBİ'lerin istediği özellikler arasındaki boşluğu dolduruyor. Swipey'de başka bir çalışma yöntemi uyguluyoruz; kötü süreçlere veya katma değeri olmayan çıktılara razı olmayız. Güneydoğu Asya'daki KOBİ'leri dönüştürme misyonundayız.

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