Swipey

Swipey

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Kaydırma | Modern KOBİ'ler için Akıllı Finansal Araçlar Swipey, geleneksel finans kurumlarının sunduğu ödeme hizmetleri ile modern KOBİ'lerin istediği özellikler arasındaki boşluğu dolduruyor. Swipey'de başka bir çalışma yöntemi uyguluyoruz; kötü süreçlere veya katma değeri olmayan çıktılara razı olmayız. Güneydoğu Asya'daki KOBİ'leri dönüştürme misyonundayız.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: swipey.co

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Paycom

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FreshBooks

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Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

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TraderWagon

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RightCapital

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Xendit

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