Swipe

Swipe

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Web Sitesi: getswipe.in

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Swipe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

10 saniyeden kısa sürede Faturalar, Satın Almalar ve Teklifler oluşturun. Ödeme bağlantılarıyla WhatsApp'ta paylaşın, daha hızlı ödeme alın! Swipe, Hindistan'daki küçük işletmelere yönelik basit bir faturalandırma ve ödeme uygulamasıdır. Yerel işletmelerin müşterilerine WhatsApp üzerinden fatura kesmelerini kolaylaştırıyoruz. İşletmeler, Swipe ile müşterilerine çeşitli ödeme yöntemleriyle anında ödeme yapma olanağı sağlayan bir bağlantı içeren bir WhatsApp mesajı gönderebiliyor.

Web Sitesi: getswipe.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Swipe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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