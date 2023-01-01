Alternatifler - Sweap

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil olmak üzere her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamada...