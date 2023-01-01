Alternatifler - Sweap
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son te...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil olmak üzere her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamada...
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.