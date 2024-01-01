SwapSurprise.ai, web sitesi sahiplerinin, özellikle çerezlerin kullanımına ilişkin olarak veri gizliliği düzenlemelerine uymasını sağlamak için Cookiebot'u kullanan bir araçtır. Kullanıcıların çerez tercihlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir izin yönetimi çözümü sunar. Araç, çerezleri gerekli, tercih, istatistik ve pazarlama çerezleri olarak sınıflandırır ve her kategori hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Gerekli çerezler web sitesinin temel işlevselliği için gereklidir, tercih çerezleri ise kullanıcıya özel ayarları hatırlar. İstatistik çerezleri, ziyaretçi etkileşimleri hakkında anonimleştirilmiş veriler toplamak ve web sitesi sahiplerinin kullanıcı davranışlarını anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır. Pazarlama çerezleri, alakalı ve ilgi çekici reklamlar görüntülemek için web siteleri genelinde ziyaretçileri takip eder. SwapSurprise.ai ayrıca Shopify ile entegre olup güvenli ödeme ve ödeme işlevlerine olanak tanır. Güvenli işlemler ve müşteri kimlik bilgilerinin saklanmasıyla ilgili çeşitli çerezler içerir. Ek olarak araç, alanlar arası izin yönetimi sunarak kullanıcıların izin tercihlerini birden fazla alana uygulamasına olanak tanır. Sağlanan çerez beyanı ve izin kimliği, kullanıcıların izinlerini kolayca takip etmesine ve yönetmesine olanak tanıyarak verileri üzerinde şeffaflık ve kontrol sağlar. SwapSurprise.ai, web sitesi sahiplerinin, kullanıcı gizliliğine ve tercihlerine saygı göstererek yasal gereklilikleri karşılamalarına yardımcı olur. Olası yanlışlıkları önlemek için orijinal metinde bahsedilen belirli ayrıntıların ve sayıların çıkarıldığını lütfen unutmayın.

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