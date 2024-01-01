SWAPP, dakikalar içinde doğru, ayrıntılı ve verimli inşaat belgeleri ve BIM modelleri sunmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu teknoloji, en sıkıcı ve zaman alıcı planlama görevlerini otomatikleştirerek, proje süresini ve manuel çalışma saatlerini önemli ölçüde azaltmayı ve sonuçta %75'e kadar maliyet tasarrufu ve üç kat daha hızlı proje teslimi sağlamayı hedefliyor. SWAPP teknolojilerini entegre eden mimarlar, ayrıntılı çizim üretim süreçlerini yönetmek yerine yaratıcı tasarımlar planlamaya odaklanmalarına olanak tanıyan firma karlılığı, büyüme ve teknolojik yeterlilikteki artıştan yararlanabilir. Üstelik SWAPP, mimarların yapay zeka destekli bir platformda kolayca ve anında değişiklik yapmalarına olanak tanıyan kusursuz revizyonlar da sunuyor. SWAPP, mimarlıkla ilgili işletmelere, özellikle de çok aileli binaların ve eğitim yapılarının inşasında uzmanlaşmış kişilere faydalı olabilir. SWAPP, detay tasarım çalışmalarını otomatikleştirmek ve endüstri uzmanları tarafından çizimler üretmek için en cesur yapay zeka araçlarından biri olarak kabul edildi. Aracın gelişmiş BIM uygulamalarının uygulanması ve revizyonlar yapıldıkça çizimlerin ve ayrıntıların otomatik olarak güncellenmesi gibi devrim niteliğindeki özellikleri, mimarinin geleceğini şekillendirebilir. SWAPP aynı zamanda projeleri zamanında teslim eden güvenilir bir asistan olarak da ün kazanmıştır.

Web Sitesi: unrealme.io

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