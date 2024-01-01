Alternatifler - SwaggerHub
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
Apigee
google.com
Her türlü kullanım durumu, ortam veya ölçek için API'ler oluşturun, yönetin ve güvenliğini sağlayın. API'lerinizi gelişmiş ölçek, güvenlik ve otomasyonla çalıştırmak için Google Cloud'un yerel API yönetimi. Herhangi bir uygulama, sistem veya hizmetteki verilerin kilidini açmak ve standartlaştırmak i...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygula...
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israf...
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
ReadMe
readme.com
ReadMe, statik API belgelerini, kullanıcıların API'lerinizle başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştürür. Geliştiricilerin ilk aramalarını daha hızlı yapmalarına, süreç boyunca sorunları hızlı bir şekilde gidermelerine ve ekibinizi en yüksek etkili iyileştirmelere...
Kernex
kernex.io
Kernex, bulut tabanlı, başsız bir CMS platformudur. CMS API'nizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Çok çeşitli alan türleri, yerleşik depolama ve CDN, otomatik olarak oluşturulan daktilo tanımları ve çok daha fazlası için destek sunuyoruz.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
Tray.io
tray.io
Tray.io, tek bir platformda entegrasyon süresini aylardan günlere indiren, yapay zeka destekli, çoklu deneyime sahip bir iPaaS'dir. Tray Universal Automation Cloud, karmaşık iç ve dış iş süreçlerini otomatikleştirmek için farklı araç ve teknolojilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Kurumsal Çekirdek...
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Archbee
archbee.com
Archbee, ekibiniz ve müşterileriniz için bir dokümantasyon platformudur. Archbee ile ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını tek bir yerde hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıdığı için kullanıcılarınızın ürününüze başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Archbee, ürün, mü...
Workato
workato.com
Workato lider Entegrasyon ve Otomasyon Platformudur. Lider olarak tanınan Workato, hem iş hem de BT ekiplerinin, güvenlik ve yönetimden ödün vermeden uygulamalarını entegre etmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır. Şirketlerin iş etkinliklerinden gerçek zamanlı sonuçlar elde e...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşma ile paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsA...
Backendless
backendless.com
Backendless, tüm deneyim seviyelerindeki uygulama ve web geliştiricileri için çok çeşitli az kodlu ve kodsuz araçlar sunan görsel bir uygulama geliştirme platformudur. Arka uçsuz özellikler arasında bileşen tabanlı bir UI Oluşturucu, gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetim p...
Xano
xano.com
Ölçeklenebilir Kodsuz Arka Uç. Xano, No-Code kullanarak uygulamanız için ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yoludur. Her Xano hesabı, ölçeklenebilir bir sunucu, esnek bir veritabanı ve herhangi bir yerden verileri dönüştürebilen, filtreleyebilen ve verilerle entegre edebilen Kodsuz bi...
Hyphen API
hyphenapi.com
Geliştiriciler ve İşletmeler için Kullanıma Hazır API'ler Koleksiyonu. Basit REST API çağrısıyla doğrudan entegre edilebilir.
elastic.io
elastic.io
elastic.io'nun mikro hizmet tabanlı, bulut tabanlı hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS), kuruluşların SaaS, şirket içi, IoT ve Mobil sistemler genelinde entegrasyon yeteneklerini geliştirmesine olanak tanır. Elastic.io iPaaS ve API öncelikli yaklaşımıyla BT departmanları, birden fazla bulut t...
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
ModelsLab
modelslab.com
Yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek için zemin hazırlıyoruz. Models Lab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir API paketidir. API'lerimizin kullanımı ve çeşitli uygulamalarla entegrasyonu kolaydır; bu da her büyüklükteki işletmenin hizmetlerimizden yararlanmasını mümkün...
Tinybird
tinybird.co
Tinybird gerçek zamanlı veri platformudur. Tinybird'de geliştiricilerin ve veri ekiplerinin gerçek zamanlı verilerin gücünden yararlanmasına ve hızlı bir şekilde veri hatları ve veri ürünleri oluşturmasına olanak sağlıyoruz. Tinybird ile birden fazla veri kaynağını geniş ölçekte alabilir, zaten bild...
Checkly
checklyhq.com
Checkly, mühendislerin bulutta yerel uygulamalarını yazarken E2E monitörlerini de kod olarak yazmalarına olanak tanır. Checkly CLI tarafından desteklenen mühendisler, API ve Playwright tabanlı kontrolleri kod depolarından kodlar, test eder ve dağıtır. Checkly'nin programlanabilir Kod Olarak İzleme (...
RSS API
rssapi.net
RSS, ATOM ve JSON-Feed'lerini REST API aracılığıyla kolayca ayrıştırın ve Webhook'lar aracılığıyla yeni öğeler alın!
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, ilk günden itibaren harika API'ler sunmanıza yardımcı olur. Yeni kurulan şirketler ve büyük kuruluşlar, uçta dağıtılan sunucusuz API Ağ Geçidimizi kullanarak API kimlik doğrulaması, hız sınırlaması ve geliştirici belgelerini muhteşem DX ile birlikte sunar. Zuplo.com'da ücretsiz olarak başlaya...
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gatew...
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. Yeni bir yazılım kategorisi oluşturduk: Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), yapay zeka tarafında...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai, AI odaklı otomasyonla API otomasyon testlerinizi kolaylaştırır; kodlamaya gerek yoktur, manuel çabaya gerek yoktur. Qodex.ai, API paketleriniz için kusursuz oluşturma, izleme ve işbirliği sunarak entegrasyona değil inovasyona odaklanmanızı sağlar. Qodex.ai ile şunları yapabilirsiniz: - API...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...