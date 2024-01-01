SvelteLaunch, yeni SaaS ve AI uygulamaları oluşturmaya hemen başlayan bir Svelte 5 Genel Bilgi Sistemidir. Ana Özellikler: * Veritabanı ve Kimlik Doğrulama: Supabase ile sorunsuz bir şekilde entegre olan SvelteLaunch, sağlam veritabanı çözümleri ve kutudan çıktığı gibi güvenli sunucu tarafı kimlik doğrulaması sağlar. * Ödeme Entegrasyonu: Stripe ile ödeme işleminizi basitleştirerek kullanıcılarınız için sorunsuz ve güvenli işlemler sağlayın. * İşlemsel E-postalar: Kullanıcılarınızı Mailgun tarafından desteklenen otomatik, güvenilir e-posta bildirimleriyle bilgilendirin. * Yeniden Kullanılabilir Bileşenler: Svelte 5 için özel olarak hazırlanmış, önceden oluşturulmuş, yeniden kullanılabilir bileşenlerden oluşan bir kitaplıkla zamandan tasarruf edin ve tutarlılığı koruyun. * Otomatik SEO: Yerleşik otomatik SEO araçlarıyla web varlığınızı zahmetsizce optimize ederek projenizin hak ettiği görünürlüğü elde etmesini sağlayın. * AI Hazır: Open AI API ile AI uygulamaları oluşturmak için 1:1 kapsamlı güvenli API. * Şekillendirme: Arka rüzgar css ve iskelet kullanıcı arayüzü ile güzel web siteleri oluşturun. SvelteLaunch yalnızca bir standart değildir; yüksek kaliteli SaaS ve AI uygulamalarını hızla göndermenize yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir araç setidir. Ömür boyu destek ve Discord topluluğuna erişim sayesinde gelişim yolculuğunuzda asla yalnız değilsiniz. Karmaşık altyapı kurma zahmetine elveda deyin ve gerçekten önemli olana, yani yenilikçi çözümler ve keyifli kullanıcı deneyimleri oluşturmaya odaklanın. Bugün SvelteLaunch topluluğuna katılın ve SaaS tabanlı iş kurma şeklinizi dönüştürün.

Web Sitesi: sveltelaunch.io

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