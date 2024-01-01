Suptask

Suptask

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Web Sitesi: suptask.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Suptask çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Slack'teki konuşmalarınızı güçlendiren yeni nesil ekipler arası AI biletleme sistemi. Doğru yanıtları bulmanıza, işbirliklerini geliştirmenize ve daha hızlı çözüm süreleri elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çalışanlarınızın hepsi Slack'te, neden onları biletleri yönetmek için başka bir yere zorluyorsunuz? Slack yerel biletleme sistemiyle ekipler arasındaki işbirliğini artırır ve verimli bir biletleme sürecini güçlendirirsiniz. Destek bildirimleriyle çalışma konusunda yeni ve benzersiz bir modelle Suptask, tüm ekiplerin bildirimlerin iyileştirme sürecine dahil olmasını ve katılımını sağlıyor. Kullanıcıların Slack'ten ayrılmadan, konuşmalarında destek talep etme, atama, öncelik verme, genel bakış, arama ve yanıtlama işlemlerini etkinleştirebildiği, Slack çalışma alanınızda yerel olarak çalışan bir biletleme çözümü ile. Destek taleplerinin çözülmesinde daha hızlı geri dönüş süreleri yaratıyoruz, ekipleri birbirine yaklaştırıyoruz ve müşteri memnuniyetinizi artırıyoruz.
Kategoriler:
Productivity
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: suptask.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Suptask ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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