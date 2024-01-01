Supersparks, Webflow sitelerinde yorumlar, incelemeler ve topluluk gönderileri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe (UGC) olanak tanıyan kodsuz bir araçtır. Supersparks ile geliştiriciler, Webflow Designer'da UGC bölümlerinin her öğesini özel olarak tasarlayabilir. Artık widget yerleştirmeye gerek yok! Webflow Üyelikleri ve Memberstack ile entegrasyonlarımız sayesinde, kullanıcı hesaplarındaki ad ve profil resmi gibi veriler yorumlarda, incelemelerde ve gönderilerde dinamik olarak görüntülenebilir. Bu, Webflow sitenizde kendi özel tasarlanmış topluluğunuzu oluşturma gücüne sahip olacağınız anlamına gelir. Bileşen tabanlı kurulumumuzu kullanan uygulamamızın kurulumu yalnızca birkaç dakika sürer. Sitelerinize bazı Superspark'lar ekleyerek sitelerinizin SEO ve hedef kitle katılımını iyileştirmeye veya daha önce düşünülemeyen topluluk projeleri oluşturmaya başlayın.

Web Sitesi: supersparks.io

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