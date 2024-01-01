SUPERMACHINE, kullanıcıların çok çeşitli uygulamalara yönelik görüntüleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasını sağlayan yapay zeka tabanlı bir görüntü oluşturma aracıdır. En yeni AI teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcıların yalnızca birkaç kelime veya ifadeden birkaç saniye içinde benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Görüntüler blog yazıları, YouTube videoları için küçük resimler, NFT fikirleri, moda veya mimari prototipleme ve daha fazlası için kullanılabilir. Araç aynı zamanda AI görüntülerinin yer aldığı iki genel veri tabanına erişim sağlamanın yanı sıra fikir üretmeye yönelik yönlendirmeler de sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar hesaplarındaki görselleri de indirebilirler. SUPERMACHINE'ı kullanmak hızlı, verimli ve uygun maliyetlidir; pahalı GPU'lar veya donanım gerektirmez. Başlamak kolaydır; bir kutuya bir ifade veya cümle girmeniz ve oluştur tuşuna basmanız yeterlidir. Kullanıcılar 15 saniyeden kısa bir sürede bir görsele sahip olabiliyor ve olasılıklardan ilham alabiliyor.

Web Sitesi: supermachine.art

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